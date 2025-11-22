Universitario de Deportes confirmó su primera baja para la temporada 2026. En la previa de la derrota contra Los Chankas por el Torneo Clausura, se pudo conocer que el goleador Diego Churín no seguirá en el plantel del vigente tricampeón del fútbol peruano. El argentino llegó con un gran cartel desde Paraguay; sin embargo, su rendimiento no fue el esperado y le costó consolidarse como titular.

Como es conocido, muchos hinchas se sorprendieron con la ausencia del experimentado delantero de 35 años en la convocatoria para el último partido de la temporada en Andahuaylas.

Diego Churín no seguirá en Univeristario

De acuerdo al periodista Gustavo Peralta, Universitario decidió no renovar el contrato de Diego Churín debido a que no se cumplieron las cláusulas establecidas en su contrato. En ese sentido, el comunicador indicó que el agente del futbolista se encuentra evaluando algunas ofertas del extranjero.

"Un dato sobre Diego Churín que no vino hoy día. Con Diego Churín había una cláusula de renovación automática si se cumplían ciertos objetivos; esos objetivos, claramente, no se cumplieron y, por eso, se decidió que no venga (a Andahuaylas). Su agente está trabajando sobre su futuro, tiene una opción en Paraguay, en Uruguay y otra en Chile. Su capítulo con la 'U' ya se terminó y Diego Churín no sigue en Universitario de Deportes", mencionó en la transmisión de L1 MAX.

¿Cómo le fue a Diego Churín en Universitario?

Diego Churín era el llamado a convertirse en nuevo goleador de Universitario de Deportes para el 2025. Su paso por clubes como Independiente de Argentina, Gremio de Brasil y Cerro Porteño de Paraguay generaron mucha expectativa entre los aficionados del elenco estudiantil.

No obstante, al atacante le costó ganarse un lugar en el esquema de los entrenadores Fabián Bustos y Jorge Fossati. El paso del argentino por el club dejó un salgo de 5 anotaciones en 28 partidos oficiales (entre Liga 1 y Copa Libertadores).