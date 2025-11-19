HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Congreso no logra inhabilitar a Betssy Chávez
Congreso no logra inhabilitar a Betssy Chávez      Congreso no logra inhabilitar a Betssy Chávez      Congreso no logra inhabilitar a Betssy Chávez      
Fútbol Peruano

Aseguran que Olimpia quiere a Rodrigo Ureña y buscaría un préstamo de Universitario: "Es un nombre que dejó Fabián Bustos"

El cuadro paraguayo ha mostrado interés en contar con Rodrigo Ureña para el 2026. Es más, habrían consultado a Universitario por un préstamo del jugador pese a que solo tiene un año más de contrato.

Rodrigo Ureña llegó a Universitario para la temporada 2023. Foto: composición LR
Rodrigo Ureña llegó a Universitario para la temporada 2023. Foto: composición LR

Rodrigo Ureña ha vuelto a despertar interés en el exterior. El volante chileno ha sido pieza fundamental para el tricampeonato de Universitario, por lo que no es una sorpresa que su nombre suene en algunos equipos del extranjero. En esta oportunidad, el popular ''Pitbull' está siendo buscado desde el Olimpia. El conjunto paraguayo quieren reforzar esa posición para la próxima temporada y el futbolista de 32 años sería uno de los favoritos.

Así lo informó el periodista Mauricio Loret de Mola en el programa 'Mano a mano'. El periodista aseguró que el Decano ha preguntado por un posible préstamo, aunque considera que no tendría mucha lógica porque Ureña solo tiene un año más de contrato con la 'U'.

PUEDES VER: Alberto Quintero, futbolista que brilló con Universitario, se conmueve al clasificar al Mundial 2026 con Panamá: Nunca perdí la fe

lr.pe

Rodrigo Ureña es pretendido por Olimpia de Paraguay para el 2026

"Tengo entendido que Olimpia de Paraguay está buscando un volante central y han hecho las consultas por Rodrigo Ureña'", dijo en un principio Loret de Mola sobre el interés del elenco guaraní.

Posteriormente, deslizó la posibilidad de que este posible sondeo haya nacido a raíz de un pedido pasado de Fabián Bustos. Como se recuerda, el técnico argentino pasó por el Decano, pero no tuvo éxito.

"Para que a la 'U' le sepa algo atractivo el hecho de dejarlo ir, debe ser una gran venta. Digo esto como información porque lo tengo validado y sé que en Olimpia están buscando al chileno. Asumo que es un nombre que dejó Fabián Bustos y quizás han vuelto a la carga. Puedo asegurar que están interesados en él. Después que se vaya a dar es complicado porque la situación económica del más grande de Paraguay no es óptima", añadió.

Finalmente, sostuvo que la operación no sería sencilla por el presente monetario de Olimpia. "Sé también que la situación de Olimpia no es la mejor económicamente y han hecho consultas por un posible préstamo, lo cual no tiene mucho sentido porque le queda un año más de contrato con la 'U'", concluyó.

PUEDES VER: Bolivia no jugará la final del repechaje: los posibles rivales de la Verde y su camino para llegar al Mundial 2026

lr.pe

¿Qué dijo Rodrigo Ureña sobre su futuro en Universitario?

En una reciente edición del programa 'Juego cruzado', Rodrigo Ureña habló acerca de su continuidad en Universitario. El volante aseguró que tiene contrato vigente con la institución crema, pero siempre está dispuesto a buscar nuevos horizontes.

"Yo tengo contrato vigente con Universitario. No sé qué pasará el próximo año. Hoy estoy bien, tranquilo y con ganas de volver a ser campeón. Me he transformado en un obsesivo de ganar y estoy concentrado en seguir haciendo historia, ya sea en la 'U' o en otro lugar. Siempre estoy abierto a nuevas posibilidades, pero eso no es de ahora; toda mi carrera ha sido así", declaró.

Notas relacionadas
Sergio Peña defiende a Jairo Concha de las críticas por error que costó la derrota de la selección peruana: "A mí me ha tocado"

Sergio Peña defiende a Jairo Concha de las críticas por error que costó la derrota de la selección peruana: "A mí me ha tocado"

LEER MÁS
"Nadie aún ha sido tetracampeón en el Perú": Andy Polo se ilusiona con volver a alzar el título con Universitario en el 2026

"Nadie aún ha sido tetracampeón en el Perú": Andy Polo se ilusiona con volver a alzar el título con Universitario en el 2026

LEER MÁS
Alberto Quintero, futbolista que brilló con Universitario, se conmueve al clasificar al Mundial 2026 con Panamá: "Nunca perdí la fe"

Alberto Quintero, futbolista que brilló con Universitario, se conmueve al clasificar al Mundial 2026 con Panamá: "Nunca perdí la fe"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sporting Cristal ganó 2-1 a Atlético Grau por Torneo Clausura: Cristian Benavente volvió a marcar en Liga 1

Sporting Cristal ganó 2-1 a Atlético Grau por Torneo Clausura: Cristian Benavente volvió a marcar en Liga 1

LEER MÁS
¡CD Moquegua jugará la Liga 1! Venció 3-2 a César Vallejo y se quedó con el último ascenso a primera división

¡CD Moquegua jugará la Liga 1! Venció 3-2 a César Vallejo y se quedó con el último ascenso a primera división

LEER MÁS
Unión Minas se proclamó campeón de la Copa Perú: venció por penales a FC ANBA y jugará la Liga 2 2026

Unión Minas se proclamó campeón de la Copa Perú: venció por penales a FC ANBA y jugará la Liga 2 2026

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

Jorge Kieffer deja picante mensaje tras despedida oficial de GOLPERU de la Liga 1: ''No le podemos gustar a todos''

Agroexportaciones peruanas crecerán en un 11%, superando a Chile en 2025, según informe del Midagri: ¿qué productos nacionales destacaron?

Fútbol Peruano

Unión Minas se proclamó campeón de la Copa Perú: venció por penales a FC ANBA y jugará la Liga 2 2026

¡CD Moquegua jugará la Liga 1! Venció 3-2 a César Vallejo y se quedó con el último ascenso a primera división

Eddie Fleischman apunta contra Jorge Fossati tras declaraciones sobre su continuidad en Universitario: "No aclara nada"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

JEE resuelve que Fernando Rospigliosi vulneró la neutralidad electoral por usar cámara del Congreso

Delia Espinoza querellará a Fernando Rospigliosi si no se rectifica por llamarla "proterrorista": "Ha afectado mi honorabilidad"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025