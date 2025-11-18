La derrota de Perú frente a Chile sigue generando debate. En una reciente edición de 'Línea de 5', Reimond Manco señaló que, a pesar de lo negativo que observó en la Bicolor, se puede destacar la actuación de Fabio Gruber, jugador del F.C. Núremberg.

El exfutbolista destacó que Gruber mostró un gran rendimiento y que, para el próximo proceso, debería ser convocado para pelear la titularidad y seguir mejorando como jugador. También resaltó su calidad con los pies, señalando que se perfilaba muy bien y no tardaba en dar el pase.

Reimond Manco destaca rendimiento de Fabio Gruber

"Yo soy de las personas que piensan que hasta de lo malo se rescata lo bueno. Para mí, la selección sumó un jugador que va a ser importante en el próximo proceso, y va a ser Gruber. Creo que mostró cosas muy interesantes, sobre todo en los perfiles, no necesitaba hacer tres o cuatro toques para volver a dar un pase, se perfilaba bien, va bien arriba. Es su primer partido, hay cosas que tiene que mejorar, pero hoy demostró que es un jugador que tiene que estar en el próximo proceso y que va a pelear para ganarse un puesto, pero es un jugador que ganó la selección", fueron las palabras del exjotita, quien no dudo en rendirse ante la calidad del peruano-alemán.

¿Cómo le fue a Fabio Gruber en el partido contra Chile?

Fabio Gruber fue la gran novedad de la selección peruana en la derrota 2-1 ante Chile en el segundo amistoso en Rusia. El defensor del Nuremberg, titular durante los 90 minutos, mostró un debut prometedor con la bicolor, destacando por su solidez defensiva, seguridad con el balón y buen manejo del juego aéreo. Además de cumplir en defensa, se animó a sumarse al ataque e incluso estuvo cerca de marcar tras un centro de Marcos López.