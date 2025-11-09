Venezuela vs Haití EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver por la fecha 3 del Mundial sub 17?

¿A qué hora juegan Venezuela vs Haití EN VIVO Y EN DIRECTO por el Mundial sub 17? El duelo, válido por la tercera jornada del Grupo E, se disputará este lunes 10 de noviembre desde las 10.45 p. m. (hora local) en la Cancha 9 del predio Aspire Zone, en Doha, y será transmitido por la señal de DSports en toda Sudamérica. Asimismo, podrás seguir la cobertura de este y todos los partidos de hoy con la antesala, las principales incidencias y el video de los goles en La República Deportes.

La selección venzolana llega a este partido tras empatar 1-1 con Egipto en la anterior jornada. Por otro lado, Haití viene golpeado tras perder 8-1 ante Inglaterra.

¿A qué hora juega Venezuela vs Haití?

En territorio peruano, el Venezuela vs Haití comenzará desde las 10.45 a. m. Conoce la guía de horarios para otros países:

México: 9.45 a. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 10.45 a. m.

Bolivia, Venezuela: 11.45 a. m.

Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay: 12.45 p. m.

España: 5.45 p. m.

¿Dónde ver Venezuela vs Haití?

En Perú y el resto de Sudamérica, el Venezuela vs Haití por el Mundial sub 17 estará a cargo del canal internacional DSports, señal 610 y 1610 HD de DirecTV.

¿Cómo ver Venezuela vs Haití ONLINE?

Para no perderte la transmisión del Venezuela vs Haití por internet, suscríbete al servicio de streaming DGO, plataforma que transmitirá este clásico español en Sudamérica. En el caso de que no tengas acceso, puedes informarte a través de la cobertura ONLINE que realizará La República Deportes.