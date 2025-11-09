HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Venezuela vs Haití EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver por la fecha 3 del Mundial sub 17?

Venezuela y Haití jugarán en Doha por una nueva jornada del Grupo E de la Copa del Mundo sub 17 de Qatar. Conoce AQUÍ todos los detalles de este cotejo.

Venezuela y Haití jugarán en Doha. Foto: composición LR
Venezuela y Haití jugarán en Doha. Foto: composición LR

¿A qué hora juegan Venezuela vs Haití EN VIVO Y EN DIRECTO por el Mundial sub 17? El duelo, válido por la tercera jornada del Grupo E, se disputará este lunes 10 de noviembre desde las 10.45 p. m. (hora local) en la Cancha 9 del predio Aspire Zone, en Doha, y será transmitido por la señal de DSports en toda Sudamérica. Asimismo, podrás seguir la cobertura de este y todos los partidos de hoy con la antesala, las principales incidencias y el video de los goles en La República Deportes.

La selección venzolana llega a este partido tras empatar 1-1 con Egipto en la anterior jornada. Por otro lado, Haití viene golpeado tras perder 8-1 ante Inglaterra.

¿A qué hora juega Venezuela vs Haití?

En territorio peruano, el Venezuela vs Haití comenzará desde las 10.45 a. m. Conoce la guía de horarios para otros países:

  • México: 9.45 a. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 10.45 a. m.
  • Bolivia, Venezuela: 11.45 a. m.
  • Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay: 12.45 p. m.
  • España: 5.45 p. m.

¿Dónde ver Venezuela vs Haití?

En Perú y el resto de Sudamérica, el Venezuela vs Haití por el Mundial sub 17 estará a cargo del canal internacional DSports, señal 610 y 1610 HD de DirecTV.

¿Cómo ver Venezuela vs Haití ONLINE?

Para no perderte la transmisión del Venezuela vs Haití por internet, suscríbete al servicio de streaming DGO, plataforma que transmitirá este clásico español en Sudamérica. En el caso de que no tengas acceso, puedes informarte a través de la cobertura ONLINE que realizará La República Deportes.

Notas relacionadas
Sin Lionel Messi, Argentina venció 1-0 a Venezuela en el amistoso internacional de fecha FIFA

Sin Lionel Messi, Argentina venció 1-0 a Venezuela en el amistoso internacional de fecha FIFA

LEER MÁS
Canal confirmado de Venezuela ante Argentina por partido amistoso internacional en Estados Unidos

Canal confirmado de Venezuela ante Argentina por partido amistoso internacional en Estados Unidos

LEER MÁS
Venezuela venció a Chile y clasificó a la final del Sudamericano de Vóley sub-17

Venezuela venció a Chile y clasificó a la final del Sudamericano de Vóley sub-17

LEER MÁS
Piero Quispe se sinceró sobre su salida de Pumas y contó qué le dijeron en la directiva: "Me obligaron a salir"

Piero Quispe se sinceró sobre su salida de Pumas y contó qué le dijeron en la directiva: "Me obligaron a salir"

LEER MÁS
Carlos Ascues y Alexi Gómez fueron captados en 'pichanga' de streamer Neutro tras ser separados de Alianza Universidad

Carlos Ascues y Alexi Gómez fueron captados en 'pichanga' de streamer Neutro tras ser separados de Alianza Universidad

LEER MÁS
Paolo Guerrero se pronuncia sobre irrupción de hinchas de Alianza Lima durante entrenamiento: "Hemos conversado. Es entendible"

Paolo Guerrero se pronuncia sobre irrupción de hinchas de Alianza Lima durante entrenamiento: "Hemos conversado. Es entendible"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
VER Universitario vs Alianza Lima EN VIVO HOY: transmisión online de la Liga Femenina

VER Universitario vs Alianza Lima EN VIVO HOY: transmisión online de la Liga Femenina

LEER MÁS
Fiscalía investiga a Andrés Iniesta, exjugador del Barcelona y campeón del mundo, por estafa agravada en Perú

Fiscalía investiga a Andrés Iniesta, exjugador del Barcelona y campeón del mundo, por estafa agravada en Perú

LEER MÁS
VER Barcelona vs Celta de Vigo EN VIVO HOY por LaLiga 2025-26 de España: inicia el segundo tiempo

VER Barcelona vs Celta de Vigo EN VIVO HOY por LaLiga 2025-26 de España: inicia el segundo tiempo

LEER MÁS
Luis Advíncula lamentó el presente de Junior Ponce, promesa peruana que se probó en FC Barcelona: "Mucho talento y cero ganas"

Luis Advíncula lamentó el presente de Junior Ponce, promesa peruana que se probó en FC Barcelona: "Mucho talento y cero ganas"

LEER MÁS
Boca Juniors vs River Plate EN VIVO HOY via ESPN: goles de Zeballos y Merentiel en el superclásico

Boca Juniors vs River Plate EN VIVO HOY via ESPN: goles de Zeballos y Merentiel en el superclásico

LEER MÁS
César Vallejo vs CD Moquegua EN VIVO HOY por los playoff de ascenso de Liga 2 Perú: minuto a minuto

César Vallejo vs CD Moquegua EN VIVO HOY por los playoff de ascenso de Liga 2 Perú: minuto a minuto

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Corte de agua en Lima: zonas afectadas y horario de Sedapal para el viernes 7 de noviembre

CTS al 100% y gratificación: trabajadores CAS se movilizaron por aprobación final de ley en el Congreso

Nickol Sinchi rompe su silencio tras cantar con Son del Duke y revela su deseo de volver a Corazón Serrano: "Edwin sabe que estoy a disposición"

Deportes

Selección peruana: los 28 convocados por Manuel Barreto para afrontar la gira por Rusia

Programación de la fecha 18 del Torneo Clausura de la Liga 1: partidos, horarios y canales confirmados

Flamengo entrenará en Matute y Palmeiras en la Videna como preparación para la final de la Copa Libertadores

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

El padre de Trvko anuncia que demandará a Fernando Rospigliosi por llamar “terruco” a su hijo

Congreso declara a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, como persona non grata tras asilo a Betssy Chávez

María Corina Machado en CADE 2025 previo a elecciones 2026: "Tienen que elegir bien"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025