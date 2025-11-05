Perú Trail Series anuncia nueva temporada con récord de premios y gran final en Paracas

El campeonato de trail running más importante del país inicia una nueva temporada con una apuesta histórica en favor de la igualdad deportiva. Perú Trail Series entregará en este nuevo campeonato S/. 39.000 en premios en efectivo, repartidos de forma equitativa entre hombres y mujeres y para todas las distancias en disputa, reafirmándose como el único circuito del Perú con este modelo.

La temporada se desarrollará entre noviembre y abril, con cuatro fechas oficiales y la gran final en la Reserva Nacional de Paracas. La primera jornada se llevará a cabo este 15 de noviembre en el Santuario de Amancay en Pachacámac y se esperan más de 1.200 corredores en partida, desde las categorías infantiles hasta la mayor distancia de 35 kilómetros. Los últimos cupos de inscripciones siguen disponibles en perutrailseries.pe, así como la preventa para la Fecha 2 en Calango.

Más que un campeonato: comunidad y propósito

Este año, el Perú Trail Series incorpora el proyecto “Héroes Nacionales”, iniciativa que busca empoderar a niños a través del trail running, inspirado en los chasquis y los valores del deporte andino. La organización apoyará la participación de menores de la asociación Ayllu Ccanto (Cusco), promoviendo disciplina, identidad y oportunidades a través del deporte.

Además, continuarán las acciones ambientales e integradoras “Corre & Limpia”, impulsando el cuidado de los circuitos naturales y el compromiso de la comunidad con el territorio que se recorre y el cuidado del medio ambiente.

Perú Trail Series 2025-26

Todos los detalles sobre la nueva temporada de Perú Trail Series

La temporada 2025/2026 de Perú Trail Series tendrá 4 carreras entre noviembre y abril pero además, diversas actividades en paralelo.

Se incrementan los premios en efectivo a 39 mil Soles, en cantidades equitativas entre ambos géneros y para todas las distancias.

40 corredores de alto rendimiento darán pelea por los 39,000 soles en premios.

Este año se cuenta con nuevas rutas de carrera para que puedan vivir una nueva experiencia.

1100 inscritos para la primera fecha del campeonato.

Las carreras otorgan puntaje ITRA y UTMB para clasificar a carreras internacionales.

La gran final se mantiene dentro de la mítica Reserva Nacional de Paracas.

Contamos con el apoyo de Marathon, Electrolight, Rimac entre otros.

Últimos cupos para la fecha 1 en Santuario de Amancay y últimos cupos de preventa para la fecha 2 para Calango Infernal.

Calendario oficial 2025/26

Fecha 1 — Pachacámac: 15 de noviembre

Fecha 2 — Calango: 17 de enero

Fecha 3 — Asia: 14 de marzo

Gran Final — Paracas: 25 de abril

Distancias: 2K Kids, 6–9K, 10–14K, 20–24K y 30–35K.

Calendario actividades adicionales Perú Trail Series: