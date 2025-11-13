Venezuela vs Australia EN VIVO por amistoso internacional: ¿a qué hora y dónde ver a la Vinotinto?

La selección de Venezuela se enfrentará a Australia en un amistoso internacional por fecha FIFA. El duelo se disputará este viernes 14 de noviembre en el Shell Energy Stadium, en Estados Unidos, desde las 9.00 p. m. (hora peruana). En territorio venezolano, el partido podrá verse por Televen, y además podrás seguir el minuto a minuto aquí, en La República Deportes.

Tras quedar fuera del Mundial 2026 en las Eliminatorias Sudamericanas, Venezuela busca iniciar una nueva etapa enfrentando a la selección australiana. Este amistoso servirá como preparación de cara al camino rumbo al Mundial 2030, mientras que Australia continúa afinando detalles pensando en la Copa del Mundo de 2026.

¿A qué hora juega Venezuela vs Australia?

El encuentro jugará desde las 9.00 p.m. (hora peruana). No obstante, La República Deportes te trae la lista de horarios por si te encuentras fueras del país.

Perú: 9.00 p. m.

9.00 p. m. Ecuador: 9.00 p. m.

9.00 p. m. Colombia: 9.00 p. m.

9.00 p. m. Bolivia: 10.00 p. m.

10.00 p. m. Venezuela: 10.00 p. m.

10.00 p. m. Chile: 11.00 p. m.

11.00 p. m. Paraguay: 11.00 p. m.

11.00 p. m. Argentina: 11.00 p. m.

11.00 p. m. Uruguay: 11.00 p. m.

11.00 p. m. Brasil (Brasilia): 11.00 p. m.

¿Dónde ver Venezuela vs Australia?

El encuentro desde territorio venezolano se podrá seguir vía Televen y desde Estados Unidos por Fox Sports. No obstante, puedes seguir el minuto a minuto aquí, en La República Deportes, para que no te pierdas ninguna incidencia de este partido.

¿Cuándo juega Venezuela vs Australia?

El encuentro se jugará este viernes 14 y el recinto deportivo será el Shell Energy Stadium, que cuenta con una capacidad para 22.039 espectadores. Los hinchas esperan un partidazo.