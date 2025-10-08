Canal confirmado de Venezuela ante Argentina por partido amistoso internacional en Estados Unidos

Telasco Segovia y Julián Álvarez figuran en la convocatoria de Venezuela y Argentina, respectivamente. Foto: composición de LR/AFP

Telasco Segovia y Julián Álvarez figuran en la convocatoria de Venezuela y Argentina, respectivamente. Foto: composición de LR/AFP

El cierre de las eliminatorias significó el golpe más duro a la ilusión de los hinchas de la selección venezolana, pues la Vinotinto dejó escapar de forma increíble el repechaje y se quedó con las manos vacías. Tras un mes entero de lamentos, el combinado criollo está listo para empezar una nueva era, nada menos que ante Argentina, en esta fecha FIFA de amistosos internacionales.

Luego de que el DT Fernando 'Bocha' Batista fuera cesado del cargo, el exdefensa Oswaldo Vizcarrondo aceptó el reto de dirigir a la selección adulta respaldado por su experiencia en la sub-17. Su primer reto será en Estados Unidos contra la actual campeona del mundo y bicampeona de América, que muy probablemente no exigirá a su mayor estrella, Lionel Messi, a fin de darle descanso.

Canal confirmado de Venezuela ante Argentina

En Venezuela, la transmisión por TV de este cotejo estará a cargo de Televen en señal abierta y el canal 610 de Simple TV por satélite. Para territorio argentino, se podrá ver en exclusiva vía TyC Sports, canal que cuenta con los derechos para transmitir los juegos de la Albiceleste en diversas competencias (incluido el Mundial).

¿Dónde ver Venezuela ante Argentina ONLINE?

Para seguir el choque de Venezuela ante Argentina por internet, ingresa a la página web de Televen si estás en el país llanero o suscríbete a las plataformas TyC Sports Play o AFA Play de Fanatiz en suelo argentino.

¿Cuándo juega Venezuela ante Argentina?

El amistoso de Venezuela ante Argentina se jugará este viernes 10 de octubre, en el Hard Rock Stadium de Miami, a partir de las 8.00 p. m. (hora venezolana) y 9.00 p. m. (horario argentino).

Convocados de Venezuela y Argentina

Esta es la lista de 32 convocados del DT Oswaldo Vizcarrondo en la selección venezolana.

Arqueros : José Contreras, Javier Otero, Joel Graterol, Cristopher Varela, Juan Rojas

: José Contreras, Javier Otero, Joel Graterol, Cristopher Varela, Juan Rojas Defensas : Jon Aramburu, Ronald Hernández, Nahuel Ferraresi, Carlos Vivas, Teo Quintero, Ángel Azuaje, Yiandro Raap, Alessandro Milani, Renné Rivas, Luis Balbo

: Jon Aramburu, Ronald Hernández, Nahuel Ferraresi, Carlos Vivas, Teo Quintero, Ángel Azuaje, Yiandro Raap, Alessandro Milani, Renné Rivas, Luis Balbo Mediocampistas : Bryant Ortega, Cristian Cásseres Jr., Jorge Yriarte, Carlos Faya, Gleiker Mendoza, Jesús Bueno, Juan Pablo Añor, Matías Lacava, Telasco Segovia, Wikelman Carmona, Ender Echenique, Gustavo Caraballo, Kervin Andrade

: Bryant Ortega, Cristian Cásseres Jr., Jorge Yriarte, Carlos Faya, Gleiker Mendoza, Jesús Bueno, Juan Pablo Añor, Matías Lacava, Telasco Segovia, Wikelman Carmona, Ender Echenique, Gustavo Caraballo, Kervin Andrade Delanteros: Jovanny Bolívar, Alejandro Marqués, Kevin Kelsy, Jesús Ramírez.

Para esta fecha FIFA, el técnico Lionel Scaloni citó a los siguientes jugadores de la selección argentina.

Arqueros : Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli, Walter Benítez, Facundo Cambeses

: Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli, Walter Benítez, Facundo Cambeses Defensas : Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Cristian Romero, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña, Nicolás Tagliafico

: Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Cristian Romero, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña, Nicolás Tagliafico Mediocampistas : Leandro Paredes, Aníbal Moreno, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Nicolás Paz, Giovani Lo Celso, Alexis Mac Allister, Thiago Almada, Giuliano Simeone, Franco Mastantuono

: Leandro Paredes, Aníbal Moreno, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Nicolás Paz, Giovani Lo Celso, Alexis Mac Allister, Thiago Almada, Giuliano Simeone, Franco Mastantuono Delanteros: Nicolás González, Lionel Messi, José Manuel López, Julián Álvarez, Lautaro Martínez.

Próximos partidos de Venezuela y Argentina

Tras el juego entre sí, Venezuela y Argentina aún disputarán un partido más en esta fecha FIFA de octubre. La Vinotinto se medirá contra Belice el lunes 13, mismo día en que la Albiceleste chocará frente a Puerto Rico.