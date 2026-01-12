HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Paro de transportistas en Lima y Callao será el 14 de enero
Paro de transportistas en Lima y Callao será el 14 de enero     Paro de transportistas en Lima y Callao será el 14 de enero     Paro de transportistas en Lima y Callao será el 14 de enero     
EN VIVO

¿Gobierno de José Jerí miente sobre extorsiones? Y todo sobre el paro | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Deportes

América de Cali vs Once Caldas EN VIVO: ¿dónde y como ver el partido por la Serie Colombia?

Este miércoles, América de Cali y Once Caldas se enfrentarán en un emocionante duelo de la Serie Colombia. Sigue AQUÍ el minuto a minuto.

América de Cali se enfrentará a Once Caldas. Foto: composición LR/Betsabeth De Los Santos
América de Cali se enfrentará a Once Caldas. Foto: composición LR/Betsabeth De Los Santos

América de Cali vs Once Caldas EN VIVO por la Serie Colombia. Ambos equipos de la Primera A ya calientan motores para lo que será la temporada en su competencia local. Los dos conjuntos llegan a este encuentro con realidades muy diferentes, por lo que promete ser un partidazo. El compromiso se podrá seguir por la señal de ESPN y vía streaming por Disney Plus, desde las 7.00 p.m. (hora peruana y colombiana). Recuerda que La República Deportes te llevará el minuto a minuto de este encuentro.

Por su parte, el conjunto de Cali viene de ganar su último partido, por lo que llega con mayor positivismo para enfrentar a Once Caldas, que viene de un amargo empate frente a Deportivo Cali.

PUEDES VER: Real Madrid destituye a Xabi Alonso: DT deja el club a mitad de temporada tras perder la Supercopa de España contra Barcelona

lr.pe

¿A qué hora juega América de Cali vs Once Caldas por la Serie Colombia?

América de Cali vs Once Caldas se llevará a cabo desde las 7.00 p.m. (hora peruana y colombiana). A continuación los horarios para otros países.

  • Perú: 7.00 p.m.
  • Colombia: 7.00 p.m.
  • Ecuador: 7.00 p.m.
  • Bolivia: 8.00 p.m.
  • Venezuela: 8.00 p.m.
  • Chile: 9.00 p.m.
  • Paraguay: 9.00 p.m.
  • Argentina: 9.00 p.m.
  • Uruguay: 9.00 p.m.

¿Dónde ver América de Cali vs Once Caldas por la Serie Colombia?

Este partido se podrá seguir por la señal de ESPN y vía streaming por Disney Plus. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto del encuentro.

Posibles alineaciones de América de Cali y Once Caldas

  • América de Cali: Jorge Soto; Mateo Castillo, Andrés Mosquera, Marlon Torres, Marcos Mina; Josen Escobar, Rafael Carrascal; Dylan Borrero, Jan Lucumí, Darwin Machís y Yojan Garcés
  • Once Caldas: James Aguirre; Juan David Cuesta, Kevin Cuesta, Jorge Cardona, Kevin Tamayo; Iván Rojas, Jaime Alvarado; Luis Sánchez, Jefry Zapata, Felipe Gómez y Dayro Moreno

PUEDES VER: Revelan imágenes en las que Kylian Mbappé habría desobedecido a Xabi Alonso tras perder la final de la Supercopa de España

lr.pe

Últimos partidos entre América de Cali vs Once Caldas

  • 19/09/2025: América de Cali 2–1 Once Caldas
  • 05/04/2025: Once Caldas 3–0 América de Cali
  • 04/12/2024: Once Caldas 3–0 América de Cali
  • 24/11/2024: América de Cali 1–1 Once Caldas
  • 14/11/2024: América de Cali 3–0 Once Caldas
Notas relacionadas
Atlético Nacional pasa a la final de la Copa BetPlay: Los 'Verdolaga' empataron con América de Cali

Atlético Nacional pasa a la final de la Copa BetPlay: Los 'Verdolaga' empataron con América de Cali

LEER MÁS
Luis Ramos explica por qué mando a callar tras anotar gol con América de Cali: “Se viene hablando mucho en mi país”

Luis Ramos explica por qué mando a callar tras anotar gol con América de Cali: “Se viene hablando mucho en mi país”

LEER MÁS
América de Cali compraría el pase de Luis Ramos tras su buena racha goleadora en la liga colombiana

América de Cali compraría el pase de Luis Ramos tras su buena racha goleadora en la liga colombiana

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Real Madrid destituye a Xabi Alonso: DT deja el club a mitad de temporada tras perder la Supercopa de España contra Barcelona

Real Madrid destituye a Xabi Alonso: DT deja el club a mitad de temporada tras perder la Supercopa de España contra Barcelona

LEER MÁS
Revelan imágenes en las que Kylian Mbappé habría desobedecido a Xabi Alonso tras perder la final de la Supercopa de España

Revelan imágenes en las que Kylian Mbappé habría desobedecido a Xabi Alonso tras perder la final de la Supercopa de España

LEER MÁS
Renato Tapia confronta a Pedro García por preguntarle sobre diferencia de sueldo entre Europa y Medio Oriente: "¿Quieres que te diga cuánto gano?"

Renato Tapia confronta a Pedro García por preguntarle sobre diferencia de sueldo entre Europa y Medio Oriente: "¿Quieres que te diga cuánto gano?"

LEER MÁS
Sporting Cristal y el exorbitante monto que ganará por la venta de Joao Grimaldo a Sparta Praga

Sporting Cristal y el exorbitante monto que ganará por la venta de Joao Grimaldo a Sparta Praga

LEER MÁS
Renato Tapia lanza fuerte crítica a la FPF y niega haber pedido DT para la selección peruana: "No voy a soportar que se manipule mi nombre"

Renato Tapia lanza fuerte crítica a la FPF y niega haber pedido DT para la selección peruana: "No voy a soportar que se manipule mi nombre"

LEER MÁS
Anderson Santamaría categórico tras el fichaje de Luis Advíncula por Alianza Lima: "Que le vaya bien, pero contra nosotros no"

Anderson Santamaría categórico tras el fichaje de Luis Advíncula por Alianza Lima: "Que le vaya bien, pero contra nosotros no"

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo Según elijas

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

De ser exmundialista con la selección peruana a pastor evangélico: así es la nueva vida de Alberto Rodríguez como líder espiritual

Golden Globes 2026: estos son los ganadores a lo mejor del cine y la televisión

EE.UU. descubre 2 reservas de petróleo cerca de China, el mayor hallazgo histórico en 20 años en medio de la tensión por Venezuela

Deportes

De ser exmundialista con la selección peruana a pastor evangélico: así es la nueva vida de Alberto Rodríguez como líder espiritual

Renato Tapia confronta a Pedro García por preguntarle sobre diferencia de sueldo entre Europa y Medio Oriente: "¿Quieres que te diga cuánto gano?"

André Carrillo y su emotivo mensaje a Luis Advíncula tras fichar por Alianza Lima: "Tu sueño hecho realidad"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí hace mea culpa y admite errores en su gobierno para enfrentar la criminalidad: "Acepto el jalón de orejas"

Martín Vizcarra es trasladado de emergencia del penal de Barbadillo al Hospital de Ate

Fallece el destacado historiador Nelson Manrique a los 78 años

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025