Gremio de Porto Alegre sufrió un duro golpe en la reciente jornada del Brasileirao: el equipo del peruano Erick Noriega fue ampliamente superado y cayó goleado 4-0 ante Bahía. Al finalizar el cotejo, el entrenador Mano Menezes expresó una feroz autocrítica hacia el desempeño de sus jugadores.

"Fuimos ampliamente dominados por Bahía, que tuvo sus méritos, en gran parte gracias a nosotros. Desde el primer minuto, no logramos ofrecer una actuación a la altura de nuestro equipo, incluso con todas las ausencias. Deberíamos haber jugado mejor. Si lo piensas, perdimos 60 duelos en el partido, sin recuperar el balón", manifestó en conferencia de prensa.

DT de Gremio lanza despiadada crítica a sus jugadores tras ser goleados

"Había un equipo que competía por todo y otro que apenas competía por nada. Hay que saber perder, porque vamos a perder. No somos un equipo que no tenga problemas; hay muchos equipos mejores que nosotros. Pero tenemos que saber jugar partidos difíciles como este. El equipo estaba demostrando esa condición, pero hoy no concedió nada

Menezes se refirió a la ausencia de algunos referentes como Arthur, Willian, Tiago Volpi. El experimentado estratega tuvo que realizar algunas modificaciones en su planteamiento, entre estas destacó la presencia de Erick Noriega en la volante.

"El equipo venía jugando en estas condiciones, pero hoy no cumplió. Volvimos a ser el Gremio que ya no queríamos ser. Tengo la responsabilidad de asumir el rol de entrenador: con cualquier ausencia, el Gremio no podrá jugar el partido que jugó hoy", explicó.

"Por eso pedimos calma; este es un momento en el que todos saben que el balón tiene que parar. El juego no puede avanzar al ritmo que quiere el rival. El portero tiene que bajar y la gente tiene que acercarse a la frontal. Estábamos dejando que el juego se desarrollara al ritmo de quien ganara. Pero hoy fue un mal día, y aprenderemos a analizarlo como tal. Hay días en los que nada sale bien", concluyó.

Próximo partido de Erick Noriega con Gremio

El próximo partido de Gremio será el domingo 26 de octubre contra Juventude por la fecha 29 del Brasileirao. El equipo del peruano Erick Noriega necesita el triunfo para seguir en zona de clasificación a competiciones internacionales.