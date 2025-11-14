Brasil vs Senegal EN VIVO por partido amistoso internacional: hora y canales para ver a la canarinha con Vinicius Jr

Brasil se mide a Senegal en un importante partido amistoso por la fecha FIFA. El cuadro de Carlos Ancelotti quiere recuperar su mejor versión ante el aguerrido equipo africano. La pentacampeona mundial sueña con otra corona, pero antes debe prepararse de la mejorar manera. Por este motivo, nadie quiere perderse el cotejo este sábado desde las 11:00 am. El canal a cargo será Beins Sports.

Brasil parte como favorita ante Senegal, aunque el objetivo de la canarinha es recuperar su mejor versión previo al Mundial 2026. La excampeona de América, en medio de las dudas sobre la no convocatoria de Neymar, quiere levantar la sexta estrella el próximo año.

¿A qué hora juega Brasil ante Senegal por partido amistoso internacional?

Perú : 11:00 a.m.



: 11:00 a.m. Brasil : 1:00 p.m.



: 1:00 p.m. En Chile: 1:00 p.m.



En Argentina: 1:00 p.m.



En Venezuela: 12:00 p.m



En Colombia: 11:00 a.m



En Ecuador,: 11:00 a.m.

¿Dónde ver Brasil vs Senegal por amistoso internacional?

El encuentro entre Brasil y Senegal se podrá seguir EN VIVO a través de streaming en Disney+ Premium para Perú y otros países de Sudamérica. En México, el amistoso será transmitido por ESPN 2. Para estar al tanto de todas las incidencias y goles, los aficionados pueden seguir la transmisión en La República Deportes.

Posibles alineaciones de Brasil vs Senegal por amistoso internacional

Carlo Ancelotti contará con Vinicius, Casemiro y Paquetá, aunque viene buscando la consolidación en otros puestos del equipo. Por otro lado, el experimentado Sadio Mané será la ficha más peligrosa en la alineación de Senegal.

Brasil: Hugo Souza; Caio Henrique, Danilo, Fabricio Bruno, Paulo Henrique; Casemiro, Guimaraes; Vinícius Jr., Lucas Paquetá, Luiz Henrique; y Matheus Cunha.

Senegal: Diaw; Diouf, Niakhaté, Kalidou Koulibaly, Diatta; Pape Gueye, Idrissa Gueye; Ismaila Sarr, Jackson, Ndiaye; y Sadio Mané

¿Cómo llegan Brasil y Senegal al partido amistoso?

14/10/2025 | Japón 3-2 Brasil – Amistoso internacional

10/10/2025 | Corea del Sur 0-5 Brasil – Amistoso internacional

09/09/2025 | Bolivia 1-0 Brasil – Eliminatorias