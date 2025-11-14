HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre
Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre     Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre     Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre     
Deportes

Waldir Sáenz se va a los puñetes con exjugador de Sport Boys en Copa Leyendas: 'Cachito' Ramírez tuvo que separarlos

El exfutbolista de Alianza Lima protagonizó un tenso momento con José Corcuera durante un encuentro amistoso y fueron separados para que la situación no se agrave.

Waldir Sáenz jugó para Alianza Lima en la Copa Leyendas. Foto: composición LR/captura de Juega Mas
Waldir Sáenz jugó para Alianza Lima en la Copa Leyendas. Foto: composición LR/captura de Juega Mas

Waldir Sáenz tuvo un fuerte altercado con José Corcuera en un partido de la Copa Leyendas, evento donde se enfrentaron exjugadores de Alianza Lima y Sport Boys. El partido tenía un buen ambiente con hinchadas de ambos lados y un gran fútbol por parte de las escuadras. No obstante, la temperatura se elevó después de que el ídolo blanquiazul se fue a los puñetes con el otrora futbolista rosado.

La situación no pasó a mayores gracias a que fueron separados rápidamente por sus compañeros y algunas personas que se encontraban en la cancha. Uno de los que intervino fue Luis 'Cachito' Ramírez, quien se encontraba jugando para el equipo íntimo.

PUEDES VER: Ricardo Gareca responde a Agustín Lozano tras señalar que no fue honesto sobre salida de la selección peruana: Tengo la última conversación

lr.pe

Waldir Sáenz se va a los puñetes con exjugador de Sport Boys

Todo pasó en cuestión de segundos. Corcuera conducía el balón y Waldir intentaba arrebatárselo. Posteriormente, el exjugador de la Misilera se apoyó con su compañero y parecía que no iba a trascender más que una disputa del esférico.

Sin embargo, Saénz tiró un manotazo que incomodó a Corcuera y rápidamente fue a encararlo. Se dijeron algunas palabras y el popular 'Wally' volvió a arremeter contra su rival, quien esta vez no se quedó y le metió un puñete. Inmediatamente, todos se interpusieron entre ellos.

PUEDES VER: Luis Advíncula lamentó el presente de Junior Ponce, promesa peruana que se probó en FC Barcelona: Mucho talento y cero ganas

lr.pe

Waldir Sáenz y 'Puma' Carranza también tuvieron tenso cruce

No es la primera vez que Waldir Sáenz está involucrado en este tipo de situaciones. Hace poco más de un mes, el exdelantero peruano también tuvo un cruce con el 'Puma' Carranza en el 'Clásico de Leyendas'.

Se originó cuando Waldir dominó con el pecho un pase largo. El exdelantero íntimo acomodó el balón, avanzó unos metros y se animó a lanzar un centro a ras de piso, pero el ‘Puma’ Carranza se lanzó con una dura barrida para evitar que la acción continuara.

Sáenz terminó en el césped y quedó trabado con Carranza. El referente crema reaccionó molesto e intentó empujar a su oponente. No obstante, el árbitro intervino de inmediato para separarlos y evitar que el altercado creciera. Luego, ambos fueron calmados por sus propios compañeros.

Notas relacionadas
Carlos Orozco reveló que un exfutbolista de Alianza Lima lo 'choteó' cuando le pidió una foto: "Yo no lo perdono"

Carlos Orozco reveló que un exfutbolista de Alianza Lima lo 'choteó' cuando le pidió una foto: "Yo no lo perdono"

LEER MÁS
'Puma' Carranza y Waldir Sáenz protagonizaron tenso cruce en 'Clásico de Leyendas': árbitro tuvo que separar a los exjugadores

'Puma' Carranza y Waldir Sáenz protagonizaron tenso cruce en 'Clásico de Leyendas': árbitro tuvo que separar a los exjugadores

LEER MÁS
Waldir Sáenz arremete contra Álex Valera y se mofa de comparación con Hernán Barcos: "Debería explicar por qué no quería jugar por Perú"

Waldir Sáenz arremete contra Álex Valera y se mofa de comparación con Hernán Barcos: "Debería explicar por qué no quería jugar por Perú"

LEER MÁS
Manuel Barreto lanzó fuerte crítica al césped del estadio por el 1-1 de la selección peruana ante Rusia: "No está a la altura"

Manuel Barreto lanzó fuerte crítica al césped del estadio por el 1-1 de la selección peruana ante Rusia: "No está a la altura"

LEER MÁS
Españoles se sorprenden con Joao Grimaldo y no entienden por qué aún juega en Letonia: "Me recuerda a Lamine Yamal"

Españoles se sorprenden con Joao Grimaldo y no entienden por qué aún juega en Letonia: "Me recuerda a Lamine Yamal"

LEER MÁS
Reimond Manco critica a Jairo Concha tras empate de Perú contra Rusia: "Se supone que en esta selección el llamado a ser ese conductor es él"

Reimond Manco critica a Jairo Concha tras empate de Perú contra Rusia: "Se supone que en esta selección el llamado a ser ese conductor es él"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ricardo Gareca responde a Agustín Lozano tras señalar que no fue honesto sobre salida de la selección peruana: "Tengo la última conversación"

Ricardo Gareca responde a Agustín Lozano tras señalar que no fue honesto sobre salida de la selección peruana: "Tengo la última conversación"

LEER MÁS
Luis Advíncula lamentó el presente de Junior Ponce, promesa peruana que se probó en FC Barcelona: "Mucho talento y cero ganas"

Luis Advíncula lamentó el presente de Junior Ponce, promesa peruana que se probó en FC Barcelona: "Mucho talento y cero ganas"

LEER MÁS
Perú fue goleado 5 a 1 por FC Sochi en partido de práctica previo al duelo ante Chile: Gruber y Quispe fueron titulares

Perú fue goleado 5 a 1 por FC Sochi en partido de práctica previo al duelo ante Chile: Gruber y Quispe fueron titulares

LEER MÁS
DT de Rusia, Valeri Karpin dio su rotundo análisis sobre el empate de Perú vs Rusia: “Fue un buen y digno oponente”

DT de Rusia, Valeri Karpin dio su rotundo análisis sobre el empate de Perú vs Rusia: “Fue un buen y digno oponente”

LEER MÁS
GOLPERU cierra su etapa en la Liga 1 con una última transmisión en el Callao tras 10 años de cobertura

GOLPERU cierra su etapa en la Liga 1 con una última transmisión en el Callao tras 10 años de cobertura

LEER MÁS
Perú vs Chile: fecha, hora y canal del segundo amistoso del equipo de Manuel Barreto por la Fecha FIFA 2025

Perú vs Chile: fecha, hora y canal del segundo amistoso del equipo de Manuel Barreto por la Fecha FIFA 2025

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Capturan a alias ‘El Jorobado Deivi’, presunto cabecilla de ‘Los Compadres’, en Argentina: vinculado a sicariato y extorsiones en Trujillo

José Domingo Pérez no dijo a La República que denunciará a la hija de Keiko Fujimori "por conocimiento de los actos" de su madre

¿Vas a viajar? Esta es la razón por la que Migraciones pide a los peruanos renovar el pasaporte con 6 meses de anticipación

Deportes

Partidos amistosos internacionales en esta fecha FIFA: horarios y canales para ver a las selecciones de CONMEBOL

Portugal vs Irlanda HOY vía ESPN 2 EN VIVO por las Eliminatorias UEFA: Cristiano Ronaldo se fue expulsado por un codazo

Ecuador vs Canadá EN VIVO HOY: a qué hora juegan y por dónde ver el amistoso internacional en fecha FIFA

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Qué es Generación Z en Perú? Los jóvenes que toman protagonismo político en marchas

Extrabajador del Congreso que usó cámara en mitin blinda a Keiko Fujimori y Fuerza Popular: "Un error involuntario"

Paolo Tizón: "Me parece un fenómeno cultural que 'Vino la noche' y 'Chavín de Huantar' coincidan en la cartelera"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025