Valentina Shevchenko vs Weili Zhang EN VIVO por la UFC 322: hora y canales para ver la pelea por el título mundial peso mosca

Llegó la hora de la verdad. Valentina Shevchenko va por la gloria ante la china Weili Zhang por las peleas estelares de la UFC 322. 'Vale' defenderá por novena ocasión su corona en peso mosca, pero al frente estará la imparable campeona de peso paja. Sin duda, promete ser el combate del año en la categoría femenina, en Las Vegas, este sábado desde las 09:00 pm. El duelo será transmitido por Disney Plus.

No es una pelea cualquiera, ya que estarán las 2 mejores exponentes de las MMA en el octágono previo a la cita estelar entre Islam Makhachev vs Jack Della Maddalena por el título mundial en la categoría masculina. La cartelera también contará con otras figuras de este deporte.

¿A qué hora pelea Valentina Shevchenko ante Weili Zhang por la UFC 322?

Nadie quiere perderse la pelea del año en la división mosca femenina por la UFC 322. Por este motivo, La República Deportes te juega los horarios confirmados para que veas los 5 rounds desde cualquier zona del mundo. El duelo coestelar arranca desde las 10:00 pm (Hora peruana)

México: 9:00 pm

Colombia: 10: 00 pm

Perú: 10:00 pm

Estados Unidos: 11:00 pm

Argentina y Brasil: 12:00

¿Dónde ver Valentina Shevchenko vs Weili Zhang por la UFC 322?

Nadie quiere perderse el evento del año en UFC. Por este motivo, La República Deportes te juega los canales oficiales para ver la atractiva cartelera. Las peleas preliminares serán transmitidas por ESPN y las estelares solamente las puedes ver por Disney Plus.

UFC 322: Cartelera completa

ESTELAR

Jack Della Maddalena vs Islam Makhachev - Título de la UFC del peso wélter.

Valentina Shevchenko vs Wheili Zhang - Título de la UFC del peso mosca.

Sean Brady vs Michael Morales - Peso wélter.

Leon Edwards vs Carlos Prates - Peso wélter.

Beneil Dariush vs Benoit Saint Denis - Peso ligero.

PRELIMINAR

Bo Nickal vs Rodolfo Vieira - Peso medio.

Roman Kapylov vs Gregory Rodrigues - Peso medio.

Erin Blanchfield vs Tracy Cortez - Peso mosca.

Malcom Wellmacker vs Coddy Hadon - Peso gallo.

PRIMERAS PRELIMINARES