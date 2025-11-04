HOYSuscripcion LR Focus

Últimas noticias del Perú y el mundo hoy, 4 de noviembre
Carlos Orozco reveló que un exfutbolista de Alianza Lima lo 'choteó' cuando le pidió una foto: "Yo no lo perdono"

Carlos Orozco relató en 'Ouke' el incómodo momento que vivió con un conocido exfutbolista de Alianza Lima, cuando se le acercó para pedirle una foto. "Nunca me lo quiero topar en mi vida", comentó.

Carlos Orozco revela que un exfutbolista de Alianza lo 'choteó' al pedirle una foto.
Carlos Orozco revela que un exfutbolista de Alianza lo 'choteó' al pedirle una foto. | Foto: Composición LR/OUKE.

El conductor Carlos Orozco sorprendió a sus seguidores al revelar una anécdota poco conocida sobre un incómodo encuentro con el exfutbolista de Alianza Lima, Waldir Sáenz. Durante la reciente emisión de su programa por streaming 'Ouke', Orozco recordó cómo, siendo muy joven, se acercó al entonces ídolo blanquiazul para pedirle una foto, pero terminó siendo rechazado.

El comunicador confesó que aquel momento le dejó una gran decepción. “Por eso que, para mí, Waldir Sáenz, nunca me lo quiero topar en mi vida. Me trató muy mal como seguidor”, expresó con cierta molestia.

PUEDES VER: Carlos Orozco arremete contra el tiktoker Lemon Pay y cuestiona su polémico trato hacia los adultos mayores: ''Perverso''

lr.pe

Carlos Orozco reveló que Waldir Sáenz lo trató mal cuando él le pidió una foto

Al ser consultado sobre alguna experiencia negativa de rechazo, Carlos Orozco no dudó en compartir el incómodo momento que vivió con el exfutbolista Waldir Sáenz. El conductor aclaró que, aunque no es hincha de Alianza Lima, jamás ha sentido antipatía hacia alguien por motivos futbolísticos. Sin embargo, recordó que cuando tenía 19 años se acercó al entonces delantero para pedirle una fotografía. "Yo me acerco a Waldir y agarro pido una foto y me dice, ¿para qué quieres una foto? Y se quitó", comentó.

Ante esa incómoda situación, Carlos Orozco, preció que no desea volver a verlo y que no pasaría por alto ese momento que vivió. "Yo no le perdono ni a mi madre", enfatizó con unas risas.

Marquina de 'Ouke' también reveló que fue ignorado por Carlos Álvarez

El también conductor de 'Ouke' Daniel Marquina, se animó a contar una experiencia que vivió de joven cuando él y otro grupo más de personas se acercaron para saludar al imitador Carlos Álvarez, pero sintió como es que fueron rechazados.

"Siempre he vivido cerca al canal 2. Y un día estaban grabando 'Las mil y unas' de Carlos (Álvarez) y me acerqué con un grupo de amigos y nos choteó a todos. Mandó a un tigre", comentó.

