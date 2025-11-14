Waldir Sáenz tuvo un fuerte altercado con José Corcuera en un partido de la Copa Leyendas, evento donde se enfrentaron exjugadores de Alianza Lima y Sport Boys. El partido tenía un buen ambiente con hinchadas de ambos lados y un gran fútbol por parte de las escuadras. No obstante, la temperatura se elevó después de que el ídolo blanquiazul se fue a los puñetes con el otrora futbolista rosado.

La situación no pasó a mayores gracias a que fueron separados rápidamente por sus compañeros y algunas personas que se encontraban en la cancha. Uno de los que intervino fue Luis 'Cachito' Ramírez, quien se encontraba jugando para el equipo íntimo.

Waldir Sáenz se va a los puñetes con exjugador de Sport Boys

Todo pasó en cuestión de segundos. Corcuera conducía el balón y Waldir intentaba arrebatárselo. Posteriormente, el exjugador de la Misilera se apoyó con su compañero y parecía que no iba a trascender más que una disputa del esférico.

Sin embargo, Saénz tiró un manotazo que incomodó a Corcuera y rápidamente fue a encararlo. Se dijeron algunas palabras y el popular 'Wally' volvió a arremeter contra su rival, quien esta vez no se quedó y le metió un puñete. Inmediatamente, todos se interpusieron entre ellos.

Waldir Sáenz y 'Puma' Carranza también tuvieron tenso cruce

No es la primera vez que Waldir Sáenz está involucrado en este tipo de situaciones. Hace poco más de un mes, el exdelantero peruano también tuvo un cruce con el 'Puma' Carranza en el 'Clásico de Leyendas'.

Se originó cuando Waldir dominó con el pecho un pase largo. El exdelantero íntimo acomodó el balón, avanzó unos metros y se animó a lanzar un centro a ras de piso, pero el ‘Puma’ Carranza se lanzó con una dura barrida para evitar que la acción continuara.

Sáenz terminó en el césped y quedó trabado con Carranza. El referente crema reaccionó molesto e intentó empujar a su oponente. No obstante, el árbitro intervino de inmediato para separarlos y evitar que el altercado creciera. Luego, ambos fueron calmados por sus propios compañeros.