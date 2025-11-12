Manuel Barreto lanzó fuerte crítica al césped del estadio por el 1-1 de la selección peruana ante Rusia: "No está a la altura"

Manuel Barreto habló tras la agónica igualdad 1-1 de la selección peruana ante Rusia. El técnico interino quedó conforme con el rendimiento de varios futbolistas pese a la paridad. Asimismo, señaló que esta clase de enfrentamientos sirve para que algunos jugadores puedan ser vistos y considerados en un futuro para la Blanquirroja. En sus declaraciones, el popular 'Muñeca' también criticó el estado del césped del Gazprom Stadium de San Petersburgo.

Bajo su punto de vista, el gramado no estaba a la altura el espectacular recinto, al cual lo comparó con el Santiago Bernabéu. Es más, aseguró que los goles de ambas escuadras pudo deberse al mal estado del césped.

Manuel Barreto apuntó contra el césped tras empate de la selección peruana

"El estadio en sí es precioso. Es uno de los mejores del mundo. El césped, sin embargo, es de mala calidad. No está a la altura de este hermoso estadio. Estuvimos menos precisos de lo habitual. Hay varias razones para ello: la distancia que recorrimos y el estado del césped. Quizás los dos goles se debieron a la mala calidad del césped. Y el techo es maravilloso; me recordó al del Santiago Bernabéu", señaló en conferencia de prensa.

Eso sí, esto fue excusa para elogiar a sus dirigidos. Barreto resaltó el trabajo defensivo durante los 90 minutos y la gran labor del equipo en general durante el complemento.

"Estoy orgulloso de nuestra defensa, considerando las dificultades que enfrentamos fuera de casa. En la primera mitad, intentamos neutralizar el ataque del equipo ruso, por lo que no pudimos atacar ni generar más ocasiones. En la segunda mitad, mostramos nuestro juego gracias a los cambios. Y creo que pudimos haber conseguido la victoria al final. Estoy satisfecho con la entrega que demostraron mis jugadores", agregó.

Manuel Barreto habló sobre el blooper de Pedro Gallese

Por su parte, Manuel Barreto también habló sobre el error cometido por Pedro Gallese en el primer gol de Rusia contra Perú. Señaló que, si bien fue una falla evidente, el asunto no pasó a mayores, ya que el ‘Pulpo’ logró recuperarse con varias intervenciones clave que evitaron el segundo tanto del conjunto ruso.

"Sí, fue un error. Pero estoy más concentrado en las ocasiones que creamos frente a la portería rival en la segunda parte. Además, el portero nos mantuvo en el partido; nos salvó varias veces hoy", remarcó.