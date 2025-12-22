Perú cerró el año con una importante victoria 2-0 ante Bolivia, en Chincha, en un partido respaldado entre la SAFAP y la FPF. El cuadro nacional firmó una irregular temporada, tras quedar en penúltimo lugar en tabla de posiciones de las Eliminatorias y perder contra Chile en la gira con Rusia. Por este motivo, el delantero Matías Succar se ilusionó con el nivel mostrado por la 'Bicolor'.

El '9' aliancista fue titular en el último amistoso del año, aunque no anotó goles fue pieza importante e incluso lideró el joven ataque del equipo peruano. Succar, que puso en duda su continuidad en el popular club de La Victoria, quiere ganar más protagonismo en el 2026.

¿Qué dijo Matías Succar sobre su principal objetivo en la selección peruana?

"Ha sido una linda tarde, era importante ganar para mostrarnos y todo. Era un partido internacional y nada, nos vamos felices a casa. Ya quedamos liberados y más con un triunfo, vamos súper felices". Además, reveló sus intenciones en el equipo. "Quiero ser el '9' de la selección, hoy lo dejé todo, traté de hacerlo de la mejor manera y ahora hay que enfocarnos en el próximo año y tratar de ir ganando un puesto", declaró en zona mixta para Inka Digital.

El joven delantero también habló sobre su futuro en Liga 1. "No sabemos todavía, vamos a ver (sobre la posibilidad de salir de Alianza Lima para ir a Cienciano). Aún no hay ninguna decisión tomada, vamos viendo. Estamos ahí", sentenció.

Gerardo Ameli explica ausencia de Paolo Guerrero en el Perú vs Bolivia

Succar tendrá una dura competencia con Álex Valera y Paolo Guerrero. "Yo definí quiénes íbamos a estar. Paolo había avisado que necesitaba descanso porque tenía unas molestias físicas y se entendió totalmente por qué viene de un proceso largo, necesitaba descanso. Prefiero solo hablar de los que estuvieron.

"Paolo es un tipo grande, es un emblema de la selección peruana, porque fue el representante de la última era. Este fue un año muy cargado para él, varios viajes y por ahí suena lógico que quiera descansar, que le dé descanso a la máquina para retomar el año que viene, que será muy complicado. Hay que resaltar a los que estuvieron, que tuvieron muchas ganas y aportaron para aprovechar la oportunidad", sentenció Ameli.