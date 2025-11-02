El Gremio de Erick Noriega cayó frente al Corinthians de André Carrillo en el duelo de peruanos por la Serie A de Brasil. El encuentro terminó 2-0 a favor del ‘Timao’, pero, a pesar del resultado, la prensa brasileña elogió al ‘Samurái’, destacando su desempeño defensivo y calificándolo como el mejor jugador en esa zona del campo.

Por su parte, Carrillo, aunque fue parte del equipo ganador, recibió una puntuación por debajo de lo esperado. Según el medio 'Ge.Globo', el bajo puntaje se debió a su lentitud y a la falta de generación de ocasiones claras para su equipo.

¿Cuánta calificación obtuvo Erick Noriega?

Puntuación de Erick Noriega

Noriega fue una pieza clave en la defensa del Gremio, pese a que el primer gol del conjunto local llegó luego de que no lograra interceptar un centro preciso. Aun así, Ge.Globo le otorgó una calificación de 5.0, mientras que los hinchas lo evaluaron con un 6.3. "Fue el mejor jugador de la defensa", calificó el medio brasileño.

¿Cuánta calificación obtuvo André Carrillo?

Puntuación de André Carrillo

Carrillo tuvo precisión en sus pases, pero sufrió en labores defensivas, siendo superado en varias jugadas. Además, recibió una tarjeta amarilla a los 12 minutos, lo que lo obligó a jugar con cautela durante casi todo el partido. Por esta razón, el medio brasileño cuestionó su rendimiento y fue contundente en su evaluación. Con un 5.0 fue lo que le puso el medio y los hinchas a la 'Culebra'.

"Con lentitud para recuperar la posesión y marcar, no aportó solidez defensiva al Corinthians ni generó buenas jugadas. Fue sustituido a los 20 minutos del segundo tiempo", se puede leer en el medio.