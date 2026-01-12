América de Cali vs Once Caldas EN VIVO: ¿dónde y como ver el partido por la Serie Colombia?
Este miércoles, América de Cali y Once Caldas se enfrentarán en un emocionante duelo de la Serie Colombia. Sigue AQUÍ el minuto a minuto.
América de Cali vs Once Caldas EN VIVO por la Serie Colombia. Ambos equipos de la Primera A ya calientan motores para lo que será la temporada en su competencia local. Los dos conjuntos llegan a este encuentro con realidades muy diferentes, por lo que promete ser un partidazo. El compromiso se podrá seguir por la señal de ESPN y vía streaming por Disney Plus, desde las 7.00 p.m. (hora peruana y colombiana). Recuerda que La República Deportes te llevará el minuto a minuto de este encuentro.
Por su parte, el conjunto de Cali viene de ganar su último partido, por lo que llega con mayor positivismo para enfrentar a Once Caldas, que viene de un amargo empate frente a Deportivo Cali.
¿A qué hora juega América de Cali vs Once Caldas por la Serie Colombia?
América de Cali vs Once Caldas se llevará a cabo desde las 7.00 p.m. (hora peruana y colombiana). A continuación los horarios para otros países.
- Perú: 7.00 p.m.
- Colombia: 7.00 p.m.
- Ecuador: 7.00 p.m.
- Bolivia: 8.00 p.m.
- Venezuela: 8.00 p.m.
- Chile: 9.00 p.m.
- Paraguay: 9.00 p.m.
- Argentina: 9.00 p.m.
- Uruguay: 9.00 p.m.
¿Dónde ver América de Cali vs Once Caldas por la Serie Colombia?
Este partido se podrá seguir por la señal de ESPN y vía streaming por Disney Plus. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto del encuentro.
Posibles alineaciones de América de Cali y Once Caldas
- América de Cali: Jorge Soto; Mateo Castillo, Andrés Mosquera, Marlon Torres, Marcos Mina; Josen Escobar, Rafael Carrascal; Dylan Borrero, Jan Lucumí, Darwin Machís y Yojan Garcés
- Once Caldas: James Aguirre; Juan David Cuesta, Kevin Cuesta, Jorge Cardona, Kevin Tamayo; Iván Rojas, Jaime Alvarado; Luis Sánchez, Jefry Zapata, Felipe Gómez y Dayro Moreno
Últimos partidos entre América de Cali vs Once Caldas
- 19/09/2025: América de Cali 2–1 Once Caldas
- 05/04/2025: Once Caldas 3–0 América de Cali
- 04/12/2024: Once Caldas 3–0 América de Cali
- 24/11/2024: América de Cali 1–1 Once Caldas
- 14/11/2024: América de Cali 3–0 Once Caldas