'Dibu' Martínez tendrá que quedarse en el Aston Villa por lo menos hasta el próximo mercado de fichajes. Foto: composición de LR/Manchester United/AFP

Emiliano Martínez, portero de la selección argentina conocido popularmente como el 'Dibu', se quedará con las ganas de ser jugador del Manchester United. Este lunes 1 de septiembre, a un día para el cierre del mercado de pases de la Premier League, el club de los diablos rojos hizo oficial la contratación del arquero belga Senne Lammens.

Pese a que existía un acuerdo de palabra entre Martínez y el conjunto de Manchester, según afirmó el periodista Fabrizio Romano, finalmente fue el guardameta de 23 años el elegido para llegar a Old Trafford. Su nuevo equipo lo fichó a cambio de 18 millones de libras esterlinas (21 millones de euros).

¿Quién es Senne Lammens?

Lammens es un guardameta que debutó de forma profesional en el 2020, con el Club NXT de la segunda división de Bélgica. Aunque llegó a integrar el plantel principal del Brujas, dejó el equipo en 2023 por falta de minutos y recaló en el Royal Antwerp, donde se consolidó y pudo dar el salto hacia el fútbol inglés.

A nivel de selecciones, formó parte de las categorías sub-15, sub-16, sub-17, sub-18 y sub-21 del representativo belga. En cuanto al primer equipo, fue convocado para la fecha FIFA de marzo, pero se quedó en el banquillo de suplentes contra Ucrania.

¿Cuál será el futuro del 'Dibu' Martínez?

Tras frustrarse su pase al United, el golero de 32 años tendrá que esperar hasta el siguiente mercado de pases para dejar el Aston Villa, con el que tiene contrato hasta 2029. El 'Dibu' había sido sondeado por el Galatasaray de Turquía, pero la operación no llegó a concretarse.

Su situación en el conjunto villano es por ahora una incógnita, ya que en el último partido de la Premier League no fue ni siquiera convocado. Su DT, Unai Emery, se mostró cortante con la prensa al ser consultado por la ausencia del argentino y solo atinó a mencionar el nombre de Marco Bizot, portero fichado para esta temporada que ya fue titular en dos jornadas de la liga inglesa.