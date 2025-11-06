HOYSuscripcion LR Focus

Asesinan a colectivero cuando conducía minivan en Chosica
Deportes

Perú completó el Campeonato Sudamericano sub-20 de Atletismo con 11 medallas y 5 clasificaciones al Mundial

La delegación peruana terminó en el quinto lugar por equipos del certamen desarrollado en la Videna. Los atletas participantes establecieron 5 récords nacionales.

Perú compitió con 33 representantes, incluyendo invitados, en este Campeonato Sudamericano de Atletismo sub-20. Foto: IPD
Perú compitió con 33 representantes, incluyendo invitados, en este Campeonato Sudamericano de Atletismo sub-20. Foto: IPD

El equipo peruano de atletismo brilló en el Campeonato Sudamericano sub-20 que se llevó a cabo en la Videna. Con un balance de 11 medallas ganadas (tres de oro, cinco de plata y tres de bronce), la delegación blanquirroja se quedó con el quinto puesto por equipos del certamen al totalizar 138 puntos (65 en mujeres y 73 en varones).

Además, cinco atletas lograron aseguraron su clasificación al Mundial sub-20 2026 de Oregón, en Estados Unidos y se impusieron cinco récords nacionales en diferentes disciplinas.

lr.pe

¿Qué medallas ganó Perú en el Campeonato Sudamericano de Atletismo sub-20?

Esta es la relación de deportistas que subieron al podio en sus respectivas pruebas. Solo Edwar Marquez logró alzarse más de una presea.

  • Kimberly Flores: oro en lanzamiento de jabalina
  • Ruth Aguilar: oro en 5.000 metros planos
  • Giancarlo Bravo: oro en 800 metros planos
  • Edwar Marquez: plata en 1.500 y 3.000 metros planos
  • Luis Fossa: plata en lanzamiento de disco
  • José Ccoscco: plata en 5.000 metros marcha
  • Estrella Rojas: plata en 5.000 metros marcha
  • Soury Flores: bronce en 5.000 metros planos
  • Bryan Huanca: bronce en 5.000 metros planos
  • Mariano Fiol: bronce en 100 metros planos.

Los clasificados al Mundial sub-20 del 2026 fueron Kimberly Flores, José Ccoscco y Mariano Fiol. Además, pese a no obtener una medalla, Cayetana Chirinos (100 metros planos) y Lourdes Vega (5.000 metros marcha) también lograron la marca mínima para la justa internacional.

En tanto, se establecieron las siguientes marcas: Mariano Fiol (récord nacional sub-18 en 100 metros planos con 10,46 segundos), Cayetana Chirinos (récord nacional sub-18 en 100 metros planos con 11,75 segundos), José Ccoscco (récord nacional sub-20 en 5.000 metros marcha con 20 minutos y 12,69 segundos), Kimberly Flores (récord nacional absoluto en lanzamiento de jabalina con 50,01 metros), Catalina Yzaga, Cayetana Chirinos, Mafer Fernández y Romina Fiol (récord nacional sub-20 en relevo femenino 4x100 metros con 46,78 segundos).

