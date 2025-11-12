Alineaciones Perú contra Rusia HOY: Manuel Barreto y su inédito once para amistoso fecha FIFA

Se confirmó el once que utilizará Manuel Barreto para el amistoso de hoy miércoles 13 contra Rusia, correspondiente a una nueva fecha FIFA. Según información del periodista Gustavo Peralta, la ‘Muñeca’ alineará un once inédito, con Adrián Urrariza, del Kiryat Shmona de la Liga Premier de Israel, como delantero.

Además, César Inga será utilizado como extremo, siendo una nueva variante en esa posición, ya que en el partido contra Chile fue empleado como lateral izquierdo.

Alineación de Perú contra Rusia

Pedro Gallese, Matías Lazo, Migyuel Araujo, Renzo Garcés, Marcos López, Martín Tavara, Erick Noriega, Jairo Concha, César Inga, Maxloren Castro, Adrián Ugarriza

Alineación de Rusia contra Perú

Stanislav Agkatsev; Mingiyan Beveev, Igor Diveev, Matvey Lukin, Alexander Silyanov; Ivan Oblyakov, Dmitri Barinov, Alexandr Golovín; Alexei Miranchuk, Ivan Sergeev y Nikolay Komlichenko.

¿Dónde ver Perú contra Rusia?

El partido se disputará a las 12.00 p. m. (hora peruana) en el Gazprom Arena, estadio situado en la ciudad de San Petersburgo, con una capacidad para 68.000 espectadores.

¿Cuándo juega Perú vs Rusia?

El encuentro entre Perú y Rusia se jugará hoy, miércoles 12, y se espera un gran partido. Además, este duelo ha despertado la ilusión de los hinchas por las nuevas caras que están protagonizando el cambio generacional dentro de la Bicolor.