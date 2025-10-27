Al Nassr vs Al Ittihad EN VIVO, con Cristiano Ronaldo y Karim Benzema: horario y canal para ver partido de la Copa del Rey de Campeones
Cristiano Ronaldo y Karim Benzema se verán las caras en un duelo de eliminación directa. Sigue AQUÍ la transmisión del Al Nassr vs Al Ittihad por la Copa del Rey de Campeones.
Cristiano Ronaldo y Karim Benzema se verán las caras este martes 28 de octubre en el partido Al Nassr vs Al Ittihad por los octavos de final de la Copa del Rey de Campeones. El decisivo cotejo tendrá lugar en el King Saud University Stadium, a partir de la 1.00 p. m. (hora peruana), y la transmisión estará a cargo de la señal de SSC; asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis que tiene preparada La República Deportes.
¿A qué hora juegan Al Nassr vs Al Ittihad?
En territorio peruano, el encuentro entre Al Nassr vs Al Ittihad está pactado para la 1.00 p. m. Revisa la guía de horarios para otros países:
- México: 12.00 p. m.
- Perú, Colombia, Ecuador: 1.00 p. m.
- Bolivia, Venezuela: 2.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 3.00 p. m.
- España: 7.00 p. m.
¿Qué canal transmite Al Nassr vs Al Ittihad?
La transmisión por TV del Al Nassr vs Al Ittihad estará a cargo del canal Saudi Sports Company (SSC). En otros países también se puede ver por señales de Fox Deportes, en Estados Unidos.
¿Cómo ver Al Nassr vs Al Ittihad por internet?
Para que no te pierdas el Al Nassr vs Al Ittihad por internet, ingresa al servicio de streaming sahid.net y selecciona este cotejo como PPV. En el caso de que no tengas acceso a la plataforma, también puedes informarte a través de la cobertura ONLINE GRATIS que realizará La República Deportes.
Al Nassr vs Al Ittihad: pronóstico
Las principales casas de apuestas para este Al Nassr vs Al Ittihad dan como claro favorito para llevarse el triunfo al equipo de Cristiano Ronaldo.
- Betsson: gana Al Nassr (1,41), empate (4,65), gana Al Ittihad (5,35).
- Betano: gana Al Nassr (1,45), empate (5,10), gana Al Ittihad (6,00).
- 1XBet: gana Al Nassr (1,44), empate (4,65), gana Al Ittihad (5,87).
- Coolbet: gana Al Nassr (1,40), empate (4,75), gana Al Ittihad (6,50).
- Doradobet: gana Al Nassr (1,47), empate (4,75), gana Al Ittihad (5,75).