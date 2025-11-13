La peruana Vania Torres conquista el oro en El Salvador y se corona como campeona mundial de surf

La surfista peruana Vania Torres dejó el nombre del Perú en lo más alto al coronarse campeona mundial de surf en el ISA World SUP & Paddleboard Championship 2025, en la modalidad de SUP Surf. El certamen se realizó en la playa Sunzal, en El Salvador, escenario de la consagración de la deportista nacional en la cima del surf mundial.

La tablista nacional cerró una actuación brillante en las playas del país centroamericano y se llevó la medalla de oro con un puntaje de 12,43, superando a la argentina Lucía Cosoleto y a la brasileña Aline Adsaka.

La consagración de Vania Torres en las playas salvadoreñas

Vania Torres mantuvo la calma y la confianza en todo momento para alcanzar su gran objetivo. Mientras se desarrollaba el certamen mundial de surf, la deportista peruana tuvo un recorrido impecable desde el primer día de la competición. Ese desempeño se reflejó en las tres jornadas en las que compitió: en el día 1 se impuso a la española Alazne Aurrekoetxea y a la australiana Isabella Campbell; en el día 2, venció a las neozelandesas Stella Smith y Amelie Wink, además de a la argentina Cecilia Cosoleto; y en el día 3, afrontó una serie más exigente frente a Lucía Cosoleto, la puertorriqueña Nimsay García y nuevamente Aurrekoetxea.

A pesar de haber quedado en segundo lugar con un puntaje de 10,33 en el tercer día de la competición, Vania Torres logró clasificar a las semifinales. Allí volvió a mostrar su mejor versión al imponerse a la brasileña Gabriela Sztamfater y a la neozelandesa Stella Smith, y así consiguió llegar a la gran final del torneo.

En el desenlace del torneo, Torres obtuvo una calificación de 6,20, que sumada al 6,23 de una ola anterior, le permitió alcanzar un total de 12,43 puntos. Esa puntuación fue suficiente para coronarse campeona del mundo y escribir una página histórica para el surf peruano. El anuncio en la última ola desató una emotiva celebración: la deportista no pudo contener las lágrimas tras asegurarse el título mundial.

¿Qué dijo Vania Torres tras consagrarse campeona del mundo de surf?

Tras su consagración, la surfista peruana comentó lo difícil que fue para ella realizar la maniobra final en la ola decisiva que le valió para lograr el máximo objetivo y recordó el proceso que atravesó previo a la competición mundial de surf: ''Intentaba decirme a mí misma que eran los últimos 30 minutos; que si me dolían las piernas, no importaba. Lo hice lo mejor que pude. He estado entrenando todo lo que he podido. Intenté no dejar nada al azar y trabajé duro para ello'', declaró visiblemente emocionada.

Durante la celebración, Vania Torres expresó con emoción y gratitud su agradecimiento a quienes la acompañaron en su proceso de preparación. “¡Arriba Perú! Gracias a todas las personas que me apoyan en este camino maravilloso que aún no termina. A mi familia, al team Perú, a mis auspiciadores y a mi entrenador. Vamos por más”, declaró la flamante campeona mundial de surf.

Su nombre en lo más alto del surf peruano

Con la consagración de Vania Torres como campeona mundial de surf, la tablista nacional se suma al selecto grupo de deportistas peruanas que conquistaron el torneo más importante del deporte de la tabla. Entre ellas destaca la emblemática Sofía Mulanovich, pionera y referente del surf nacional, cuya trayectoria abrió el camino para nuevas generaciones de atletas que siguen dejando en alto el nombre del Perú.