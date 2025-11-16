Bolivarianos 2025 en su cuenta regresiva: Ayacucho y Lima serán sedes de este gran evento deportivo

Quedan solo seis días para el inicio de los vigésimos Juegos Bolivarianos Ayacucho – Lima 2025 y los ojos del mundo estarán puestos nuevamente en nuestro país para ver el accionar de 4.066 atletas provenientes de 17 países, quienes se han venido preparando arduamente para competir en 45 deportes y 70 disciplinas

Este último megaevento deportivo del año, que tendrá como fecha de inauguración el próximo 22 de noviembre en la Fortaleza Real Felipe del Callao, contará con la participación de las naciones miembro de la Organización Deportiva Bolivariana (ODEBO) -Perú, Chile, Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela-; además de países invitados como Costa Rica, Barbados, Curazao, El Salvador, Guatemala, Jamaica, Paraguay, República Dominicana, Trinidad y Tobago y Uruguay. Las competencias se desarrollarán en cinco zonas: Lima, Lima sur, Ica, Callao y Ayacucho.

Entre los atletas peruanos más destacados se encuentran el medallista olímpico Stefano Peschiera, bronce en vela en París 2024; el cuatro veces campeón mundial de longboard y doble medallista de oro en Juegos Panamericanos, Benoit ‘Piccolo’ Clemente; los fondistas Kimberly García, bicampeona mundial en marcha atlética; Evelyn Inga, olímpica en París 2024; Luis Campos, bicampeón sudamericano en marcha en la prueba de 20 km.; y Jean Paul de Trazegnies, tres veces campeón mundial de vela, son algunas de nuestras principales cartas para ganar una presea dorada.

“El fondismo es una carta de triunfo en este tipo de certámenes, la marcha también, aunque se haya quitado la prueba de medio maratón. En vela tenemos a Stefano Peschiera liderando el contingente de deportistas que nos van a representar en esta modalidad. En tabla también hay deportistas olímpicos, que han ganado medallas en bolivarianos, panamericanos, mundiales, son deportes que hay que seguir de cerca y con confianza en que se pueda lograr buenos resultados. Los deportes de contacto también serán alternativas para el Perú en lograr medallas”, contó para La República, Margarita Rivera, directora de elpoli.pe.

Esta será la quinta vez que nuestro país organizará unos Bolivarianos. La primera vez sucedió entre los años 1947 y 1948, de ahí tuvimos que esperar hasta 1997 para volver a ser anfitriones y en 2013 repetiríamos el plato. El año pasado también nos tocó asumir esa responsabilidad en los Bolivarianos del Bicentenario Ayacucho.

“En general pienso que a Perú le irá bien porque somos anfitriones, además de tener a grandes deportistas y presencia en todos los deportes que se van a realizar. Lo único que me preocupa es que en estos últimos días se han eliminado 16 deportes y 20 disciplinas que han sido liberadas del certamen por falta de quórum y dificultades logísticas. Uno de estos deportes que no estará y en la que somos muy exitosos es el kickboxing, perdiendo la posibilidad de conseguir más medallas en estos Bolivarianos lo que nos va a enervar un poco”, añadió Rivera.

Precisamente sobre ese tema, el presidente de la Organización Deportiva Bolivariana (ODEBO), Baltazar Medina, indicó que se han superado muchas dificultades gracias a la voluntad del Gobierno y el compromiso del Instituto Peruano del Deporte (IPD) junto al Comité Olímpico Peruano (COP). “Nos han mantenido con la ilusión y la esperanza muy viva de que vamos a cumplir y que vamos a realizar unos excelentes Juegos como es el deseo de todos”, aseguró Medina.

Según informó la web oficial de la ODEBO, los deportes que no estarán en los Bolivarianos 2025 son: en atletismo, las pruebas femeninas de 3.000 metros con obstáculos, 400 metros con vallas, lanzamiento de jabalina, salto con garrocha y marcha maratón. Con respecto a las competencias masculinas, salto de altura y lanzamiento de martillo no son contempladas en el calendario.

En boxeo, las categorías de peso femeninas de 70 y 75 kilogramos no se realizarán, al igual que los 90 kg. masculinos. Las modalidades de 3×3 y 5×5 del baloncesto junto al canotaje slalom tampoco tendrán acción.

Las competencias de clavados también sufrieron cambios en sus pruebas, pues en la rama femenina no se realizarán la plataforma 10 metros, plataforma 10 metros sincronizado y trampolín 3 metros sincronizado. Asimismo, el balonmano femenino y el polo acuático, en ambas ramas, no se llevarán a cabo.

Deportes como muay thai, racquetball y escalada tampoco se disputarán. Los E-sports también sufrieron un cambio en ramas de Mobile Legends: Bang Bang.

Esto sin dudas afectará nuestro medallero general ya que nuestra delegación pierde opciones de obtener una prese más y buscar superar las 114 que obtuvimos el año pasado en los Bolivarianos del Bicentenario que también se desarrollaron en Ayacucho y Lima. Siendo locales nos hicimos fuertes y conseguimos 49 de oro, 38 de plata y 27 de bronce, cerrando el certamen en un primer lugar.

Cambios de último momento

El ministro de Educación, Jorge Figueroa, presentó al nuevo presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD), Sergio Ludeña, -en reemplazo de Federico Tong-, quien tendrá el encargo de fortalecer el deporte en todas sus disciplinas y de liderar la organización de los Bolivarianos y los Panamericanos Lima 2027.

“Tenemos un gran reto como país dentro de pocos días con los Juegos Bolivarianos. Sabemos lo que implica, pero vamos a dejar la imagen del país y del deporte peruano en lo más alto. Quiero contar con ustedes, presidentes de las federaciones, así como ustedes cuentan conmigo las 24 horas del día. Esta gestión será de puertas abiertas en todo momento”, manifestó el expresidente de Cienciano del Cusco.