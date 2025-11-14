HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre
Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre     Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre     Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre     
Deportes

Brasil vs Senegal EN VIVO por partido amistoso internacional: hora y canales para ver a la canarinha con Vinicius Jr

La selección brasileña busca recuperar su mejor juego bajo la dirección de Carlos Ancelotti, en medio de dudas sobre la convocatoria de Neymar, de cara al Mundial 2026.

Brasil se mide a Senegal en un atractivo partido amisto. Foto: Betsabeth De Los Santos
Brasil se mide a Senegal en un atractivo partido amisto. Foto: Betsabeth De Los Santos

Brasil se mide a Senegal en un importante partido amistoso por la fecha FIFA. El cuadro de Carlos Ancelotti quiere recuperar su mejor versión ante el aguerrido equipo africano. La pentacampeona mundial sueña con otra corona, pero antes debe prepararse de la mejorar manera. Por este motivo, nadie quiere perderse el cotejo este sábado desde las 11:00 am. El canal a cargo será Beins Sports.

Brasil parte como favorita ante Senegal, aunque el objetivo de la canarinha es recuperar su mejor versión previo al Mundial 2026. La excampeona de América, en medio de las dudas sobre la no convocatoria de Neymar, quiere levantar la sexta estrella el próximo año.

PUEDES VER: Argentina derrotó 2-0 a Angola por amistoso internacional: Lionel Messi y Lautaro Martínez le dieron el triunfo a la Albiceleste

lr.pe

¿A qué hora juega Brasil ante Senegal por partido amistoso internacional?

  •  Perú: 11:00 a.m.
  • Brasil: 1:00 p.m.
  • En Chile: 1:00 p.m.
  • En Argentina: 1:00 p.m.
  • En Venezuela: 12:00 p.m
  • En Colombia: 11:00 a.m
     
  • En Ecuador,: 11:00 a.m. 

PUEDES VER: Ricardo Gareca sorprende al ser consultado por candidatura de Christian Cueva al Congreso: "Si tiene vocación, no me parece mal"

lr.pe

¿Dónde ver Brasil vs Senegal por amistoso internacional?

El encuentro entre Brasil y Senegal se podrá seguir EN VIVO a través de streaming en Disney+ Premium para Perú y otros países de Sudamérica. En México, el amistoso será transmitido por ESPN 2. Para estar al tanto de todas las incidencias y goles, los aficionados pueden seguir la transmisión en La República Deportes.

PUEDES VER: Valentina Shevchenko vs Weili Zhang EN VIVO por la UFC 322: hora y canales para ver la pelea por el título mundial peso mosca

lr.pe

Posibles alineaciones de Brasil vs Senegal por amistoso internacional

Carlo Ancelotti contará con Vinicius, Casemiro y Paquetá, aunque viene buscando la consolidación en otros puestos del equipo. Por otro lado, el experimentado Sadio Mané será la ficha más peligrosa en la alineación de Senegal.

Brasil: Hugo Souza; Caio Henrique, Danilo, Fabricio Bruno, Paulo Henrique; Casemiro, Guimaraes; Vinícius Jr., Lucas Paquetá, Luiz Henrique; y Matheus Cunha.

Senegal: Diaw; Diouf, Niakhaté, Kalidou Koulibaly, Diatta; Pape Gueye, Idrissa Gueye; Ismaila Sarr, Jackson, Ndiaye; y Sadio Mané

PUEDES VER: Partidos amistosos internacionales en esta fecha FIFA: horarios y canales para ver a las selecciones de CONMEBOL

lr.pe

¿Cómo llegan Brasil y Senegal al partido amistoso?

  • 14/10/2025 | Japón 3-2 Brasil – Amistoso internacional
  • 10/10/2025 | Corea del Sur 0-5 Brasil – Amistoso internacional
  • 09/09/2025 | Bolivia 1-0 Brasil – Eliminatorias
  • 14/10/2025 | Senegal 4-0 Mauritania – Eliminatorias
  • 10/10/2025 | Sudán del Sur 0-5 Senegal – Eliminatorias
  • 09/09/2025 | RD Congo 2-3 Senegal - Eliminatorias
Notas relacionadas
Tigo Sports transmite el Bolivia vs Brasil por Eliminatorias 2026: ver el partido EN DIRECTO

Tigo Sports transmite el Bolivia vs Brasil por Eliminatorias 2026: ver el partido EN DIRECTO

LEER MÁS
Neymar y sus soberbias palabras ante posible llamado de Carlo Ancelotti a Brasil: "No necesito demostrarle nada a nadie"

Neymar y sus soberbias palabras ante posible llamado de Carlo Ancelotti a Brasil: "No necesito demostrarle nada a nadie"

LEER MÁS
Canal confirmado de Brasil ante Paraguay por la fecha 16 de las Eliminatorias 2026

Canal confirmado de Brasil ante Paraguay por la fecha 16 de las Eliminatorias 2026

LEER MÁS
Manuel Barreto lanzó fuerte crítica al césped del estadio por el 1-1 de la selección peruana ante Rusia: "No está a la altura"

Manuel Barreto lanzó fuerte crítica al césped del estadio por el 1-1 de la selección peruana ante Rusia: "No está a la altura"

LEER MÁS
Españoles se sorprenden con Joao Grimaldo y no entienden por qué aún juega en Letonia: "Me recuerda a Lamine Yamal"

Españoles se sorprenden con Joao Grimaldo y no entienden por qué aún juega en Letonia: "Me recuerda a Lamine Yamal"

LEER MÁS
Reimond Manco critica a Jairo Concha tras empate de Perú contra Rusia: "Se supone que en esta selección el llamado a ser ese conductor es él"

Reimond Manco critica a Jairo Concha tras empate de Perú contra Rusia: "Se supone que en esta selección el llamado a ser ese conductor es él"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
GOLPERU cierra su etapa en la Liga 1 con una última transmisión en el Callao tras 10 años de cobertura

GOLPERU cierra su etapa en la Liga 1 con una última transmisión en el Callao tras 10 años de cobertura

LEER MÁS
Perú fue goleado 5 a 1 por FC Sochi en partido de práctica previo al duelo ante Chile: Gruber y Quispe fueron titulares

Perú fue goleado 5 a 1 por FC Sochi en partido de práctica previo al duelo ante Chile: Gruber y Quispe fueron titulares

LEER MÁS
Erick Osores elogia a Alianza Lima tras histórico tricampeonato de Universitario y hace comparaciones: "El equipo del pueblo"

Erick Osores elogia a Alianza Lima tras histórico tricampeonato de Universitario y hace comparaciones: "El equipo del pueblo"

LEER MÁS
Voleibolista dominicana de la Liga Nacional lanza comentario polémico sobre el carácter de las jugadores peruanas: ''No les gusta que les llamen la atención''

Voleibolista dominicana de la Liga Nacional lanza comentario polémico sobre el carácter de las jugadores peruanas: ''No les gusta que les llamen la atención''

LEER MÁS
Universitario vuelve a ser tricampeón del fútbol peruano: la 'U' logra histórico título tras ganar el Torneo Clausura

Universitario vuelve a ser tricampeón del fútbol peruano: la 'U' logra histórico título tras ganar el Torneo Clausura

LEER MÁS
Waldir Sáenz se va a los puñetes con exjugador de Sport Boys en Copa Leyendas: 'Cachito' Ramírez tuvo que separarlos

Waldir Sáenz se va a los puñetes con exjugador de Sport Boys en Copa Leyendas: 'Cachito' Ramírez tuvo que separarlos

LEER MÁS

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cae en Argentina ‘El Jorobado Deivi’, autor del atentado a la sede fiscal de La Libertad

Portugal vs Irlanda HOY vía ESPN 2 EN VIVO por las Eliminatorias UEFA: Cristiano Ronaldo se fue expulsado por un codazo

Paro de transporte este 14 de octubre: estas son las universidades que no tendrán clases presenciales

Deportes

Portugal vs Irlanda HOY vía ESPN 2 EN VIVO por las Eliminatorias UEFA: Cristiano Ronaldo se fue expulsado por un codazo

Cristiano Ronaldo metió brutal codazo en el Portugal vs Irlanda: se va expulsado y hace gestos provocativos frente a todo el estadio

Partidos amistosos internacionales en esta fecha FIFA: horarios y canales para ver a las selecciones de CONMEBOL

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Cae en Argentina ‘El Jorobado Deivi’, autor del atentado a la sede fiscal de La Libertad

¿Qué es Generación Z en Perú? Los jóvenes que toman protagonismo político en marchas

Extrabajador del Congreso que usó cámara en mitin blinda a Keiko Fujimori y Fuerza Popular: "Un error involuntario"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025