Deportes

Lionel Messi habló sobre el tiempo que le queda en el fútbol y reveló cómo planea incursionar en el sector empresarial: ''Estoy arrancando en esto''

Lionel Messi habló sobre su futuro en el fútbol y sus proyectos empresariales en el American Business Forum, celebrado en Miami.

Lionel Messi estuvo presente en el American Business Forum.
Lionel Messi estuvo presente en el American Business Forum. | Foto: composición LR/CNN en Español

El astro argentino y capitán de la selección, Lionel Messi, asistió al American Business Forum para hablar sobre su futuro y el tiempo que le queda en el fútbol. Además, compartió detalles sobre su faceta empresarial. Paralelamente a su carrera como jugador en el Inter Miami, ha iniciado inversiones en diversos rubros, como una cadena hotelera y una marca de bebida deportiva.

El evento, realizado en la ciudad de Miami, Estados Unidos, contó con la participación de figuras destacadas, como la líder opositora venezolana María Corina Machado y el actual presidente de EE. UU., Donald Trump, entre otras personas invitadas.

El tiempo que le queda como futbolista

Vestido con un traje gris y camisa blanca, la presencia del ‘10’ en el evento generó gran emoción entre las y los asistentes, pues su llegada a Miami refleja la trayectoria que ha construido durante más de veinte años. Durante la entrevista realizada por el alcalde de Miami, Francis Suárez, ‘Leo’ repasó sus principales logros y los sacrificios que implicó su carrera como futbolista. Además, admitió que, aunque todavía mantiene un buen nivel en el Inter Miami, es consciente de que el retiro está cada vez más cerca.

“Tuve una carrera deportiva muy larga, la sigo teniendo, y siempre tuve gente de confianza a mi alrededor que se ocupaba un poco de todo esto, pero en el último tiempo me interesé mucho más por lo que se hacía y lo que se puede hacer. El fútbol tiene una fecha de caducidad, lamentablemente. En algún momento se termina, y me gusta empezar a ver qué se puede llegar a hacer”, declaró con sinceridad.

Su incursión en los negocios y su lado empresarial

Por otro lado, Messi también dio a conocer sus planes para incursionar en el ámbito empresarial. El astro argentino indicó que está enfocado en aprender, paso a paso, sobre el manejo de los negocios en los que participa activamente, y recalcó que es consciente de lo importante que es tomar buenas decisiones una vez que se retira del fútbol.

''El empresariado me gusta, quiero seguir aprendiendo. Estoy arrancando en esto. Siempre me dediqué al 100% a la profesión, pero sé que se viene otra cosa, otro mundo y de a poquito me voy metiendo'', reveló.

Los halagos del alcalde de Miami a Lionel Messi

En medio de una gran ovación, el alcalde de Miami elogió a Messi y destacó el impacto que generó su presencia en el evento. En ese sentido, afirmó que ningún otro invitado había despertado tanta emoción entre los asistentes, y subrayó el cariño y la admiración que la ciudad le tiene al astro argentino.

''Tuvimos muchos invitados especiales hoy, pero con nadie hubo esta reacción'', dijo Francis Suárez. Inmediatamente, el futbolista argentino agradeció los halagos por parte del burgomaestre: ''Muchas gracias por el recibimiento y el cariño'', expresó.

