Periodista argentino explota por la hegemonía de Brasil en la final de la Copa Libertadores: "No quiero verlos más"
El comentarista Toti Pasma critica la repetitiva hegemonía brasileña en las finales de la Copa Libertadores, expresando su descontento por la falta de diversidad.
- DT de Australia sobre Alexander Robertson tras rechazar a la selección peruana: "Se ha ofrecido voluntariamente"
- Entradas de Palmeiras - Flamengo para la final de Copa Libertadores 2025: precios y dónde comprar los boletos para el partido en Lima
La Copa Libertadores es la obsesión de varios clubes sudamericanos. Sin embargo, el dominio brasileño deja sin chances a todos los rivales e incluso los argentinos. El Estadio Monumental de Universitario albergará, como en el 2019, la gran final del máximo certamen continental. En la edición 2026, en Lima, las emociones están garantizadas con los dos grandes del Brasileirao. Flamengo y Palmeiras se volverán a ver las caras, aunque algunos seguidores del torneo ya están cansados de las finales cariocas.
Justamente, el periodista Toti Pasma es uno de los que más cuestiona la hegemonía brasileña en el desenlace de la Copa Libertadores. Lo cierto es que ya se han enfrenado numerosas veces las escuadras cariocas en el cierre de la CONMEBOL.
PUEDES VER: Paolo Guerrero tajante tras fuertes declaraciones de Juan Reynoso post empate con Alianza Lima: "Fuimos superiores. Melgar se tiró atrás"
¿Qué dijo el periodista Toto Pasma sobre la final brasileña de la Copa Libertadores en Lima?
"Estoy harto, harto, harto que todas las finales sean de la Copa Libertadores sea entre brasileños. Ya estoy cansado de esto. En el 2018 vimos a Boca Juniors vs River Plate, 2019 comenté el River Plate vs Flamengo y a partir de ahí, salvo el Fluminense contra Boca Juniors en 2023, todas las finales fueron brasileñas. Palmeiras - Santos, Paranaense - Flamengo, Botafogo - Atlético Mineiro y ahora Flamengo contra Palmeiras. Tenemos que hacer es que ya no puedo más. No quiero verlos más", enfatizó el periodista deportivo argentino en DIREC TV.
PUEDES VER: Entradas de Palmeiras - Flamengo para la final de Copa Libertadores 2025: precios y dónde comprar los boletos para el partido en Lima
¿Cuándo es la final de la Copa Libertadores?
Lima será la ciudad encargada de albergar la final de la Copa Libertadores 2025. Flamengo y Palmeiras se verán las caras en el Monumental el próximo sábado 29 de noviembre desde las 5:00 pm (Horario peruano)
PUEDES VER: Pedro García lapida a Alianza Lima tras agónico empate contra Melgar por Torneo Clausura: "Fue caótico y desorganizado"
Canal de TV para ver la final de la Copa Libertadores
La transmisión por TV del Flamengo vs Palmeiras estará a cargo del canal ESPN en Sudamérica, excepto Argentina, donde será televisado por Fox Sports (cable) y Telefe (señal abierta).
- Argentina: Fox Sports, Telefe, Disney Plus
- Bolivia: ESPN, Disney Plus
- Brasil: ESPN
- Chile: ESPN Premium, Chilevisión, Disney Plus
- Colombia: ESPN, Disney Plus
- Ecuador: ESPN, Disney Plus
- México: Disney Plus
- Paraguay: ESPN, Disney Plus
- Perú: ESPN, Disney Plus
- Uruguay: ESPN, Disney Plus
- Venezuela: ESPN, Disney Plus.