Aseguran que César Inga podría dejar Universitario para ir a Napoli de Italia: "Club estaría interesado"
Además, el defensor también tendría otra opción en la MLS de Estados Unidos. El jugador de Universitario atraviesa un gran momento tras destacar en el reciente amistoso de la selección peruana ante Chile.
- Reprogramación del Universitario - Sporting Cristal sufre complicaciones por incomodidad de la 'U' y situación del Estadio Nacional
- Administrador de Universitario sobre sueño del tricampeonato en la Liga 1: "Cada vez se hace más real"
César Inga viene siendo uno de los jugadores revelación del fútbol peruano esta temporada. El lateral nacional fue uno de los refuerzos de Universitario esta temporada y luego, tras sus buenas actuaciones, fue convocado a la selección peruana, donde ya ha debutado en las Eliminatorias 2026 y ha sido titular en la derrota de Perú ante Chile por la fecha FIFA de octubre. El defensor fue uno de los que más destacó en este amistoso por su golazo con la Bicolor. En medio de este panorama, se conoció que dos ligas estarían interesados por él.
Según el comunicador Julio Peña, el futbolista de 23 años estaría en la mira del Napoli de Italia y también de la MLS de Estados Unidos. Esta versión la dio en el programa streaming 'De Una'.
PUEDES VER: Revelan la millonaria cifra que Boca Juniors le habría pedido a Alianza Lima por Luis Advíncula: 'Los días del peruano están contados'
César Inga estaría en la órbita del Napoli y la MLS
Julio Peña contó, además, que en estos momentos el representante de Inga se encuentra en Estados Unidos y todo indicaría que estaría viendo este tema de su posible traspaso a final de temporada.
"César Inga, seleccionado nacional y jugador de Universitario de Deportes, tiene dos posibilidades grandes e importantes para dejar el conjunto crema y salir al extranjero. Una de ellas es en la MLS. El agente está en estos momentos en Estados Unidos y podría ser. Pero la otra, es en Europa y es nada más y nada menos que en el calcio italiano. El club que estaría interesado en César Inga es el Napoli de Italia. Eso lo tengo de muy buena fuente. MLS y Napoli son las opciones que podría estar manejando Inga para dejar el fútbol peruano", indicó.
Inga llegó a Universitario a inicios de la presente temporada procedente de ADT de Tarma y se vinculó con el elenco estudiantil hasta finales del 2027.
PUEDES VER: Diego Rebagliati afirma que DT's reevaluaron dirigir a la selección peruana tras partido ante Chile: 'Bueno, conversemos'
¿Cuál es el valor de César Inga?
El habilidoso defensor nacido en Chimbote posee una cotización actual de 1.00 millón de euros, de acuerdo al portal Transfermarkt. Este es su valor más alto hasta el momento.