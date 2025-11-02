La Copa Libertadores es la obsesión de varios clubes sudamericanos. Sin embargo, el dominio brasileño deja sin chances a todos los rivales e incluso los argentinos. El Estadio Monumental de Universitario albergará, como en el 2019, la gran final del máximo certamen continental. En la edición 2026, en Lima, las emociones están garantizadas con los dos grandes del Brasileirao. Flamengo y Palmeiras se volverán a ver las caras, aunque algunos seguidores del torneo ya están cansados de las finales cariocas.

Justamente, el periodista Toti Pasma es uno de los que más cuestiona la hegemonía brasileña en el desenlace de la Copa Libertadores. Lo cierto es que ya se han enfrenado numerosas veces las escuadras cariocas en el cierre de la CONMEBOL.

¿Qué dijo el periodista Toto Pasma sobre la final brasileña de la Copa Libertadores en Lima?

"Estoy harto, harto, harto que todas las finales sean de la Copa Libertadores sea entre brasileños. Ya estoy cansado de esto. En el 2018 vimos a Boca Juniors vs River Plate, 2019 comenté el River Plate vs Flamengo y a partir de ahí, salvo el Fluminense contra Boca Juniors en 2023, todas las finales fueron brasileñas. Palmeiras - Santos, Paranaense - Flamengo, Botafogo - Atlético Mineiro y ahora Flamengo contra Palmeiras. Tenemos que hacer es que ya no puedo más. No quiero verlos más", enfatizó el periodista deportivo argentino en DIREC TV.

¿Cuándo es la final de la Copa Libertadores?

Lima será la ciudad encargada de albergar la final de la Copa Libertadores 2025. Flamengo y Palmeiras se verán las caras en el Monumental el próximo sábado 29 de noviembre desde las 5:00 pm (Horario peruano)

Canal de TV para ver la final de la Copa Libertadores

La transmisión por TV del Flamengo vs Palmeiras estará a cargo del canal ESPN en Sudamérica, excepto Argentina, donde será televisado por Fox Sports (cable) y Telefe (señal abierta).