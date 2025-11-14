HOYSuscripcion LR Focus

Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre
Deportes

Valentina Shevchenko vs Weili Zhang EN VIVO por la UFC 322: hora y canales para ver la pelea por el título mundial peso mosca

Shevchenko se enfrenta a Weili Zhang en la UFC 322 este sábado en Las Vegas, defendiendo su título de peso mosca por novena vez. La pelea promete ser un gran evento.

Valentina se mide ante la mejor peladora china de la historia. Foto: Lr/ESPN
Valentina se mide ante la mejor peladora china de la historia. Foto: Lr/ESPN

Llegó la hora de la verdad. Valentina Shevchenko va por la gloria ante la china Weili Zhang por las peleas estelares de la UFC 322. 'Vale' defenderá por novena ocasión su corona en peso mosca, pero al frente estará la imparable campeona de peso paja. Sin duda, promete ser el combate del año en la categoría femenina, en Las Vegas, este sábado desde las 09:00 pm. El duelo será transmitido por Disney Plus.

No es una pelea cualquiera, ya que estarán las 2 mejores exponentes de las MMA en el octágono previo a la cita estelar entre Islam Makhachev vs Jack Della Maddalena por el título mundial en la categoría masculina. La cartelera también contará con otras figuras de este deporte.

PUEDES VER: Partidos amistosos internacionales en esta fecha FIFA: horarios y canales para ver a las selecciones de CONMEBOL

lr.pe

¿A qué hora pelea Valentina Shevchenko ante Weili Zhang por la UFC 322?

Nadie quiere perderse la pelea del año en la división mosca femenina por la UFC 322. Por este motivo, La República Deportes te juega los horarios confirmados para que veas los 5 rounds desde cualquier zona del mundo. El duelo coestelar arranca desde las 10:00 pm (Hora peruana)

  • México: 9:00 pm
  • Colombia: 10: 00 pm
  • Perú: 10:00 pm
  • Estados Unidos: 11:00 pm
  • Argentina y Brasil: 12:00

PUEDES VER: Argentina vs Angola EN VIVO ONLINE por el amistoso en fecha FIFA con Lionel Messi: alineaciones confirmadas

lr.pe

¿Dónde ver Valentina Shevchenko vs Weili Zhang por la UFC 322?

Nadie quiere perderse el evento del año en UFC. Por este motivo, La República Deportes te juega los canales oficiales para ver la atractiva cartelera. Las peleas preliminares serán transmitidas por ESPN y las estelares solamente las puedes ver por Disney Plus.

PUEDES VER: Alianza Lima contra las campeonas de Asia y Brasil: el temible grupo que le tocó en el Mundial de Clubes de Vóley 2025

lr.pe

UFC 322: Cartelera completa

ESTELAR

  • Jack Della Maddalena vs Islam Makhachev - Título de la UFC del peso wélter.
  • Valentina Shevchenko vs Wheili Zhang - Título de la UFC del peso mosca.
  • Sean Brady vs Michael Morales - Peso wélter.
  • Leon Edwards vs Carlos Prates - Peso wélter.
  • Beneil Dariush vs Benoit Saint Denis - Peso ligero.

PRELIMINAR

  • Bo Nickal vs Rodolfo Vieira - Peso medio.
  • Roman Kapylov vs Gregory Rodrigues - Peso medio.
  • Erin Blanchfield vs Tracy Cortez - Peso mosca.
  • Malcom Wellmacker vs Coddy Hadon - Peso gallo.

PRIMERAS PRELIMINARES

  • Kyle Daukaus vs Gerald Meerschaert - Peso medio.
  • Pat Sabatini vs Chepe Mariscal - Peso pluma.
  • Angela Hill vs Fatima Kline - Peso paja.
  • Baisangur Susurkaev vs Eric Mcconico - Peso medio.
