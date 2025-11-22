Calcaterra cerró el 2-0 con el que Universitario se proclamó campeón de la Liga 1 en 2023. Foto: composiciónLR/Universitario/YouTube

Calcaterra cerró el 2-0 con el que Universitario se proclamó campeón de la Liga 1 en 2023. Foto: composiciónLR/Universitario/YouTube

La final del 2023 entre Universitario de Deportes y Alianza Lima no solo definió al campeón del fútbol peruano de dicho año, también fue el escenario de una historia íntima y poderosa que tuvo como protagonista a Horacio Calcaterra, autor del gol que selló la consagración merengue en Matute.

En una entrevista concedida al programa 'El VAR de Olcese', el mediocampista argentino nacionalizado peruano compartió un episodio que vivió entre el partido de ida y el de vuelta. Un encontronazo con Carlos Zambrano, una burla escolar hacia su hija y una promesa familiar fueron el combustible.

¿Qué contó Horacio Calcaterra sobre su gol a Alianza Lima en la final de 2023?

La confesión de Horacio Calcaterra surgió mientras recordaba su ingreso en el partido de ida, disputado en el estadio Monumental. En ese primer duelo, Universitario se imponía por la mínima cuando el técnico Jorge Fossati decidió mandar al campo al exvolante de Sporting Cristal. Sin embargo, el encuentro terminó igualado tras el tanto de Gabriel Costa.

Durante ese partido, Calcaterra fue víctima de una jugada que lo marcó. “Me metió por la banda un manazo. Yo me quedé tirado. Dije ‘lo van a echar’. Nada. Ni tarjeta”, reveló sobre una fuerte acción de Carlos Zambrano que no fue sancionada por el árbitro. Pero el golpe no fue solo físico.

Al día siguiente, su hija sufrió en el colegio por lo sucedido en el campo. “A mi hija la jodían en el colegio” contó, y agregó una de las frases que le decían: “¿Lo conoces a Zambrano, el que te pega con la mano?”. Este episodio generó una fuerte reacción emocional en el jugador.

“Yo estaba envenenado”, reconoció Calcaterra, en alusión al estado anímico con el que enfrentó el segundo compromiso. Fue entonces cuando decidió canalizar esa molestia en una promesa con su familia. “Le dije a mi esposa que le diga que voy a ir y vamos a ganar y la medalla se la va a mostrar a sus compañeros”, confesó el futbolista.

El gol de Calcaterra que definió la final y cerró un ciclo en Universitario

En el duelo de vuelta en Matute, Horacio Calcaterra volvió a ingresar como pieza de recambio, tal como ocurrió en la ida. Esta vez, sin embargo, el destino tenía preparado un desenlace distinto. Con Universitario ganando por la mínima diferencia, fue el volante quien apareció para marcar el segundo tanto, que sentenció la final y acabó con la sequía copera del cuadro crema.

“Cuando se dio, me saqué esa espina”, afirmó el jugador, haciendo alusión a todo lo que cargaba antes de ese partido. La anotación no solo fue clave para el título de Universitario en 2023, sino que tuvo una fuerte carga emocional por lo que representaba en su entorno más cercano.

El gol de Calcaterra fue, además, el símbolo de un equipo que volvió a levantar un trofeo nacional tras años de lucha. La victoria por 2-0 ante Alianza Lima, en su propia casa, quedará registrada como uno de los triunfos más importantes del cuadro de Ate en la era moderna.

