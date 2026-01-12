Real Madrid destituye a Xabi Alonso: DT deja el club a mitad de temporada tras perder la Supercopa de España contra Barcelona
A través de un comunicado, Real Madrid confirmó que Xabi Alonso no continuará en el banquillo por mutuo acuerdo. "Siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo", comentó el club.
- FC Barcelona conquistó por segunda vez consecutiva la Supercopa de España ante el Real Madrid (3-2) en Arabia Saudí.
- Barcelona bicampeón de la Supercopa de España: con doblete de Raphinha, venció al Real Madrid en la final
Xabi Alonso dejó de ser DT del Real Madrid tras derrota contra Barcelona. Foto: difusión
Xabi Alonso no seguirá en el Real Madrid. Después de perder la Supercopa de España ante Barcelona, el conjunto blanco confirmó la salida del técnico español por mutuo acuerdo.
Comunicado del Real Madrid. Foto: Web oficial del Real Madrid.
Noticia en desarrollo...