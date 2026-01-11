Paolo Guerrero asegura que el 2026 será su último año como futbolista: "Confirmado"

A sus 42 años, Paolo Guerrero ya tiene más que claro que esta será al última temporada de su carrera como futbolista profesional. Hace algunas semanas, el 'Depredador' ya había declarado su intención de retirarse a fines de año y ahora, poco después de iniciada la pretemporada con Alianza Lima, volvió a confirmarlo.

Tras la derrota ante Independiente de Avellaneda en partido amistoso, el delantero habló con la cadena ESPN acerca del tema. "Sí, seguro", contestó a la pregunta de si efectivamente este sería su último año. Ante la insistencia del reportero, dejó una escueta, pero tajante respuesta: "Confirmado".

Guerrero sobre la pretemporada de Alianza: "Todos estamos muy metidos"

El veterano goleador agregó que tanto el DT Pablo Guede como el resto del plantel tienen la meta de salir campeones de la Liga 1. "El 'profe' llegó con toda esa ilusión, los compañeros también", sostuvo.

Para lograrlo, se mostró consciente de que deben aprovechar al máximo estos partidos de práctica. "Todos estamos muy metidos para sacar esto adelante y hacer una buena pretemporada, lo que nos va a ayudar en el transcurso del año", afirmó.

Próximo partido de Paolo Guerrero con Alianza Lima

El siguiente encuentro de los blanquiazules en Uruguay, donde se encuentran disputando el torneo Serie Río de La Plata, está programado para este miércoles 14 de enero. El rival será Unión de Santa Fe, en el estadio Parque Saroldi de Montevideo, a partir de las 4.15 p. m. (hora peruana).