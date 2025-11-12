HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Manuel Barreto lanzó fuerte crítica al césped del estadio por el 1-1 de la selección peruana ante Rusia: "No está a la altura"

El técnico interino señaló que ambos goles en el empate de la selección peruana ante Rusia pudo deberse al mal estado del césped del Gazprom Arena de San Petersburgo.

Manuel Barreto aún no puede ganar como DT de la selección peruana. Foto: composición LR/difusion
Manuel Barreto aún no puede ganar como DT de la selección peruana. Foto: composición LR/difusion

Manuel Barreto habló tras la agónica igualdad 1-1 de la selección peruana ante Rusia. El técnico interino quedó conforme con el rendimiento de varios futbolistas pese a la paridad. Asimismo, señaló que esta clase de enfrentamientos sirve para que algunos jugadores puedan ser vistos y considerados en un futuro para la Blanquirroja. En sus declaraciones, el popular 'Muñeca' también criticó el estado del césped del Gazprom Stadium de San Petersburgo.

Bajo su punto de vista, el gramado no estaba a la altura el espectacular recinto, al cual lo comparó con el Santiago Bernabéu. Es más, aseguró que los goles de ambas escuadras pudo deberse al mal estado del césped.

PUEDES VER: DT de Rusia, Valeri Karpin dio su rotundo análisis sobre el empate de Perú vs Rusia: Fue un buen y digno oponente

lr.pe

Manuel Barreto apuntó contra el césped tras empate de la selección peruana

"El estadio en sí es precioso. Es uno de los mejores del mundo. El césped, sin embargo, es de mala calidad. No está a la altura de este hermoso estadio. Estuvimos menos precisos de lo habitual. Hay varias razones para ello: la distancia que recorrimos y el estado del césped. Quizás los dos goles se debieron a la mala calidad del césped. Y el techo es maravilloso; me recordó al del Santiago Bernabéu", señaló en conferencia de prensa.

Eso sí, esto fue excusa para elogiar a sus dirigidos. Barreto resaltó el trabajo defensivo durante los 90 minutos y la gran labor del equipo en general durante el complemento.

"Estoy orgulloso de nuestra defensa, considerando las dificultades que enfrentamos fuera de casa. En la primera mitad, intentamos neutralizar el ataque del equipo ruso, por lo que no pudimos atacar ni generar más ocasiones. En la segunda mitad, mostramos nuestro juego gracias a los cambios. Y creo que pudimos haber conseguido la victoria al final. Estoy satisfecho con la entrega que demostraron mis jugadores", agregó.

PUEDES VER: Diego Rebagliati señala cuál es la clave para que Álex Valera sea el '9' de la selección peruana: Va a empezar a recibir reconocimiento

lr.pe

Manuel Barreto habló sobre el blooper de Pedro Gallese

Por su parte, Manuel Barreto también habló sobre el error cometido por Pedro Gallese en el primer gol de Rusia contra Perú. Señaló que, si bien fue una falla evidente, el asunto no pasó a mayores, ya que el ‘Pulpo’ logró recuperarse con varias intervenciones clave que evitaron el segundo tanto del conjunto ruso.

"Sí, fue un error. Pero estoy más concentrado en las ocasiones que creamos frente a la portería rival en la segunda parte. Además, el portero nos mantuvo en el partido; nos salvó varias veces hoy", remarcó.

DT de Rusia, Valeri Karpin dio su rotundo análisis sobre el empate de Perú vs Rusia: "Fue un buen y digno oponente"

DT de Rusia, Valeri Karpin dio su rotundo análisis sobre el empate de Perú vs Rusia: “Fue un buen y digno oponente”

Diego Rebagliati señala cuál es la clave para que Álex Valera sea el '9' de la selección peruana: "Va a empezar a recibir reconocimiento"

Diego Rebagliati señala cuál es la clave para que Álex Valera sea el '9' de la selección peruana: "Va a empezar a recibir reconocimiento"

Mr Peet se rinde ante nuevo convocado de la selección peruana para los amistosos en Rusia: "Es un chico que nos puede cambiar la vida"

Mr Peet se rinde ante nuevo convocado de la selección peruana para los amistosos en Rusia: "Es un chico que nos puede cambiar la vida"

Voleibolista dominicana de la Liga Nacional lanza comentario polémico sobre el carácter de las jugadores peruanas: ''No les gusta que les llamen la atención''

Voleibolista dominicana de la Liga Nacional lanza comentario polémico sobre el carácter de las jugadores peruanas: ''No les gusta que les llamen la atención''

Aseguran que Jorge Fossati es buscado por 2 clubes de México tras ser tricampeón con Universitario: "Una de las principales opciones"

Aseguran que Jorge Fossati es buscado por 2 clubes de México tras ser tricampeón con Universitario: "Una de las principales opciones"

Rodrigo Ureña niega que Universitario le haya pedido nacionalizarse peruano: "Si no me ofrecen algo, no voy a ir a la embajada"

Rodrigo Ureña niega que Universitario le haya pedido nacionalizarse peruano: "Si no me ofrecen algo, no voy a ir a la embajada"

Perú rescata un agónico empate en Rusia: el equipo de Barreto igualó 1-1 gracias a un golazo de Alex Valera

Perú rescata un agónico empate en Rusia: el equipo de Barreto igualó 1-1 gracias a un golazo de Alex Valera

DT de Rusia, Valeri Karpin dio su rotundo análisis sobre el empate de Perú vs Rusia: "Fue un buen y digno oponente"

DT de Rusia, Valeri Karpin dio su rotundo análisis sobre el empate de Perú vs Rusia: “Fue un buen y digno oponente”

Diego Rebagliati señala cuál es la clave para que Álex Valera sea el '9' de la selección peruana: "Va a empezar a recibir reconocimiento"

Diego Rebagliati señala cuál es la clave para que Álex Valera sea el '9' de la selección peruana: "Va a empezar a recibir reconocimiento"

Manuel Barreto se rinde ante el compromiso de Fabio Gruber con la selección peruana: "Estuvo semanas haciendo trámites para sacar su DNI"

Manuel Barreto se rinde ante el compromiso de Fabio Gruber con la selección peruana: “Estuvo semanas haciendo trámites para sacar su DNI”

'Flaco' Granda señala las posibles salidas de Alianza Lima si no consigue el cupo para Perú 2: "Se va el técnico y se apuntarán a los referentes"

‘Flaco’ Granda señala las posibles salidas de Alianza Lima si no consigue el cupo para Perú 2: “Se va el técnico y se apuntarán a los referentes"

Luis Advíncula lamentó el presente de Junior Ponce, promesa peruana que se probó en FC Barcelona: "Mucho talento y cero ganas"

Luis Advíncula lamentó el presente de Junior Ponce, promesa peruana que se probó en FC Barcelona: "Mucho talento y cero ganas"

