Brasil vs Senegal EN VIVO por partido amistoso internacional: hora y canales para ver a la canarinha con Vinicius Jr
La selección brasileña busca recuperar su mejor juego bajo la dirección de Carlos Ancelotti, en medio de dudas sobre la convocatoria de Neymar, de cara al Mundial 2026.
- Perú vs Chile: fecha, hora y canal del segundo amistoso del equipo de Manuel Barreto por la Fecha FIFA 2025
- Hernán Barcos habló sobre el tenso momento que vivió con Carlos Zambrano por la cinta de capitán: "Estaba con la cabeza caliente"
Brasil se mide a Senegal en un importante partido amistoso por la fecha FIFA. El cuadro de Carlos Ancelotti quiere recuperar su mejor versión ante el aguerrido equipo africano. La pentacampeona mundial sueña con otra corona, pero antes debe prepararse de la mejorar manera. Por este motivo, nadie quiere perderse el cotejo este sábado desde las 11:00 am. El canal a cargo será Beins Sports.
Brasil parte como favorita ante Senegal, aunque el objetivo de la canarinha es recuperar su mejor versión previo al Mundial 2026. La excampeona de América, en medio de las dudas sobre la no convocatoria de Neymar, quiere levantar la sexta estrella el próximo año.
¿A qué hora juega Brasil ante Senegal por partido amistoso internacional?
- Perú: 11:00 a.m.
- Brasil: 1:00 p.m.
- En Chile: 1:00 p.m.
- En Argentina: 1:00 p.m.
- En Venezuela: 12:00 p.m
- En Colombia: 11:00 a.m
- En Ecuador,: 11:00 a.m.
¿Dónde ver Brasil vs Senegal por amistoso internacional?
El encuentro entre Brasil y Senegal se podrá seguir EN VIVO a través de streaming en Disney+ Premium para Perú y otros países de Sudamérica. En México, el amistoso será transmitido por ESPN 2. Para estar al tanto de todas las incidencias y goles, los aficionados pueden seguir la transmisión en La República Deportes.
Posibles alineaciones de Brasil vs Senegal por amistoso internacional
Carlo Ancelotti contará con Vinicius, Casemiro y Paquetá, aunque viene buscando la consolidación en otros puestos del equipo. Por otro lado, el experimentado Sadio Mané será la ficha más peligrosa en la alineación de Senegal.
Brasil: Hugo Souza; Caio Henrique, Danilo, Fabricio Bruno, Paulo Henrique; Casemiro, Guimaraes; Vinícius Jr., Lucas Paquetá, Luiz Henrique; y Matheus Cunha.
Senegal: Diaw; Diouf, Niakhaté, Kalidou Koulibaly, Diatta; Pape Gueye, Idrissa Gueye; Ismaila Sarr, Jackson, Ndiaye; y Sadio Mané
¿Cómo llegan Brasil y Senegal al partido amistoso?
- 14/10/2025 | Japón 3-2 Brasil – Amistoso internacional
- 10/10/2025 | Corea del Sur 0-5 Brasil – Amistoso internacional
- 09/09/2025 | Bolivia 1-0 Brasil – Eliminatorias
- 14/10/2025 | Senegal 4-0 Mauritania – Eliminatorias
- 10/10/2025 | Sudán del Sur 0-5 Senegal – Eliminatorias
- 09/09/2025 | RD Congo 2-3 Senegal - Eliminatorias