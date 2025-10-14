César Inga viene siendo uno de los jugadores revelación del fútbol peruano esta temporada. El lateral nacional fue uno de los refuerzos de Universitario esta temporada y luego, tras sus buenas actuaciones, fue convocado a la selección peruana, donde ya ha debutado en las Eliminatorias 2026 y ha sido titular en la derrota de Perú ante Chile por la fecha FIFA de octubre. El defensor fue uno de los que más destacó en este amistoso por su golazo con la Bicolor. En medio de este panorama, se conoció que dos ligas estarían interesados por él.

Según el comunicador Julio Peña, el futbolista de 23 años estaría en la mira del Napoli de Italia y también de la MLS de Estados Unidos. Esta versión la dio en el programa streaming 'De Una'.

César Inga estaría en la órbita del Napoli y la MLS

Julio Peña contó, además, que en estos momentos el representante de Inga se encuentra en Estados Unidos y todo indicaría que estaría viendo este tema de su posible traspaso a final de temporada.

"César Inga, seleccionado nacional y jugador de Universitario de Deportes, tiene dos posibilidades grandes e importantes para dejar el conjunto crema y salir al extranjero. Una de ellas es en la MLS. El agente está en estos momentos en Estados Unidos y podría ser. Pero la otra, es en Europa y es nada más y nada menos que en el calcio italiano. El club que estaría interesado en César Inga es el Napoli de Italia. Eso lo tengo de muy buena fuente. MLS y Napoli son las opciones que podría estar manejando Inga para dejar el fútbol peruano", indicó.

Inga llegó a Universitario a inicios de la presente temporada procedente de ADT de Tarma y se vinculó con el elenco estudiantil hasta finales del 2027.

¿Cuál es el valor de César Inga?

El habilidoso defensor nacido en Chimbote posee una cotización actual de 1.00 millón de euros, de acuerdo al portal Transfermarkt. Este es su valor más alto hasta el momento.