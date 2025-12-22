Sporting Cristal suma un nuevo refuerzo a su plantilla 2026. A través de sus redes sociales, los 'cerverceros' anunciaron la contratación del argentino Juan Cruz González, quien se perfila como el lateral derecho del equipo para la próxima edición de la Liga 1 y la segunda fase de la Copa Libertadores.

La institución le dio el recibimiento e indicó que se esperan las respectivas revisiones médicas. "¡Bienvenido al Rímac, Juan! Hemos alcanzado un principio de acuerdo con el jugador argentino Juan Cruz González para ser parte de nuestro primero equipo durante la temporada 2026", fue el mensaje que brindaron.

Sporting Cristal suma un nuevo refuerzo para el 2026

Con la llegada del argentino, Sporting Cristal suma su segundo refuerzo de cara a la próxima temporada. El primero de ellos, fue Gabriel Santana, volante brasileño proveniente de Mirassol, quien tuvo una gran temporada en el Brasileirao, donde pudo clasificar con su equipo a a la Copa Libertadores 2026.

Las contrataciones vienen siendo reveladas de a pocos en el club. Lo que se está dando a conocer con mayor facilidad son las salidas de varios futbolistas. Hasta ahora, Alejandro Duarte, Nicolás Pasquini, Fernando Pacheco y Jhilmar Lora son los futbolistas que no continuarán en el plantel.

¿En qué equipos ha jugado Juan Cruz González?

La carrera del argentino no se caracteriza por haber pasado por varios clubes. Esta temporada disputó la Primera B Nacional con Chacaritas Jrs, donde se formó e hizo la mayor parte de su carrera. Los equipos que ha defendido el lateral derecho son los siguientes: