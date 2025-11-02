HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Periodista argentino explota por la hegemonía de Brasil en la final de la Copa Libertadores: "No quiero verlos más"

El comentarista Toti Pasma critica la repetitiva hegemonía brasileña en las finales de la Copa Libertadores, expresando su descontento por la falta de diversidad.

Conductor de Direc TV Argentina explota contra final brasileña en Libertadores. Foto: Lr/Direc TV
Conductor de Direc TV Argentina explota contra final brasileña en Libertadores. Foto: Lr/Direc TV

La Copa Libertadores es la obsesión de varios clubes sudamericanos. Sin embargo, el dominio brasileño deja sin chances a todos los rivales e incluso los argentinos. El Estadio Monumental de Universitario albergará, como en el 2019, la gran final del máximo certamen continental. En la edición 2026, en Lima, las emociones están garantizadas con los dos grandes del Brasileirao. Flamengo y Palmeiras se volverán a ver las caras, aunque algunos seguidores del torneo ya están cansados de las finales cariocas.

Justamente, el periodista Toti Pasma es uno de los que más cuestiona la hegemonía brasileña en el desenlace de la Copa Libertadores. Lo cierto es que ya se han enfrenado numerosas veces las escuadras cariocas en el cierre de la CONMEBOL.

PUEDES VER: Paolo Guerrero tajante tras fuertes declaraciones de Juan Reynoso post empate con Alianza Lima: "Fuimos superiores. Melgar se tiró atrás"

lr.pe

¿Qué dijo el periodista Toto Pasma sobre la final brasileña de la Copa Libertadores en Lima?

"Estoy harto, harto, harto que todas las finales sean de la Copa Libertadores sea entre brasileños. Ya estoy cansado de esto. En el 2018 vimos a Boca Juniors vs River Plate, 2019 comenté el River Plate vs Flamengo y a partir de ahí, salvo el Fluminense contra Boca Juniors en 2023, todas las finales fueron brasileñas. Palmeiras - Santos, Paranaense - Flamengo, Botafogo - Atlético Mineiro y ahora Flamengo contra Palmeiras. Tenemos que hacer es que ya no puedo más. No quiero verlos más", enfatizó el periodista deportivo argentino en DIREC TV.

PUEDES VER: Entradas de Palmeiras - Flamengo para la final de Copa Libertadores 2025: precios y dónde comprar los boletos para el partido en Lima

lr.pe

¿Cuándo es la final de la Copa Libertadores?

Lima será la ciudad encargada de albergar la final de la Copa Libertadores 2025. Flamengo y Palmeiras se verán las caras en el Monumental el próximo sábado 29 de noviembre desde las 5:00 pm (Horario peruano)

PUEDES VER: Pedro García lapida a Alianza Lima tras agónico empate contra Melgar por Torneo Clausura: "Fue caótico y desorganizado"

lr.pe

Canal de TV para ver la final de la Copa Libertadores

La transmisión por TV del Flamengo vs Palmeiras estará a cargo del canal ESPN en Sudamérica, excepto Argentina, donde será televisado por Fox Sports (cable) y Telefe (señal abierta).

  • Argentina: Fox Sports, Telefe, Disney Plus
  • Bolivia: ESPN, Disney Plus
  • Brasil: ESPN
  • Chile: ESPN Premium, Chilevisión, Disney Plus
  • Colombia: ESPN, Disney Plus
  • Ecuador: ESPN, Disney Plus
  • México: Disney Plus
  • Paraguay: ESPN, Disney Plus
  • Perú: ESPN, Disney Plus
  • Uruguay: ESPN, Disney Plus
  • Venezuela: ESPN, Disney Plus.

Notas relacionadas
Entradas de Palmeiras - Flamengo para la final de Copa Libertadores 2025: precios y dónde comprar los boletos para el partido en Lima

Entradas de Palmeiras - Flamengo para la final de Copa Libertadores 2025: precios y dónde comprar los boletos para el partido en Lima

LEER MÁS
Flamengo y Palmeiras buscarán quedarse con la Copa Libertadores este 29 de noviembre en el estadio Monumental

Flamengo y Palmeiras buscarán quedarse con la Copa Libertadores este 29 de noviembre en el estadio Monumental

LEER MÁS
Presidente de la CBF considera que la final de la Copa Libertadores debería ser en Brasil: ¿por qué no se jugaría en el Monumental?

Presidente de la CBF considera que la final de la Copa Libertadores debería ser en Brasil: ¿por qué no se jugaría en el Monumental?

LEER MÁS
¿En qué canal ver Unión Comercio vs César Vallejo por el repechaje en los playoffs de la Liga 2?

¿En qué canal ver Unión Comercio vs César Vallejo por el repechaje en los playoffs de la Liga 2?

LEER MÁS
[Vía América tvGO] Semifinal Alianza Lima vs Carlos A. Mannucci HOY por la Liga Femenina 2025

[Vía América tvGO] Semifinal Alianza Lima vs Carlos A. Mannucci HOY por la Liga Femenina 2025

LEER MÁS
¿A qué hora juega Universitario vs Sporting Cristal HOY por la semifinal de la Liga Femenina 2025?

¿A qué hora juega Universitario vs Sporting Cristal HOY por la semifinal de la Liga Femenina 2025?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
DT de Australia sobre Alexander Robertson tras rechazar a la selección peruana: "Se ha ofrecido voluntariamente"

DT de Australia sobre Alexander Robertson tras rechazar a la selección peruana: "Se ha ofrecido voluntariamente"

LEER MÁS
Universitario vs Sporting Cristal EN VIVO HOY por la semifinal de la Liga Femenina 2025: sigue el minuto a minuto

Universitario vs Sporting Cristal EN VIVO HOY por la semifinal de la Liga Femenina 2025: sigue el minuto a minuto

LEER MÁS
Barcelona vs Elche EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por LaLiga de España

Barcelona vs Elche EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por LaLiga de España

LEER MÁS
Entradas de Palmeiras - Flamengo para la final de Copa Libertadores 2025: precios y dónde comprar los boletos para el partido en Lima

Entradas de Palmeiras - Flamengo para la final de Copa Libertadores 2025: precios y dónde comprar los boletos para el partido en Lima

LEER MÁS
[ATV, En Vivo] ¿A qué hora juega FC Cajamarca vs CD Moquegua por la final de la Liga 2 2025?

[ATV, En Vivo] ¿A qué hora juega FC Cajamarca vs CD Moquegua por la final de la Liga 2 2025?

LEER MÁS
Resultados 5y6 La Rinconada EN VIVO HOY, domingo 2 de noviembre 2025: ganadores de todas las carreras, orden de llegada y premios del INH

Resultados 5y6 La Rinconada EN VIVO HOY, domingo 2 de noviembre 2025: ganadores de todas las carreras, orden de llegada y premios del INH

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partidos de hoy del Torneo Clausura 2025: programación y resultados de la fecha 17 del fútbol peruano

Última procesión del Señor de los Milagros en Lima 2025: calles cerradas y rutas alternas por el sexto recorrido del Cristo Moreno

¿Qué feriados hay en noviembre del 2025 en Perú? Esta es la lista completa de días no laborables oficiales

Deportes

Partidos de hoy del Torneo Clausura 2025: programación y resultados de la fecha 17 del fútbol peruano

Entradas Flamengo - Palmeiras para la final de Copa Libertadores 2025: precios y dónde comprar los boletos para el partido en Lima

Alianza Lima vs Melgar EN VIVO HOY vía L1 MAX: ¿a qué hora juegan blanquiazules y rojinegros en Matute?

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Universidades licenciadas se oponen al periodo de gracia que buscan darle a las recién creadas por el Congreso

Congresistas que votaron a favor de eliminar la Comisión de Pueblos son "traidores"

Poder Judicial ordenará captura de Betssy Chávez en caso no asista a próxima audiencia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025