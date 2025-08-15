La inesperada razón por la que Yulimar Rojas aplazó su regreso a las competencias: “Supone para mí una motivación extra”

Yulimar Rojas, figura indiscutible del atletismo mundial, ha decidido posponer su esperado regreso a las pistas. La venezolana, actual campeona olímpica y mundial de triple salto, no participó en el III Meeting Internacional Meliz Sport de Guadalajara, donde se esperaba su reaparición este jueves.

La propia atleta confirmó la noticia en declaraciones a EFE, señalando que esta decisión responde a una estrategia definida junto a su equipo técnico. Rojas aseguró que todos sus esfuerzos están centrados en su participación en el Mundial de Atletismo que se disputará en Tokio, del 13 al 21 de septiembre. “Voy con todo a revalidar mi título mundial donde obtuve el oro olímpico y un campeonato mundial. Eso supone para mí una motivación extra”, afirmó.

¿Por qué Yulimar Rojas aplazó su regreso?

La razón detrás del aplazamiento no fue una lesión grave, sino una molestia muscular que aconsejó pausar cualquier esfuerzo competitivo inmediato. El pasado 12 de agosto, Yulimar Rojas utilizó su cuenta oficial en X (antes Twitter) para anunciar que haría un ajuste en su calendario. “Hemos realizado un ajuste en la agenda de competencias de esta semana, para enfocarnos plenamente en los objetivos principales de la temporada: Tokio”, escribió junto a un video.

Su entrenador, el cubano Iván Pedroso, explicó a la prensa que la sobrecarga muscular apareció durante los entrenamientos previos en España. Como medida de precaución, el equipo optó por evitar cualquier riesgo que comprometiera su estado físico antes de la cita mundialista.

Rojas viene de una larga y compleja recuperación tras romperse el talón de Aquiles, lo que le impidió participar en los Juegos Olímpicos de París 2024. Aunque los avances en su rehabilitación han sido notorios, cada paso está siendo evaluado cuidadosamente para garantizar que regrese con todo su potencial.

¿Cuándo regresaría Yulimar Rojas a la competencia?

El Mundial de Atletismo de Tokio 2025 será el escenario del tan esperado regreso de Yulimar Rojas. Del 13 al 21 de septiembre, la capital japonesa reunirá a las máximas figuras del atletismo, y Rojas tiene en la mira un solo objetivo: volver a lo más alto del podio.

La atleta de 28 años, nacida en Caracas, ya conoce el terreno. En Tokio 2021 alcanzó la gloria olímpica con un salto de 15.67 metros, estableciendo un nuevo récord mundial en triple salto femenino. Ese mismo impulso la llevó a convertirse en bicampeona mundial y símbolo del deporte latinoamericano.

Con este aplazamiento estratégico, Rojas enfoca toda su preparación en un solo evento. Según su entorno cercano, la campeona está entrenando en jornadas intensas con el objetivo de alcanzar o incluso superar los 15.74 metros, su mejor marca personal.