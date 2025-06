Pogba habló con Riquelme y dejó un contundente sobre Boca en el Mundial de Clubes: "nunca vi eso en mi vida"

Con 32 años y tras cumplir una sanción por dopaje, Pogba está cerca de regresar al fútbol profesional en Mónaco. Durante su estadía en Estados Unidos, además de ver en acción a Boca, se reencontró con viejos conocidos como Marcos Rojo, Ander Herrera, Sergio Romero y Edinson Cavani, y posó para una foto junto a Juan Román Riquelme.

Sobre el encuentro con sus excompañeros, comentó: “Charlamos de todo, la vida, la familia, me preguntaron cuánto tiempo me quedaba (de la sanción), normal, hablamos de fútbol. Hacía muchos años que no los veía y hablábamos por mensajes, son buena gente”.

Riquelme habla sobre Boca Juniors

El mediocampista francés, campeón del mundo en 2018, asistió al partido entre el conjunto argentino y Benfica en el Hard Rock Stadium y no ocultó su asombro por la intensidad del público. En diálogo con Sergio “Kun” Agüero para ESPN, Pogba elogió a la parcialidad xeneize y señaló: “Me encantó la gente que fue a ver el partido de Boca, es una locura porque yo fui a Marsella, que es caliente, Nápoles es caliente, pero lo de Boca... nunca vi eso en mi vida”.

Consultado sobre la posibilidad de vestir la camiseta azul y oro en algún momento, el exjugador de Juventus y Manchester United no cerró la puerta: “En la vida nunca se sabe”, expresó durante su participación en el programa 'La casa del Kun', emitido desde Miami durante el certamen organizado por la FIFA.

Al hablar de su experiencia ante rivales sudamericanos, Pogba destacó la intensidad con la que se juega en el continente: “Siempre fue duro jugar. Puede ser de Perú, de Argentina, de Uruguay, porque pelean. Primero van a pelear, siempre agresivos, y tienen talento también, jugadores top que juegan en Europa. Siempre es duro contra un equipo de Sudamérica. Para mí, no hay un país más abajo...”.

Pogba comenta de los futbolistas argentinos

Uno de los momentos más destacados del programa fue cuando Pogba reflexionó sobre la personalidad de los futbolistas argentinos: “Yo tengo una pregunta para ustedes, los argentinos: ¿por qué los argentinos son tan malos en la cancha, peleando, hablando, y afuera son súper buena gente? Quiero saber eso...”.

Tras mencionar a Leandro Paredes y Rodrigo De Paul como ejemplos de jugadores combativos dentro del campo pero muy amigables fuera de él, valoró el espíritu competitivo de figuras como Marcos Rojo: “En los entrenamientos jugaba siempre duro, pero me encanta, te prepara para los partidos. Sabés que con esa gente vas a la guerra, tenés un soldado”.

Por otra parte, Boca Juniors se juega este martes su futuro en el Mundial de Clubes cuando enfrente al Auckland City a partir de las 16.00 (hora argentina) en Nashville. El equipo dirigido por Miguel Ángel Russo está obligado a ganar por una amplia diferencia y esperar que Bayern Múnich derrote a Benfica para acceder a los octavos de final del certamen que se disputa en suelo