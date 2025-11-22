HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Fútbol Peruano

Universitario le pone fin al ciclo de Diego Churín: club no aplicará la renovación automática para el 2026

En la previa de la derrota de los merengues ante Los Chankas, se pudo conocer que el experimentado delantero argentino no seguirá en Universitario de Deportes para la próxima temporada.

Diego Churín se despide de Universitario con solo 5 goles anotados. Foto: composición LR/Universitario
Diego Churín se despide de Universitario con solo 5 goles anotados. Foto: composición LR/Universitario

Universitario de Deportes confirmó su primera baja para la temporada 2026. En la previa de la derrota contra Los Chankas por el Torneo Clausura, se pudo conocer que el goleador Diego Churín no seguirá en el plantel del vigente tricampeón del fútbol peruano. El argentino llegó con un gran cartel desde Paraguay; sin embargo, su rendimiento no fue el esperado y le costó consolidarse como titular.

Como es conocido, muchos hinchas se sorprendieron con la ausencia del experimentado delantero de 35 años en la convocatoria para el último partido de la temporada en Andahuaylas.

PUEDES VER: Tabla acumulada de la Liga 1 del fútbol peruano: así va la clasificación tras fallo de la FPF contra Ayacucho FC

lr.pe

Diego Churín no seguirá en Univeristario

De acuerdo al periodista Gustavo Peralta, Universitario decidió no renovar el contrato de Diego Churín debido a que no se cumplieron las cláusulas establecidas en su contrato. En ese sentido, el comunicador indicó que el agente del futbolista se encuentra evaluando algunas ofertas del extranjero.

"Un dato sobre Diego Churín que no vino hoy día. Con Diego Churín había una cláusula de renovación automática si se cumplían ciertos objetivos; esos objetivos, claramente, no se cumplieron y, por eso, se decidió que no venga (a Andahuaylas). Su agente está trabajando sobre su futuro, tiene una opción en Paraguay, en Uruguay y otra en Chile. Su capítulo con la 'U' ya se terminó y Diego Churín no sigue en Universitario de Deportes", mencionó en la transmisión de L1 MAX.

PUEDES VER: Piero Quispe ilusiona con su primera asistencia en la Liga de Australia: espectacular centro y goleada de Sydney FC

lr.pe

¿Cómo le fue a Diego Churín en Universitario?

Diego Churín era el llamado a convertirse en nuevo goleador de Universitario de Deportes para el 2025. Su paso por clubes como Independiente de Argentina, Gremio de Brasil y Cerro Porteño de Paraguay generaron mucha expectativa entre los aficionados del elenco estudiantil.

No obstante, al atacante le costó ganarse un lugar en el esquema de los entrenadores Fabián Bustos y Jorge Fossati. El paso del argentino por el club dejó un salgo de 5 anotaciones en 28 partidos oficiales (entre Liga 1 y Copa Libertadores).

Notas relacionadas
Raúl Fernández señala que Diego Romero debe ser titular en Universitario por encima de Sebastián Britos: “Hay que seguir sacando arqueros en la 'U'”

Raúl Fernández señala que Diego Romero debe ser titular en Universitario por encima de Sebastián Britos: “Hay que seguir sacando arqueros en la 'U'”

LEER MÁS
Fabián Bustos reaparece con cuestionamientos a Alianza Lima y clubes que "no fueron rivales" para Universitario: “Tiró la toalla mucho antes"

Fabián Bustos reaparece con cuestionamientos a Alianza Lima y clubes que "no fueron rivales" para Universitario: “Tiró la toalla mucho antes"

LEER MÁS
Programación de la fecha 19 de Torneo Clausura de la Liga 1: fixture y tabla de posiciones de la última jornada

Programación de la fecha 19 de Torneo Clausura de la Liga 1: fixture y tabla de posiciones de la última jornada

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Los Chankas vencieron 3-1 a Universitario por el Torneo Clausura: La 'U' perdió el invicto en Andahuaylas

Los Chankas vencieron 3-1 a Universitario por el Torneo Clausura: La 'U' perdió el invicto en Andahuaylas

LEER MÁS
Paolo Guerrero bromeó a Pedro Aquino después de negarse a decir "Arriba Alianza Lima": "No te voy a saludar"

Paolo Guerrero bromeó a Pedro Aquino después de negarse a decir "Arriba Alianza Lima": "No te voy a saludar"

LEER MÁS
Tabla acumulada de la Liga 1 del fútbol peruano: así va la clasificación tras fallo de la FPF contra Ayacucho FC

Tabla acumulada de la Liga 1 del fútbol peruano: así va la clasificación tras fallo de la FPF contra Ayacucho FC

LEER MÁS
Diego Rebagliati explica las condiciones de Sporting Cristal para fichar a Luis Advíncula: “Si es Perú 2, van por él”

Diego Rebagliati explica las condiciones de Sporting Cristal para fichar a Luis Advíncula: “Si es Perú 2, van por él”

LEER MÁS
Fabián Bustos reaparece con cuestionamientos a Alianza Lima y clubes que "no fueron rivales" para Universitario: “Tiró la toalla mucho antes"

Fabián Bustos reaparece con cuestionamientos a Alianza Lima y clubes que "no fueron rivales" para Universitario: “Tiró la toalla mucho antes"

LEER MÁS
Unión Minas se proclamó campeón de la Copa Perú: venció por penales a FC ANBA y jugará la Liga 2 2026

Unión Minas se proclamó campeón de la Copa Perú: venció por penales a FC ANBA y jugará la Liga 2 2026

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

ONPE: desde el 23 de noviembre podrás elegir tu local de votación para las elecciones 2026

Precio del dólar en Perú HOY, jueves 20 de noviembre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Fútbol Peruano

Aseguran que Olimpia quiere a Rodrigo Ureña y buscaría un préstamo de Universitario: "Es un nombre que dejó Fabián Bustos"

Sporting Cristal ganó 2-1 a Atlético Grau por Torneo Clausura: Cristian Benavente volvió a marcar en Liga 1

"Nadie aún ha sido tetracampeón en el Perú": Andy Polo se ilusiona con volver a alzar el título con Universitario en el 2026

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

ONPE habilitará link para elegir tu local de votación rumbo a las elecciones generales 2026: revisa aquí los pasos a seguir

Congreso: Kira Alcarraz reitera su renuncia a la bancada de Podemos Perú

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025