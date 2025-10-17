Cristiano Ronaldo y Lionel Messi lideran la lista de los jugadores mejor pagados del mundo 2025, según la revista Forbes. Este ranking analiza los ingresos económicos de los futbolistas de élite, incluyendo salarios, bonos y contratos de patrocinio. Además de los dos astros del fútbol mundial, la lista destaca a nuevos talentos y jugadores ya consolidados que se mantienen entre los más destacados del deporte rey.

Una de las principales novedades de este ranking de Forbes 2025 es la inclusión de la joven promesa del Barcelona y la selección española, Lamine Yamal. El futbolista, considerado una de las mayores promesas del fútbol masculino, percibe un salario significativo en el club catalán y suma ingresos adicionales por patrocinio, alcanzando un total de 36,5 millones de euros.

Top '10' jugadores mejor pagados del mundo

Cristiano Ronaldo, con 239 millones de euros, quien lidera el ránking desde 2019

Lionel Messi, con 111 millones de euros

Karim Benzema, con 89 millones de euros

Kylian Mbappé, el jugador estrella del Real Madrid, con 81 millones de euros: 60 provenientes del fútbol y 21 de patrocinios

Erling Haaland, con 68 millones de euros

Vinicius Junior, con 51 millones de euros

Mohamed Salah, mítico jugador del Liverpool, con 47 millones de euros

Sadio Mané, con 46 millones de euros

Jude Bellingham, el inglés, es una de las sorpresas en este top, con un valor de 37 millones de euros

Lamine Yamal, la joven promesa del Barcelona, destaca como la novedad en este top, con 28 millones de euros por su salario en el club y 8,5 millones adicionales por patrocinios, alcanzando un total de 36,5 millones de euros.

¿Cómo realizó Forbes la lista de jugadores mejores pagados?

Según la propia revista, está lista de los futbolistas mejor pagados del mundo para la temporada 2025-26 considera tanto los ingresos en el campo como fuera de él. Los ingresos en el campo incluyen salarios base, bonificaciones y, en ciertos casos, derechos de imagen gestionados por los clubes. Por su parte, los ingresos fuera del campo abarcan patrocinios, licencias, apariciones públicas, venta de merchandising y participaciones en negocios. En casos de jugadores como Messi y Cristiano Ronaldo, se estima que parte de sus contratos deportivos están subvencionados por los patrocinadores de clubes o ligas, y ese monto también se incorpora en las estimaciones de Forbes.