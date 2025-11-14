HOYSuscripcion LR Focus

Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre
Deportes

GOLPERU cierra su etapa en la Liga 1 con una última transmisión en el Callao tras 10 años de cobertura

La finalización de los contratos de derechos de televisión con Universitario de Deportes y Sport Boys hace que GOLPERU pierda la exclusividad en 2026, marcando un cambio significativo en la transmisión de la Liga 1.

GOLPERU dejará de transmitir los partidos de la Liga 1 en 2026.
GOLPERU dejará de transmitir los partidos de la Liga 1 en 2026. | Foto: composición LR/Telefónica Perú/GOLPERU

El fin de una era se acerca, y nada dura para siempre. La señal deportiva peruana GOLPERU anunció que dejará de transmitir los partidos de la Liga 1, poniendo fin a un ciclo de diez años en el que se convirtió en la casa televisiva encargada de llevar todos los encuentros del fútbol peruano a miles de aficionados.

Por ello, el encuentro entre Sport Boys y Alianza Atlético de Sullana, pactado para el domingo 16 de noviembre en el estadio Miguel Grau del Callao, será el último partido de la Liga 1 que transmitirá GOLPERU para millones de hinchas, marcando así el punto final en medio de un escenario en el que el fútbol peruano está atravesado por la disputa por los derechos televisivos.

El partido entre Sport Boys y Alianza Atlético será el último encuentro que transmitirá GOLPERU de la Liga 1. Foto: Fútbol Peruano

PUEDES VER: Agustín Lozano advierte a Universitario y Sport Boys sobre los derechos de TV para el 2026: “Tienen que alinearse con la FPF”

¿Por qué GOLPERU dejará de transmitir los partidos de la Liga 1?

La razón por la que GOLPERU dejará de transmitir los partidos de la Liga 1 es que los contratos exclusivos de derechos de televisión que mantenía con Universitario de Deportes y Sport Boys —los dos únicos clubes bajo la administración del Consorcio Fútbol Perú (CFP)— vencen este año. Por ello, a partir de 2026, ya no contará con los derechos televisivos de ningún equipo de la Primera División del fútbol peruano.

Asimismo, cabe recordar que todos los clubes de la Liga 1 forman parte de L1 Max, una plataforma y canal de televisión por suscripción premium peruano, transmitido por la señal de 1190 Sports y avalado por la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Esto marcó el inicio de un declive progresivo para la empresa Movistar, que veía cómo su canal principal, GolPerú, dejaba de contar con los derechos televisivos de los equipos de la Primera División del fútbol peruano.

PUEDES VER: Diego Rebagliati y su revelación sobre derechos de TV de la Liga 1 2026: "Ya no son enemigos Movistar y 1190"

¿Cómo se dio la disputa por los derechos televisivos de los partidos de la Liga 1?

En 2023, estalló el conflicto por los derechos televisivos de la Liga 1 entre GOLPERU, la Federación Peruana de Fútbol (FPF), 1190 Sports y el Consorcio Fútbol Perú. Esta disputa generó un profundo malestar en la mayoría de los clubes, que rechazaron el nuevo modelo propuesto por la FPF al alinearse con 1190 Sports y modificar la forma en que se comercializaban las transmisiones del torneo.

Como consecuencia, muchos clubes decidieron no presentarse en los primeros partidos y se declararon en huelga. No obstante, cedieron ante la presión —a excepción de Universitario de Deportes, Sport Boys y Carlos A. Mannucci, que seguían vinculados con GOLPERU para la transmisión de sus partidos como locales— y tuvieron que acatar los lineamientos de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para evitar futuras sanciones severas.

La guerra por los derechos televisivos de la competición generó diversas demandas, comunicados, suspensiones de partidos e incluso intervenciones legales entre los implicados, lo que inevitablemente afectó el desarrollo del campeonato entre 2023 y 2024.

El fin de una era, lleno de varias postales que quedarán para la posteridad

El enfrentamiento que se jugará el 16 de noviembre a las 3:30 p. m. entre Sport Boys y Alianza Atlético de Sullana, en el estadio Miguel Grau del Callao, marcará el fin de una era para la cadena televisiva deportiva que estuvo a cargo de los partidos de la Primera División del fútbol peruano durante diez años. En ese periodo, clubes como Alianza Lima, Universitario, Sporting Cristal y Binacional lograron alzarse con el título nacional.

A pesar de que ya no contará con los derechos exclusivos de la Liga 1 para 2026, la señal de GOLPERU continuará ofreciendo diversos tipos de contenido con la finalidad de mantener expectante a su público objetivo. Sin embargo, todo apunta a que Media Networks planea incluir a Liga 1 Max en su paquete de oferta televisiva, con la intención de agregar un costo adicional para los usuarios.

