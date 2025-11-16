HOYSuscripcion LR Focus

Alex Valera viene atravesando su mejor momento y Manuel Barreto lo mandará de titular ante Chile este martes en Sochi.

Atacante nacional espera continuar con su racha luego de marcarle el último miércoles a Rusia.

Alex Valera goleador crema
Alex Valera goleador crema | FPF

Tricampeón con Universitario de Deportes, goleador del equipo con 16 anotaciones en la Liga 1, lejos de sufrir alguna lesión y un tanto marcado en el último amistoso que acabó en empate ante Rusia (1-1), son motivos suficientes para que el técnico interino Manuel Barreto haga algunas rotaciones en el ataque y mande desde el arranque a Alex Valera frente a Chile este martes en el Estadio Fisht de la ciudad de Sochi (12:00 p.m.).

El atacante de la “U” viene atravesando su mejor temporada por lo que está con muchas ganas de seguir inflando redes y ser considerado el ‘9’ de la selección en reemplazo de un ídolo como es Paolo Guerrero, quien hace le dio unas palabras de confianza para lo que se viene.

“El delantero siempre tiene que ver el arco. Bien por él. Ahora toca hacer un gran partido ante la Selección de Chile. Es la revancha”, comentó el jugador de Alianza Lima.

En lo que respecta al equipo, Valera reemplazará a Adrián Ugarriza y estaría acompañado por Maxloren Castro y César Inga. Jairo Concha repetiría el plato en el medio sector, aunque Piero Quispe también tiene altas posibilidades de ser titular junto a Erick Noriega y Martín Távara. En la zona defensiva Marcos López por izquierda es inamovible, mientras que por la otra banda Carlos Cabello reemplazaría a Matías Lazo, que tuvo un partido flojo contra Rusia. Los centrales volverían a ser Miguel Araujo junto a Renzo Garcés. El defensor del Nurnberg de la Bundesliga 2, Fabio Gruber, estará a la expectativa. Pedro Gallese le daría pase en el arco a Diego Enríquez.

En el entrenamiento de hoy, Barreto definirá su equipo para enfrentar a los sureños, que ayer le quitaron el invicto a Rusia en un amistoso. El encargado de abrir el marcador para la “Estrella Solitaria” fue Gonzalo Tapia sobre los 37 minutos. Para el complemento sería el turno de Ben Brereton (76’) que aprovechó un error en salida y decretó el 2-0 final ante los rusos que desde hace dos años mantenían un invicto de 23 encuentros sin caer (15 triunfos y 8 empates).

Interés de Argentina

Quien también viene atravesando un gran momento no solo en la selección peruana sino también en su club es César Inga. El lateral/volante nacional ha despertado el interés de Racing Club, dirigido por un viejo conocido nuestro: Gustavo Costas.

El representante de Inga, Narciso Algamis, sostendrá una reunión con altos mandos del cuadro de Avellaneda para evaluar la propuesta. El mismo agente fue quien llevó a Erick Noriega a Gremio de Brasil.

