Deportes

Nolberto Solano pide no ilusionarse tan rápido con César Inga: "Marcó con la selección peruana y creen que debe jugar en el Real Madrid"

El 'Maestrito' exigió mesura con César Inga, ya que considera que muchos hinchas se han ilusionado con un futbolista que aún no es titular indiscutible en Universitario.

Nolberto Solano pidió tranquilidad con César Inga. Foto: composición LR/Libero
Nolberto Solano pidió tranquilidad con César Inga. Foto: composición LR/Libero

Nolberto Solano, uno de los nombres más respetados del fútbol peruano, no se guardó nada al referirse al rendimiento de César Inga en Universitario de Deportes. En diálogo con Líbero, el exfutbolista y ahora entrenador fue claro: el actual lateral crema tiene calidad, pero aún no cumple con lo necesario para consolidarse en el primer equipo.

Durante la entrevista, Solano reconoció que ha seguido la evolución de Inga y admitió que el jugador “no es un mal elemento”. Sin embargo, se mostró sorprendido porque no sea titular indiscutible en la ‘U’.

PUEDES VER: Bolivia no jugará la final del repechaje: los posibles rivales de la Verde y su camino para llegar al Mundial 2026

lr.pe

Nolberto Solano exige mesura con César Inga pese a buen nivel en Universitario

Solano fue consultado sobre los nuevos rostros que están apareciendo en la selección peruana. Durante sus declaraciones, hizo hincapié sobre Inga, a quien considera un buen jugador, pero al que se le debe llevar con mesura.

"Sobre Inga, más allá de lo que se dice y se comenta, no es un mal jugador, pero ¿por qué no es titular indiscutible en Universitario? Algo debe faltarle. Marcó un golazo con la selección y ya muchos creen que debería jugar en el Real Madrid. Hay que tener mesura", declaró.

PUEDES VER: Directivo de Bayern Múnich califica como artista a Felipe Chávez tras no ser convocado a la selección peruana: Tiene un pie izquierdo loco

lr.pe

¿Qué dijo Nolberto Solano sobre los nuevos jugadores en la selección peruana?

Nolberto Solano enfatizó sobre los 'eurocausas'. En principio, aseguró que los convocados con raíces peruanas pueden sumar a la Blanquirroja, pero no cree que todos deberían estar por jugar en la reserva de algún equipo del Viejo Continente.

"No nos ilusionemos con estos chicos que juegan en segunda de Alemania. El hecho de que jueguen en las divisiones menores del Borussia Dortmund no implica que deban venir a la selección. Tampoco debemos asumir que el hecho de que un chico haya pasado por las divisiones menores del Bayern te garantice algo. Un jugador debe consolidarse en la profesión y jugar en la primera división", declaró.

