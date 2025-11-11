HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
'El Monstruo' intenta rearmar red criminal desde prisión
'El Monstruo' intenta rearmar red criminal desde prisión     'El Monstruo' intenta rearmar red criminal desde prisión     'El Monstruo' intenta rearmar red criminal desde prisión     
Deportes

DT de Rusia impacta al contestar si comería cuy en la previa del partido ante la selección peruana: "Me resulta difícil responder"

Valeri Karpin, entrenador de la selección de Rusia, habló sobre el enfrentamiento ante la selección peruana y aprovechó para comentar si estaría dispuesto a comer cuy.

Valeri Karpin expresó su alegría por enfrentar a la selección peruana. Foto: composición LR/difusión
Valeri Karpin expresó su alegría por enfrentar a la selección peruana. Foto: composición LR/difusión

Rusia será el primer rival de la selección peruana en su gira de amistosos por Europa. La Bicolor tardó más de lo esperado para llegar a suelo ruso, pero este martes 11 de noviembre ya realizó su primer entrenamiento bajo las órdenes de Manuel Barreto. En la previa de este importante compromiso, Valeri Karpin, entrenador de la selección rusa, se refirió a la Blanquirroja y fue consultado sobre si comería cuy, uno de los platos más conocidos en nuestro país.

Uno de los periodistas en la conferencia de prensa se atrevió a realizar una pregunta distinta a la de sus colegas. El comunicador le consultó a Karpin si estaría dispuesto a comer cuy. Entre risas, el técnico aseguró que es una decisión complicada.

PUEDES VER: Luis Advíncula lamentó el presente de Junior Ponce, promesa peruana que se probó en FC Barcelona: Mucho talento y cero ganas

lr.pe

DT de Rusia respondió si comería cuy en la previa del partido ante Perú

“Me resulta difícil responder, pero si no me hubieran dicho que sería, entonces sí", contestó Valeri Karpin en rueda de prensa. Más allá de este hilarante momento, también se tomó un tiempo para analizar a la selección peruana.

En sus declaraciones, aseguró que es un honor que la delegación peruana haya viajado hasta su país para afrontar un cotejo que será fructífero para ambos. “Que los peruanos hayan llegado hasta aquí es un lujo inmenso. Buscamos ver a nuestros futbolistas jugando en un entorno competitivo", agregó.

PUEDES VER: ‘Flaco’ Granda señala las posibles salidas de Alianza Lima si no consigue el cupo para Perú 2: Se va el técnico y se apuntarán a los referentes

lr.pe

DT de Rusia analizó el amistoso ante la selección peruana

Sobre la Blanquirroja, Karpin no quiso profundizar sobre lo que representará enfrentarse a Perú. Además, comentó que solo han jugado un encuentro bajo la dirección técnica de Manuel Barreto.

"Por supuesto que hay planes. Solo han jugado un partido con este entrenador, contra Chile. Probablemente, solo el seleccionador peruano sabe cómo jugarán contra nosotros", dijo.

"Es difícil decirlo desde fuera. Después del partido, probablemente podremos comparar cuál fue más difícil. Son equipos más o menos comparables en nivel: buenos y sólidos equipos de Sudamérica. Creo que será difícil contra ambos", aseguró.

"En San Petersburgo jugaremos en un estadio cubierto, así que hará calor; no habrá ventaja. Lo mismo ocurre en Sochi: 16-18 grados. Por eso se celebraron los partidos allí, para que los rivales no tuvieran que llegar con temperaturas bajo cero", manifestó sobre una presunta ventaja por ser locales.

Notas relacionadas
Mr Peet se rinde ante nuevo convocado de la selección peruana para los amistosos en Rusia: "Es un chico que nos puede cambiar la vida"

Mr Peet se rinde ante nuevo convocado de la selección peruana para los amistosos en Rusia: "Es un chico que nos puede cambiar la vida"

LEER MÁS
Selección peruana fue recibida con aperitivos locales en su arribo a San Petersburgo: Álex Valera y Pedro Gallese probaron la sazón rusa

Selección peruana fue recibida con aperitivos locales en su arribo a San Petersburgo: Álex Valera y Pedro Gallese probaron la sazón rusa

LEER MÁS
Fabio Gruber se pronunció tras ser convocado a la selección peruana por primera vez: "Tengo muchas ganas de ver qué me depara el futuro"

Fabio Gruber se pronunció tras ser convocado a la selección peruana por primera vez: "Tengo muchas ganas de ver qué me depara el futuro"

LEER MÁS
Empresa de Andrés Iniesta desmiente estar vinculada a estafa en Perú: "Confiamos que la justicia aclare esta situación"

Empresa de Andrés Iniesta desmiente estar vinculada a estafa en Perú: "Confiamos que la justicia aclare esta situación"

LEER MÁS
Diego Rebagliati plantea a Sporting Cristal fichar al hijo del presidente de la Federación Argentina: “Te da un peso en Conmebol”

Diego Rebagliati plantea a Sporting Cristal fichar al hijo del presidente de la Federación Argentina: “Te da un peso en Conmebol”

LEER MÁS
‘Flaco’ Granda señala las posibles salidas de Alianza Lima si no consigue el cupo para Perú 2: “Se va el técnico y se apuntarán a los referentes"

‘Flaco’ Granda señala las posibles salidas de Alianza Lima si no consigue el cupo para Perú 2: “Se va el técnico y se apuntarán a los referentes"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Luis Advíncula lamentó el presente de Junior Ponce, promesa peruana que se probó en FC Barcelona: "Mucho talento y cero ganas"

Luis Advíncula lamentó el presente de Junior Ponce, promesa peruana que se probó en FC Barcelona: "Mucho talento y cero ganas"

LEER MÁS
‘Flaco’ Granda señala las posibles salidas de Alianza Lima si no consigue el cupo para Perú 2: “Se va el técnico y se apuntarán a los referentes"

‘Flaco’ Granda señala las posibles salidas de Alianza Lima si no consigue el cupo para Perú 2: “Se va el técnico y se apuntarán a los referentes"

LEER MÁS
“Me robaron mi vida, todo”

“Me robaron mi vida, todo”

LEER MÁS
Miguel Trauco y su emotivo calificativo al recordar a Ricardo Gareca en la selección peruana: “Era mi viejo”

Miguel Trauco y su emotivo calificativo al recordar a Ricardo Gareca en la selección peruana: “Era mi viejo”

LEER MÁS
DT de Rusia y su 'frío' análisis sobre Manuel Barreto y la selección peruana: "Solo jugaron un partido con este entrenador"

DT de Rusia y su 'frío' análisis sobre Manuel Barreto y la selección peruana: "Solo jugaron un partido con este entrenador"

LEER MÁS
Natalia Málaga regresa con fuerza a la Liga Peruana de Vóley tras tres años y debuta con triunfo en Deportivo Géminis: ''Me siento con muchas ganas de competir''

Natalia Málaga regresa con fuerza a la Liga Peruana de Vóley tras tres años y debuta con triunfo en Deportivo Géminis: ''Me siento con muchas ganas de competir''

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Selección peruana fue recibida con aperitivos locales en su arribo a San Petersburgo: Álex Valera y Pedro Gallese probaron la sazón rusa

Temblor HOY, 11 de noviembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

¡Perú presente! 'Esto es guerra' fue nominado a los Premios Martín Fierro Latino Miami 2025

Deportes

Selección peruana fue recibida con aperitivos locales en su arribo a San Petersburgo: Álex Valera y Pedro Gallese probaron la sazón rusa

Rodrigo Ureña y su fuerte confesión al recordar la goleada de Palmeiras a Universitario por Copa Libertadores: "Entré desgarrado a jugar"

Mr Peet se rinde ante nuevo convocado de la selección peruana para los amistosos en Rusia: "Es un chico que nos puede cambiar la vida"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Vladimir Cerrón: "Castillo, Betssy Chávez y Aníbal Torres han sido los autores de la proclama del 7 de diciembre"

Amazonía: cada minuto se pierde el equivalente a seis canchas de fútbol

Martín Vizcarra: por qué la ONPE eliminó su candidatura a la vicepresidencia y cuál es la nueva fórmula de Perú Primero

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025