Esta foto de Usain Bolt no revela su estado actual tras declarar que "se queda sin aliento cuando sube las escaleras"

LO FALSO:

Usain Bolt subió drásticamente de peso luego de su retiro en 2017.

LO VERDADERO:

La imagen fue modificada con herramientas digitales por usuarios desinformadores.

El bulo data de agosto de 2024.

El 11 de septiembre de 2025, Usain Bolt, el campeón olímpico que ganó ocho veces la medalla de oro como velocista, declaró a la prensa que su estad físico actual se ha deteriorado tras retirarse el 2017 por un desgarro en su tobillo. Incluso, afirmó que cuando sube las escaleras se queda "sin aliento".

En este contexto, se ha viralizado por redes sociales una fotografía que supuestamente muestra a la leyenda olímpica en su estado físico actual, parado en un bote de lujo. No obstante, la fotografía se trata de un bulo antiguo.

Publicaciones desinformativas por las redes sociales de Facebook y Threads. Foto: capturas de pantalla.

Hasta la publicación de esta verificación, se ha identificado que el posteo con más alcance se encuentra en la red social de Threads, que ha logrado recopilar 140.479 visualizaciones, 92 'me gusta', 13 comentarios y fue 14 veces compartido por otras plataformas.

Fotografía original es del 2023

Para identificar el origen de la imagen, realizamos una búsqueda inversa de imágenes a la supuesta fotografía y encontramos la publicación original, además de varios informes de espectáculos por otros medios de comunicación.

La persona quien publicó las fotografías es el mismo Usain Bolt por su cuenta oficial de Instagram el 24 de junio 2023, donde muestra un paseo con amigos y familiares. En su descripción colocó la palabra "paparazzi".

Publicación original de Usain Bolt. Foto: captura de pantalla

También encontramos que el mismo bulo ha sido difundido desde agosto de 2024 y verificado en su momento por portales como Maldita.es y Chequeado, que integran Latam Chequea, al igual que Mala Espina y el Verificador de La República.

Conclusión

La imagen fue modificada con herramientas digitales para alterar el cuerpo de Usain Bolt. El original fue publicado por la misma leyenda en su cuenta oficial de Instagram, donde aparece con amigos y familia. Por lo tanto, calificamos este tipo de posteos como falsos.

