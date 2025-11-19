Rodrigo Ureña ha vuelto a despertar interés en el exterior. El volante chileno ha sido pieza fundamental para el tricampeonato de Universitario, por lo que no es una sorpresa que su nombre suene en algunos equipos del extranjero. En esta oportunidad, el popular ''Pitbull' está siendo buscado desde el Olimpia. El conjunto paraguayo quieren reforzar esa posición para la próxima temporada y el futbolista de 32 años sería uno de los favoritos.

Así lo informó el periodista Mauricio Loret de Mola en el programa 'Mano a mano'. El periodista aseguró que el Decano ha preguntado por un posible préstamo, aunque considera que no tendría mucha lógica porque Ureña solo tiene un año más de contrato con la 'U'.

Rodrigo Ureña es pretendido por Olimpia de Paraguay para el 2026

"Tengo entendido que Olimpia de Paraguay está buscando un volante central y han hecho las consultas por Rodrigo Ureña'", dijo en un principio Loret de Mola sobre el interés del elenco guaraní.

Posteriormente, deslizó la posibilidad de que este posible sondeo haya nacido a raíz de un pedido pasado de Fabián Bustos. Como se recuerda, el técnico argentino pasó por el Decano, pero no tuvo éxito.

"Para que a la 'U' le sepa algo atractivo el hecho de dejarlo ir, debe ser una gran venta. Digo esto como información porque lo tengo validado y sé que en Olimpia están buscando al chileno. Asumo que es un nombre que dejó Fabián Bustos y quizás han vuelto a la carga. Puedo asegurar que están interesados en él. Después que se vaya a dar es complicado porque la situación económica del más grande de Paraguay no es óptima", añadió.

Finalmente, sostuvo que la operación no sería sencilla por el presente monetario de Olimpia. "Sé también que la situación de Olimpia no es la mejor económicamente y han hecho consultas por un posible préstamo, lo cual no tiene mucho sentido porque le queda un año más de contrato con la 'U'", concluyó.

¿Qué dijo Rodrigo Ureña sobre su futuro en Universitario?

En una reciente edición del programa 'Juego cruzado', Rodrigo Ureña habló acerca de su continuidad en Universitario. El volante aseguró que tiene contrato vigente con la institución crema, pero siempre está dispuesto a buscar nuevos horizontes.

"Yo tengo contrato vigente con Universitario. No sé qué pasará el próximo año. Hoy estoy bien, tranquilo y con ganas de volver a ser campeón. Me he transformado en un obsesivo de ganar y estoy concentrado en seguir haciendo historia, ya sea en la 'U' o en otro lugar. Siempre estoy abierto a nuevas posibilidades, pero eso no es de ahora; toda mi carrera ha sido así", declaró.