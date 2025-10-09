HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Congreso impulsa moción de vacancia contra Boluarte
Congreso impulsa moción de vacancia contra Boluarte     Congreso impulsa moción de vacancia contra Boluarte     Congreso impulsa moción de vacancia contra Boluarte     
Mira Curwen en La República
Mira Curwen en La República     Mira Curwen en La República     Mira Curwen en La República     
Deportes

Nolberto Solano refutó a Jean Ferrari tras asegurar que no halló información cuando llegó a la selección peruana: "No nos mintamos más"

El popular 'Ñol', quien ahora busca romperla en Pakistán, dejó en claro que durante su etapa en la selección peruana dejaron reportes de jugadores previo a la llegada de Juan Reynoso y Jorge Fossati.

Nolberto Solano cuestionó las declaraciones de Jean Ferrari. Foto: composición LR/captura de Full Deporte/L1 Max
Nolberto Solano cuestionó las declaraciones de Jean Ferrari. Foto: composición LR/captura de Full Deporte/L1 Max

En medio de la remodelación del proyecto de la selección peruana, se ha encendido un cruce de declaraciones entre figuras ligadas al fútbol nacional. El protagonista central es Nolberto Solano, exasistente técnico de Ricardo Gareca, quien salió al frente para responder las recientes afirmaciones de Jean Ferrari, director general de fútbol la FPF.

Jean Ferrari, en entrevistas recientes, aseguró que al asumir su rol no encontró “absolutamente nada” en la Videna —la sede de entrenamientos de la selección— referente a los procesos anteriores. Según sus declaraciones, no recibió al inicio ningún tipo de informe técnico, histórico ni seguimiento de jugadores, por lo que debió “rebuscar” para intentar recopilar información.

PUEDES VER: No es la Bicolor: el curioso apodo que tiene la selección peruana en territorio chileno

lr.pe

Nolberto Solano desmiente las declaraciones de Jean Ferrari en la selección peruana

Confrontado con esas afirmaciones, Solano no dudó en cuestionarlas con dureza. En una entrevista concedida al programa Full Deporte, indicó que desde el tiempo de Gareca existían reportes y seguimientos constantes a los futbolistas, coordinados por el cuerpo técnico comandado por Néstor Bonillo.

“Yo hago una pregunta, ¿qué información necesita Jean? ¿qué tipo de información? Todo eso lo encuentras, si la convocatoria, Ricardo lo decía, en la previa habían 50 jugadores y era un seguimiento, el profe Bonillo un capo, un genio del seguimiento, con todos los datos y cada futbolista, cómo se encontraba, siempre ha estado“, refutó.

“Me imagino que hay que preguntarle a alguien dónde está esa información, porque llegó Juan (Reynoso), no sé si habrá rescatado algo ahí, no sé si el profe (Jorge) Fossati lo haya hecho”, agregó.

Asimismo, instó a Ferrari —y a quienes le acompañan en la FPF— a averiguar dónde está esa documentación. “Discúlpame que lo diga pero eso es verso y verso, ya paremos, no nos mintamos más, obliga a todos los clubes a que sus torneos de menores sean competitivos, que salgan talentos, sino vamos a seguir comprando, trayendo a jugadores de afuera, el campeonato va a ser un campeonato de extranjeros", concluyó.

PUEDES VER: Diego Rebagliati se rectifica por declaraciones sobre exclusión de Ayacucho FC de la Liga 1: Me llegó una carta notarial

lr.pe

¿Qué dijo Jean Ferrari sobre su llegada a la selección peruana?

En conversación con el programa Movistar Deportes, Jean Ferrari reveló la dura realidad con la que se encontró en la selección peruana. Según sus declaraciones, al llegar a la FPF, no encontró ningún tipo de información y prácticamente tuvo que rebuscar datos para iniciar su labor.

"Yo tengo recién dos meses en la Federación Peruana de Fútbol y cuando llegué no recibí un cargo, no recibí nada, absolutamente nada. Entonces, yo he tenido que de alguna manera ir rebuscando qué es lo que había, al menos antes, porque en el momento no recibí nada de informes o reportes”, comentó.

Notas relacionadas
Nolberto Solano y su dura opinión sobre Alexander Robertson tras ser convocado a Australia: "Nunca fue prioridad Perú”

Nolberto Solano y su dura opinión sobre Alexander Robertson tras ser convocado a Australia: "Nunca fue prioridad Perú”

LEER MÁS
Nolberto Solano impacta con su nueva convocatoria en Pakistán: llamó a un jugador retirado para la Copa de Asia 2025

Nolberto Solano impacta con su nueva convocatoria en Pakistán: llamó a un jugador retirado para la Copa de Asia 2025

LEER MÁS
Nolberto Solano sacó a 2 miembros de su comando técnico: busca gente de su confianza tras fracaso de Pakistán en la Copa Asiática

Nolberto Solano sacó a 2 miembros de su comando técnico: busca gente de su confianza tras fracaso de Pakistán en la Copa Asiática

LEER MÁS
Tabla acumulada de la Liga 1 2025: posiciones, clasificación a torneos internacionales y zona de descenso

Tabla acumulada de la Liga 1 2025: posiciones, clasificación a torneos internacionales y zona de descenso

LEER MÁS
Administrador de Universitario sobre cambio de localía para partido contra Los Chankas: "Si ellos quieren, están en su derecho"

Administrador de Universitario sobre cambio de localía para partido contra Los Chankas: "Si ellos quieren, están en su derecho"

LEER MÁS
Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
No es la Bicolor: el curioso apodo que tiene la selección peruana en territorio chileno

No es la Bicolor: el curioso apodo que tiene la selección peruana en territorio chileno

LEER MÁS
Diego Rebagliati se rectifica por declaraciones sobre exclusión de Ayacucho FC de la Liga 1: "Me llegó una carta notarial"

Diego Rebagliati se rectifica por declaraciones sobre exclusión de Ayacucho FC de la Liga 1: "Me llegó una carta notarial"

LEER MÁS
Alineaciones Perú - Chile: el inédito 11 de Manuel Barreto con rostros nuevos para el amistoso fecha FIFA

Alineaciones Perú - Chile: el inédito 11 de Manuel Barreto con rostros nuevos para el amistoso fecha FIFA

LEER MÁS
Carlos Galván despotricó contra Pablo Ceppelini por asegurar que la Liga 1 es un torneo amateur: "Lo tuyo es paupérrimo"

Carlos Galván despotricó contra Pablo Ceppelini por asegurar que la Liga 1 es un torneo amateur: "Lo tuyo es paupérrimo"

LEER MÁS
Canal confirmado del Perú contra Chile por el amistoso en la fecha FIFA

Canal confirmado del Perú contra Chile por el amistoso en la fecha FIFA

LEER MÁS
Cóndor Mendoza 'advierte' sobre Felipe Chávez previo al Perú - Chile: "Lo respetaré cuando juegue y esté arriba en el Bayern"

Cóndor Mendoza 'advierte' sobre Felipe Chávez previo al Perú - Chile: "Lo respetaré cuando juegue y esté arriba en el Bayern"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Accidente en Vía Evitamiento genera congestión vehicular tras cierre de dos carriles hacia el norte

Congresista Ruth Luque tras atentado contra Agua Marina: "La responsabilidad directa es de Dina Boluarte, su gabinete"

Balacera en concierto de Agua Marina EN VIVO: ataque deja cinco heridos en Chorrillos

Deportes

Jean Ferrari contesta al administrador de Alianza Lima y expresidente de Cristal tras fuertes acusaciones: "Empiezan a buscar excusas"

Canal confirmado del Perú contra Chile por el amistoso en la fecha FIFA

Perú vs Chile: fecha, hora y canales de TV para ver el amistoso por la jornada FIFA en el debut de Manuel Barreto

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Congresista Ruth Luque tras atentado contra Agua Marina: "La responsabilidad directa es de Dina Boluarte, su gabinete"

Revelan que tesis de Patricia Benavides pasó por Turnitin con el nombre "UAP.doc" y tuvo 86% de similitud en 2023

Diego García-Sayán: “La DBA opina barbaridades sin haberse informado”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025