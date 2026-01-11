Felipe Chávez debutó con Bayern Múnich en la Bundesliga: peruano ingresó en goleada 8-1

Felipe Chávez sigue dando de qué hablar. El joven peruano de 18 años debutó en la Bundesliga durante la goleada del Bayern Múnich frente al Wolfsburgo por 8-1. 'Pipo' ingresó al minuto 83, nada menos que en reemplazo de una de las estrellas del club bávaro, el extremo francés Michael Olise, quien viene destacando en el equipo.

Este gran estreno se suma a las buenas actuaciones que el jugador ha mostrado con los alemanes. Como se recuerda, previo a este duelo, en un amistoso contra Salzburgo, pudo convertir su primer gol. Tras esto, según el periodista de Sky Sport Kerry Hau, el DT Vincent Kompany estaría muy conforme con el rendimiento del peruano y planea darle algunos minutos más con el primer equipo antes de considerar cederlo.

Felipe Chávez debuta con Bayern Múnich

El Bayern goleaba cómodamente al Wolfsburgo, por lo que Vincent Kompany decidió realizar cambios en su plantel, ya que la victoria estaba asegurada. Uno de esos cambios fue la inclusión de Chávez, quien ingresó al terreno de juego, marcando un momento histórico para Perú, pues volvemos a ver a un futbolista peruano en un gran equipo europeo.

Bayern Múnich definió el futuro de Felipe Chávez

Según la información del periodista ya ofertas por Chávez de ligas competitivas en España, Italia, y Alemania. Sin embargo, se esperaría hasta verano para prestarlo a otro equipo.

"Vincent Kompany está muy satisfecho con el rendimiento de David Santos Daiber (18) y Felipe Chávez (18). Ambos talentos continuarán entrenando regularmente con el primer equipo y no serán cedidos hasta el verano, como muy pronto. Ya hay ofertas de la Bundesliga por Daiber, y de LaLiga, la Serie A y la 2. Bundesliga por Chávez", escribió vía X el periodista de Sky Sport.

¿Cuánto es el valor de Felipe Chávez?

El peruano, nacido en Alemania, cuenta actualmente con un valor de 800 mil euros según el portal especializado Transfermarkt, y se espera que, gracias a su talento, pueda llegar a cotizar como uno de los grandes jugadores en Europa. Con tan solo 18 años, esta es la valoración más alta que ha alcanzado hasta ahora.