Rusia será el primer rival de la selección peruana en su gira de amistosos por Europa. La Bicolor tardó más de lo esperado para llegar a suelo ruso, pero este martes 11 de noviembre ya realizó su primer entrenamiento bajo las órdenes de Manuel Barreto. En la previa de este importante compromiso, Valeri Karpin, entrenador de la selección rusa, se refirió a la Blanquirroja y fue consultado sobre si comería cuy, uno de los platos más conocidos en nuestro país.

Uno de los periodistas en la conferencia de prensa se atrevió a realizar una pregunta distinta a la de sus colegas. El comunicador le consultó a Karpin si estaría dispuesto a comer cuy. Entre risas, el técnico aseguró que es una decisión complicada.

DT de Rusia respondió si comería cuy en la previa del partido ante Perú

“Me resulta difícil responder, pero si no me hubieran dicho que sería, entonces sí", contestó Valeri Karpin en rueda de prensa. Más allá de este hilarante momento, también se tomó un tiempo para analizar a la selección peruana.

En sus declaraciones, aseguró que es un honor que la delegación peruana haya viajado hasta su país para afrontar un cotejo que será fructífero para ambos. “Que los peruanos hayan llegado hasta aquí es un lujo inmenso. Buscamos ver a nuestros futbolistas jugando en un entorno competitivo", agregó.

DT de Rusia analizó el amistoso ante la selección peruana

Sobre la Blanquirroja, Karpin no quiso profundizar sobre lo que representará enfrentarse a Perú. Además, comentó que solo han jugado un encuentro bajo la dirección técnica de Manuel Barreto.

"Por supuesto que hay planes. Solo han jugado un partido con este entrenador, contra Chile. Probablemente, solo el seleccionador peruano sabe cómo jugarán contra nosotros", dijo.

"Es difícil decirlo desde fuera. Después del partido, probablemente podremos comparar cuál fue más difícil. Son equipos más o menos comparables en nivel: buenos y sólidos equipos de Sudamérica. Creo que será difícil contra ambos", aseguró.

"En San Petersburgo jugaremos en un estadio cubierto, así que hará calor; no habrá ventaja. Lo mismo ocurre en Sochi: 16-18 grados. Por eso se celebraron los partidos allí, para que los rivales no tuvieran que llegar con temperaturas bajo cero", manifestó sobre una presunta ventaja por ser locales.