América de Cali vs Once Caldas EN VIVO: ¿dónde y como ver el partido por la Serie Colombia?

América de Cali vs Once Caldas EN VIVO por la Serie Colombia. Ambos equipos de la Primera A ya calientan motores para lo que será la temporada en su competencia local. Los dos conjuntos llegan a este encuentro con realidades muy diferentes, por lo que promete ser un partidazo. El compromiso se podrá seguir por la señal de ESPN y vía streaming por Disney Plus, desde las 7.00 p.m. (hora peruana y colombiana). Recuerda que La República Deportes te llevará el minuto a minuto de este encuentro.

Por su parte, el conjunto de Cali viene de ganar su último partido, por lo que llega con mayor positivismo para enfrentar a Once Caldas, que viene de un amargo empate frente a Deportivo Cali.

¿A qué hora juega América de Cali vs Once Caldas por la Serie Colombia?

América de Cali vs Once Caldas se llevará a cabo desde las 7.00 p.m. (hora peruana y colombiana). A continuación los horarios para otros países.

Perú: 7.00 p.m.

Colombia: 7.00 p.m.

Ecuador: 7.00 p.m.

Bolivia: 8.00 p.m.

Venezuela: 8.00 p.m.

Chile: 9.00 p.m.

Paraguay: 9.00 p.m.

Argentina: 9.00 p.m.

Uruguay: 9.00 p.m.

¿Dónde ver América de Cali vs Once Caldas por la Serie Colombia?

Este partido se podrá seguir por la señal de ESPN y vía streaming por Disney Plus. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto del encuentro.

Posibles alineaciones de América de Cali y Once Caldas

América de Cali : Jorge Soto; Mateo Castillo, Andrés Mosquera, Marlon Torres, Marcos Mina; Josen Escobar, Rafael Carrascal; Dylan Borrero, Jan Lucumí, Darwin Machís y Yojan Garcés

: Jorge Soto; Mateo Castillo, Andrés Mosquera, Marlon Torres, Marcos Mina; Josen Escobar, Rafael Carrascal; Dylan Borrero, Jan Lucumí, Darwin Machís y Yojan Garcés Once Caldas: James Aguirre; Juan David Cuesta, Kevin Cuesta, Jorge Cardona, Kevin Tamayo; Iván Rojas, Jaime Alvarado; Luis Sánchez, Jefry Zapata, Felipe Gómez y Dayro Moreno

Últimos partidos entre América de Cali vs Once Caldas