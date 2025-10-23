Nolberto Solano, actual entrenador de la selección de Pakistán, brindó una entrevista para 'L1 Max' en la que habló sobre diversos temas relacionados al fútbol. En sus declaraciones, analizó la situación del fútbol pakistaní, sobre todo, de su selección, destacando que la Blanquirroja se encuentra muy por encima. Según explicó el exjugador del Newcastle, el balompié en Pakistán aún está en desarrollo, sin una liga profesional consolidada ni la infraestructura adecuada.

Además, se refirió al próximo partido entre Universitario de Deportes y Sporting Cristal, clubes donde también militó. Consideró que este duelo es una final adelantada y que Cristal no le pondrá las cosas fáciles a la ‘U’.

¿Qué dijo Nolberto Solano sobre la selección peruana y la de Pakistán?

"No, nosotros estamos en otra liga, Perú está mucho, mucho mejor", fueron las primeras palabras de Solano con respecto a la comparativa de selecciones.

“Tengo que seleccionar jugadores que vienen de torneos como la Copa Challenger, que son campeonatos entre academias. El talento existe, pero el nivel competitivo aún está lejos de lo que se vive en Sudamérica”, explicó Solano.

Estamos en una etapa de conocimiento, entendiendo la idiosincrasia del país y buscando crecer paso a paso. Lo importante es asumir los retos y dar lo mejor”, finalizó.

Nolberto Solano habla sobre la posibilidad de que Universitario consiga el tricampeonato

En otro momento de la conversación, el 'Chorri' aposto un empate para este compromiso entre Universitario contra Sporting Cristal.

“Los dos corazones en dos lados. Tengo un cariño especial por Cristal, porque me dio la oportunidad de iniciar mi carrera, pero la ‘U’ está en un momento de confianza total, a punto de lograr algo histórico”, fueron las palabras del exjugador.

“Cristal no va a permitir que la ‘U’ celebre en su cara, es un tema de orgullo y prestigio. Por eso creo que será un partido muy parejo, donde ambos equipos saldrán con todo”, concluyó.