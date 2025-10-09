En medio de la remodelación del proyecto de la selección peruana, se ha encendido un cruce de declaraciones entre figuras ligadas al fútbol nacional. El protagonista central es Nolberto Solano, exasistente técnico de Ricardo Gareca, quien salió al frente para responder las recientes afirmaciones de Jean Ferrari, director general de fútbol la FPF.

Jean Ferrari, en entrevistas recientes, aseguró que al asumir su rol no encontró “absolutamente nada” en la Videna —la sede de entrenamientos de la selección— referente a los procesos anteriores. Según sus declaraciones, no recibió al inicio ningún tipo de informe técnico, histórico ni seguimiento de jugadores, por lo que debió “rebuscar” para intentar recopilar información.

Nolberto Solano desmiente las declaraciones de Jean Ferrari en la selección peruana

Confrontado con esas afirmaciones, Solano no dudó en cuestionarlas con dureza. En una entrevista concedida al programa Full Deporte, indicó que desde el tiempo de Gareca existían reportes y seguimientos constantes a los futbolistas, coordinados por el cuerpo técnico comandado por Néstor Bonillo.

“Yo hago una pregunta, ¿qué información necesita Jean? ¿qué tipo de información? Todo eso lo encuentras, si la convocatoria, Ricardo lo decía, en la previa habían 50 jugadores y era un seguimiento, el profe Bonillo un capo, un genio del seguimiento, con todos los datos y cada futbolista, cómo se encontraba, siempre ha estado“, refutó.

“Me imagino que hay que preguntarle a alguien dónde está esa información, porque llegó Juan (Reynoso), no sé si habrá rescatado algo ahí, no sé si el profe (Jorge) Fossati lo haya hecho”, agregó.

Asimismo, instó a Ferrari —y a quienes le acompañan en la FPF— a averiguar dónde está esa documentación. “Discúlpame que lo diga pero eso es verso y verso, ya paremos, no nos mintamos más, obliga a todos los clubes a que sus torneos de menores sean competitivos, que salgan talentos, sino vamos a seguir comprando, trayendo a jugadores de afuera, el campeonato va a ser un campeonato de extranjeros", concluyó.

¿Qué dijo Jean Ferrari sobre su llegada a la selección peruana?

En conversación con el programa Movistar Deportes, Jean Ferrari reveló la dura realidad con la que se encontró en la selección peruana. Según sus declaraciones, al llegar a la FPF, no encontró ningún tipo de información y prácticamente tuvo que rebuscar datos para iniciar su labor.

"Yo tengo recién dos meses en la Federación Peruana de Fútbol y cuando llegué no recibí un cargo, no recibí nada, absolutamente nada. Entonces, yo he tenido que de alguna manera ir rebuscando qué es lo que había, al menos antes, porque en el momento no recibí nada de informes o reportes”, comentó.