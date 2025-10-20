HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
TC se trae abajo caso Cócteles: ordena archivar acusación contra Keiko
TC se trae abajo caso Cócteles: ordena archivar acusación contra Keiko     TC se trae abajo caso Cócteles: ordena archivar acusación contra Keiko     TC se trae abajo caso Cócteles: ordena archivar acusación contra Keiko     
Deportes

DT de Erick Noriega lanza despiadada crítica a sus jugadores tras sufrir goleada con Gremio: "Un equipo que apenas competía por nada"

Mano Menezes, entrenador de Gremio, afirmó que su equipo "volvió a ser el de antes" luego de perder 4-0 ante Bahía. Por otra parte, se refirió a los cambios que realizó en su planteamiento.

Erick Noriega viene consolidándose como titular en Gremio de Brasil. Foto: composición LR/Gremio
Erick Noriega viene consolidándose como titular en Gremio de Brasil. Foto: composición LR/Gremio

Gremio de Porto Alegre sufrió un duro golpe en la reciente jornada del Brasileirao: el equipo del peruano Erick Noriega fue ampliamente superado y cayó goleado 4-0 ante Bahía. Al finalizar el cotejo, el entrenador Mano Menezes expresó una feroz autocrítica hacia el desempeño de sus jugadores.

"Fuimos ampliamente dominados por Bahía, que tuvo sus méritos, en gran parte gracias a nosotros. Desde el primer minuto, no logramos ofrecer una actuación a la altura de nuestro equipo, incluso con todas las ausencias. Deberíamos haber jugado mejor. Si lo piensas, perdimos 60 duelos en el partido, sin recuperar el balón", manifestó en conferencia de prensa.

PUEDES VER: Gianluca Lapadula reveló que Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal lo llamaron para jugar en la Liga 1: 'Vamos a ver qué pasa'

lr.pe

DT de Gremio lanza despiadada crítica a sus jugadores tras ser goleados

"Había un equipo que competía por todo y otro que apenas competía por nada. Hay que saber perder, porque vamos a perder. No somos un equipo que no tenga problemas; hay muchos equipos mejores que nosotros. Pero tenemos que saber jugar partidos difíciles como este. El equipo estaba demostrando esa condición, pero hoy no concedió nada

Menezes se refirió a la ausencia de algunos referentes como Arthur, Willian, Tiago Volpi. El experimentado estratega tuvo que realizar algunas modificaciones en su planteamiento, entre estas destacó la presencia de Erick Noriega en la volante.

"El equipo venía jugando en estas condiciones, pero hoy no cumplió. Volvimos a ser el Gremio que ya no queríamos ser. Tengo la responsabilidad de asumir el rol de entrenador: con cualquier ausencia, el Gremio no podrá jugar el partido que jugó hoy", explicó.

"Por eso pedimos calma; este es un momento en el que todos saben que el balón tiene que parar. El juego no puede avanzar al ritmo que quiere el rival. El portero tiene que bajar y la gente tiene que acercarse a la frontal. Estábamos dejando que el juego se desarrollara al ritmo de quien ganara. Pero hoy fue un mal día, y aprenderemos a analizarlo como tal. Hay días en los que nada sale bien", concluyó.

PUEDES VER: Adrián Ugarriza marcó el gol del triunfo para su equipo al último minuto, pero fue expulsado por celebrar quitándose la camiseta

lr.pe

Próximo partido de Erick Noriega con Gremio

El próximo partido de Gremio será el domingo 26 de octubre contra Juventude por la fecha 29 del Brasileirao. El equipo del peruano Erick Noriega necesita el triunfo para seguir en zona de clasificación a competiciones internacionales.

Notas relacionadas
Erick Noriega recibió elogios de prestigioso medio brasileño tras la victoria de Gremio ante Sao Paulo: "Mantuvo su nivel"

Erick Noriega recibió elogios de prestigioso medio brasileño tras la victoria de Gremio ante Sao Paulo: "Mantuvo su nivel"

LEER MÁS
Capitán de Gremio explicó cómo calmó a Erick Noriega tras romper en llanto por cometer dos penales: “Era una técnica de respiración”.

Capitán de Gremio explicó cómo calmó a Erick Noriega tras romper en llanto por cometer dos penales: “Era una técnica de respiración”.

LEER MÁS
'Puma' Carranza recomienda la posición ideal para Erick Noriega tras cometer dos penales con Gremio: “Debe jugar de…”

'Puma' Carranza recomienda la posición ideal para Erick Noriega tras cometer dos penales con Gremio: “Debe jugar de…”

LEER MÁS
FC Cajamarca vs César Vallejo EN VIVO por Liga 2: hora y canales para ver la semifinal de la segunda división

FC Cajamarca vs César Vallejo EN VIVO por Liga 2: hora y canales para ver la semifinal de la segunda división

LEER MÁS
Partidos restantes de Universitario y Cusco FC en el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Partidos restantes de Universitario y Cusco FC en el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

LEER MÁS
¿Qué países ya clasificaron al Mundial 2026 y cuáles pueden hacerlo a través del repechaje?

¿Qué países ya clasificaron al Mundial 2026 y cuáles pueden hacerlo a través del repechaje?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Resultados 5y6 La Rinconada EN VIVO HOY, domingo 19 de octubre 2025: ganadores, orden de llegada de todas las carreras y premios del INH

Resultados 5y6 La Rinconada EN VIVO HOY, domingo 19 de octubre 2025: ganadores, orden de llegada de todas las carreras y premios del INH

LEER MÁS
Percy Olivares despotrica contra Franco Velazco por críticas a Sporting Cristal: "Ustedes tienen 2 futbolistas que renunciaron a la selección"

Percy Olivares despotrica contra Franco Velazco por críticas a Sporting Cristal: "Ustedes tienen 2 futbolistas que renunciaron a la selección"

LEER MÁS
Tabla acumulada de la Liga 1 2025: posiciones actualizadas, clasificación a torneos internacionales y descenso

Tabla acumulada de la Liga 1 2025: posiciones actualizadas, clasificación a torneos internacionales y descenso

LEER MÁS
'Flaco' Granda afirma que Universitario podría traer a Ricardo Gareca, pero no como DT: “Me dijeron que vuelve a Perú”

'Flaco' Granda afirma que Universitario podría traer a Ricardo Gareca, pero no como DT: “Me dijeron que vuelve a Perú”

LEER MÁS
Gianluca Lapadula reveló que Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal lo llamaron para jugar en la Liga 1: "Vamos a ver qué pasa"

Gianluca Lapadula reveló que Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal lo llamaron para jugar en la Liga 1: "Vamos a ver qué pasa"

LEER MÁS
Adrián Ugarriza marcó el gol del triunfo para su equipo al último minuto, pero fue expulsado por celebrar quitándose la camiseta

Adrián Ugarriza marcó el gol del triunfo para su equipo al último minuto, pero fue expulsado por celebrar quitándose la camiseta

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Todo un salón de colegio de San Juan de Miraflores logra ingresar a la UNMSM: dos alcanzaron el primer lugar

Habrá cambios en el Mininter por persistir en compra de avión Embraer

El crimen no se detiene: matan a salsero y bailarina

Deportes

Universitario vs Ayacucho FC EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver el partido por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025?

Gianluca Lapadula reveló que Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal lo llamaron para jugar en la Liga 1: "Vamos a ver qué pasa"

Patrick Zubczuk lamenta la derrota de Deportivo Garcilaso frente a Sporting Cristal por el Torneo Clausura: “Estábamos en deuda”

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Habrá cambios en el Mininter por persistir en compra de avión Embraer

Juicio de Pedro Castillo va llegando a su fin: expresidente, Betssy Chávez y acusados serán interrogados

Francisco Sagasti sobre protestas contra Gobierno y Congreso: "Los jóvenes y parte de la ciudadanía está harta de estos pleitos"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025