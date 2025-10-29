HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

La sequía de títulos de Cristiano Ronaldo con Al Nassr: portugués 'dejó escapar' 13 trofeos en Arabia

Cristiano Ronaldo enfrenta una sequía de títulos en Al Nassr desde su llegada en 2023, tras salir de clubes reconocidos como el Real Madrid y Juventus. Aún no ha alzado ningún trofeo en Arabia Saudita.

Cristiano Ronaldo no ha conseguido ningún titulo con Al Nassr. Foto: difusión
Cristiano Ronaldo no ha conseguido ningún titulo con Al Nassr. Foto: difusión

Cristiano Ronaldo atraviesa una larga sequía de títulos desde su llegada al Al Nassr en Arabia Saudita. A pesar de su brillante trayectoria en clubes como Sporting de Lisboa, Manchester United, Real Madrid y Juventus, el astro portugués aún no ha logrado conquistar un campeonato en tierras del Medio Oriente, dejando escapar la oportunidad de sumar hasta 13 trofeos.

Reconocido por su influencia en el terreno de juego, desde que llegó al Al Nassr en 2023, Ronaldo ha perdido oportunidades en la liga local, Supercopas, Champions Asiáticas y Copas Árabes.

PUEDES VER: Paolo Guerrero y su inesperada reacción a pregunta sobre el tricampeonato de Universitario: "No voy a hablar de eso"

lr.pe

¿Cuántos títulos a conseguido Cristiano Ronaldo con el Al Nassr?

CR7 tiene un presente complicado en cuanto a titulos en Arabia. A continuación te presentamos la lista detallada de titulos que Ronaldo no pudo alzar con Al Nassr.

  • Liga de Arabia 2022/23: Campeón Al Ittihad; Al Nassr fue segundo de la tabla. Se quedó a cinco puntos del campeón.
  • Liga de Arabia 2023/24: Campeón Al Hilal; Al Nassr fue segundo de la tabla. Se quedó a 14 puntos del campeón.
  • Liga de Arabia 2024/25: Campeón Al Ittihad; Al Nassr fue tercero a 13 puntos del campeón y a cinco del segundo lugar.
  • Copas Arabes 2022/23: Al Nassr se quedó en semifinales, perdió 1-0 ante el Al Wehda.
  • Copas Arabes 2023/24: Al Nassr llegó hasta la final pero perdió en penaltis ante el Al Hilal.
  • Copas Arabes 2024/25: Al Nassr eliminado en octavos de final al perder 1-0 con el Al Taawoun.
  • Copas Arabes 2025/26: Al Nassr eliminado en octavos de final al perder 2-1 contra el Al Ittihad.
  • Supercopa 2022: Al Nassr pierde las semifinales 3-1 ante el Al Ittihad.
  • Supercopa 2023: Al Nassr pierde las semifinales 2-1 ante el Al Hilal.
  • Supercopa 2024: Al Nassr pierde la final 4-1 ante el Al Ittihad.
  • Supercopa 2025: Al Nassr pierde la final en penaltis 5-3 ante el Al Ahli.
  • Champions Asiática 2023/24: Al Nassr eliminado en cuartos de final en penaltis 3-1 frente al Al Ain de Emiratos Árabes Unidos.
  • Champions Asiática 2024/25: Al Nassr eliminado en semifinales por 3-2 ante el Kawasaki Frontale de Japón.

PUEDES VER: Señalan que Universitario tendría que pagar un precio alto a César Vallejo por fichaje de Jairo Vélez: "No es un sueldo barato"

lr.pe

Datos de Cristianos Ronaldo con Al Nassr

En el plano individual, Cristiano Ronaldo mantiene un rendimiento excepcional. Con 119 partidos disputados, ha marcado 106 goles y brindado 20 asistencias, registrando un promedio de 0.89 tantos por encuentro con Al Nassr. En la presente temporada, acumula seis goles y se encuentra a solo tres del máximo artillero, su compatriota Joao Félix. Además, alcanzó la impresionante cifra de 950 goles en su carrera profesional tras anotar en la jornada 6 frente al Al Hazm.

Luego de la eliminación en la Copa del Rey de Campeones, el portugués concentra sus objetivos en la Saudi Pro League 2025-26, donde Al Nassr lidera la tabla con puntaje perfecto tras seis fechas. Asimismo, compite en la Copa AFC, torneo en el que su equipo encabeza el grupo con tres triunfos consecutivos.

