HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Bolivia vs Rusia: sigue el minuto a minuto del amistoso internacional
Bolivia vs Rusia: sigue el minuto a minuto del amistoso internacional     Bolivia vs Rusia: sigue el minuto a minuto del amistoso internacional     Bolivia vs Rusia: sigue el minuto a minuto del amistoso internacional     
Deportes

Aseguran que César Inga podría dejar Universitario para ir a Napoli de Italia: "Club estaría interesado"

Además, el defensor también tendría otra opción en la MLS de Estados Unidos. El jugador de Universitario atraviesa un gran momento tras destacar en el reciente amistoso de la selección peruana ante Chile.

César Inga llegó a Universitario tras su paso por ADT. Foto: composición LR
César Inga llegó a Universitario tras su paso por ADT. Foto: composición LR

César Inga viene siendo uno de los jugadores revelación del fútbol peruano esta temporada. El lateral nacional fue uno de los refuerzos de Universitario esta temporada y luego, tras sus buenas actuaciones, fue convocado a la selección peruana, donde ya ha debutado en las Eliminatorias 2026 y ha sido titular en la derrota de Perú ante Chile por la fecha FIFA de octubre. El defensor fue uno de los que más destacó en este amistoso por su golazo con la Bicolor. En medio de este panorama, se conoció que dos ligas estarían interesados por él.

Según el comunicador Julio Peña, el futbolista de 23 años estaría en la mira del Napoli de Italia y también de la MLS de Estados Unidos. Esta versión la dio en el programa streaming 'De Una'.

PUEDES VER: Revelan la millonaria cifra que Boca Juniors le habría pedido a Alianza Lima por Luis Advíncula: 'Los días del peruano están contados'

lr.pe

César Inga estaría en la órbita del Napoli y la MLS

Julio Peña contó, además, que en estos momentos el representante de Inga se encuentra en Estados Unidos y todo indicaría que estaría viendo este tema de su posible traspaso a final de temporada.

"César Inga, seleccionado nacional y jugador de Universitario de Deportes, tiene dos posibilidades grandes e importantes para dejar el conjunto crema y salir al extranjero. Una de ellas es en la MLS. El agente está en estos momentos en Estados Unidos y podría ser. Pero la otra, es en Europa y es nada más y nada menos que en el calcio italiano. El club que estaría interesado en César Inga es el Napoli de Italia. Eso lo tengo de muy buena fuente. MLS y Napoli son las opciones que podría estar manejando Inga para dejar el fútbol peruano", indicó.

Inga llegó a Universitario a inicios de la presente temporada procedente de ADT de Tarma y se vinculó con el elenco estudiantil hasta finales del 2027.

PUEDES VER: Diego Rebagliati afirma que DT's reevaluaron dirigir a la selección peruana tras partido ante Chile: 'Bueno, conversemos'

lr.pe

¿Cuál es el valor de César Inga?

El habilidoso defensor nacido en Chimbote posee una cotización actual de 1.00 millón de euros, de acuerdo al portal Transfermarkt. Este es su valor más alto hasta el momento.

Notas relacionadas
Reprogramación del Universitario - Sporting Cristal sufre complicaciones por incomodidad de la 'U' y situación del Estadio Nacional

Reprogramación del Universitario - Sporting Cristal sufre complicaciones por incomodidad de la 'U' y situación del Estadio Nacional

LEER MÁS
Sporting Cristal vs Universitario: revelan fecha tentativa para reprogramación del partido

Sporting Cristal vs Universitario: revelan fecha tentativa para reprogramación del partido

LEER MÁS
Administrador de Universitario sobre sueño del tricampeonato en la Liga 1: "Cada vez se hace más real"

Administrador de Universitario sobre sueño del tricampeonato en la Liga 1: "Cada vez se hace más real"

LEER MÁS
Tabla acumulada de la Liga 1 2025: posiciones, clasificación a torneos internacionales y zona de descenso

Tabla acumulada de la Liga 1 2025: posiciones, clasificación a torneos internacionales y zona de descenso

LEER MÁS
Administrador de Universitario sobre cambio de localía para partido contra Los Chankas: "Si ellos quieren, están en su derecho"

Administrador de Universitario sobre cambio de localía para partido contra Los Chankas: "Si ellos quieren, están en su derecho"

LEER MÁS
Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Bolivia vs Rusia EN VIVO HOY vía Fútbolcanal por amistoso internacional fecha FIFA: juegan en Moscú

Bolivia vs Rusia EN VIVO HOY vía Fútbolcanal por amistoso internacional fecha FIFA: juegan en Moscú

LEER MÁS
Revelan la millonaria cifra que Boca Juniors pide a Alianza Lima por Luis Advíncula: "Los días del peruano están contados"

Revelan la millonaria cifra que Boca Juniors pide a Alianza Lima por Luis Advíncula: "Los días del peruano están contados"

LEER MÁS
Giancarlo Granda dice que ya no apoyará marcha del 15 de octubre y usuario le responde: "¿Ya acabó la delincuencia?"

Giancarlo Granda dice que ya no apoyará marcha del 15 de octubre y usuario le responde: "¿Ya acabó la delincuencia?"

LEER MÁS
Diego Rebagliati afirma que DT's reevaluaron dirigir a la selección peruana tras partido ante Chile: "Bueno, conversemos"

Diego Rebagliati afirma que DT's reevaluaron dirigir a la selección peruana tras partido ante Chile: "Bueno, conversemos"

LEER MÁS
Tabla acumulada de la Liga 1 2025: cómo marcha Universitario, Alianza Lima y los demás equipos del campeonato peruano

Tabla acumulada de la Liga 1 2025: cómo marcha Universitario, Alianza Lima y los demás equipos del campeonato peruano

LEER MÁS
Partidos restantes de Universitario y Cusco FC en el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Partidos restantes de Universitario y Cusco FC en el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

El presidente de Madagascar disuelve el Parlamento y diputados votan a favor de destituirlo en medio de crisis política

BCRP reduce por primera vez el tope a la tasa de interés de créditos: ¿desde cuándo y quiénes se verán afectados?

¿Cuándo es el Miss Grand International 2025? Fecha, hora y dónde ver a la peruana Flavia López en vivo

Deportes

¿A qué hora juegan Bolivia vs Rusia vía Unitel EN VIVO HOY por amistoso internacional 2025?

Alianza Lima vs Sport Boys: día, hora y canal de TV para el partido por el Torneo Clausura 2025

Por Caracol TV HOY Colombia vs Canadá EN VIVO: horario del amistoso internacional

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Pedro Castillo arremete contra José Jerí: “Hoy el Congreso cambia de marioneta, cambia de maniquí”

José Jerí EN VIVO: presidente tomará juramento de nuevos ministros "en las próximas horas"

José Jerí anuncia que nuevo gabinete juramentará "en las próximas horas", tras 5 días de espera

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025