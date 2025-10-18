HOYSuscripcion LR Focus

Erick Noriega recibió elogios de prestigioso medio brasileño tras la victoria de Gremio ante Sao Paulo: "Mantuvo su nivel"

El jugador peruano ha sido clave en el esquema de Mano Menezes, jugando en defensa central y mediocampo. Esta victoria aleja a Gremio de la zona de descenso, alcanzando 36 puntos.

Erick Noriega sorprende en Gremio con alto puntaje. Foto: Lr/ESPN
Erick Noriega sorprende en Gremio con alto puntaje. Foto: Lr/ESPN

Erick Noriega la sigue rompiendo en el Brasileirao e incluso fue clave en la victoria de Gremio ante Sau Paulo. Por este motivo, Globo Esporte sorprendió a los seguidores del 'Samurai' al calificarlo con una alta nota por el buen rendimiento que mostró en el importante partido. Sin duda, el joven defensa peruano se ha consolidado en la primera división del fútbol brasileño.

El ‘Tricolor Gaúcho', con un par de goles de Carlos Vinicius, logró una victoria que le permitió alcanzar 36 puntos. De este modo, el cuadro de Porto Alegre se distancia de la zona de descenso. Desde su incorporación a Gremio, Noriega se ha establecido como un elemento fundamental en la estrategia del entrenador Mano Menezes, ya que lo ha empleado tanto en la defensa central como en el mediocampo.

¿Qué dijo Globo Sporte sobre el nivel de Erick Noriega en la victoria de Gremio ante Sao Paulo?

El defensor nacional completó los 90 minutos en el campo y obtuvo una destacada calificación de 69 por parte del reconocido medio Globo. Además, la puntuación otorgada por el público fue aún más alta, alcanzando un 7,7. "El jugador mantuvo su nivel con buenas actuaciones, destacando por su anticipación y cobertura en el juego", señaló el prestigioso portal web.

¿Qué le dijo Marcos Rocha a Erick Noriega sobre los 2 penales que cometió con Gremio ante Internacional?

(...) Entonces Noriega empezó a desesperarse, se echó a llorar y pidió que lo sacaran. Dije: "Mentira, ah, estás bromeando, mentira", me dijo: "No, estás loco, sácame". Así que fui hacia Mano Menezes y le dije: "Tenemos que calmarnos, está nervioso y todo, incluso me acaba de pedir que lo sacara, pero lo necesitamos. Y estaba jugando bien, tío. Estaba jugando bien. Es un buen jugador técnico, sabe lo que hace con el balón en los pies", complementó el capitán.

