Cristiano Ronaldo y Lionel Messi encabezan el top '10' jugadores mejor pagados del mundo, según Forbes

El top 10 también cuenta con figuras como Karim Benzema, Kylian Mbappé y Erling Haaland, destacando tanto a jugadores consagrados como a jóvenes talentos en el fútbol mundial.


Cristiano Ronaldo y Lionel Messi están en la lista de jugadores mejores pagados, según Forbes. Foto: composición LR/Lionel Messi/Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo y Lionel Messi están en la lista de jugadores mejores pagados, según Forbes. Foto: composición LR/Lionel Messi/Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi lideran la lista de los jugadores mejor pagados del mundo 2025, según la revista Forbes. Este ranking analiza los ingresos económicos de los futbolistas de élite, incluyendo salarios, bonos y contratos de patrocinio. Además de los dos astros del fútbol mundial, la lista destaca a nuevos talentos y jugadores ya consolidados que se mantienen entre los más destacados del deporte rey.

Una de las principales novedades de este ranking de Forbes 2025 es la inclusión de la joven promesa del Barcelona y la selección española, Lamine Yamal. El futbolista, considerado una de las mayores promesas del fútbol masculino, percibe un salario significativo en el club catalán y suma ingresos adicionales por patrocinio, alcanzando un total de 36,5 millones de euros.

PUEDES VER: Eddie Fleischman explica por qué Paolo Guerrero y Hernán Barcos deberían irse de Alianza Lima: “Falta un '9' a nivel internacional”

Top '10' jugadores mejor pagados del mundo

  • Cristiano Ronaldo, con 239 millones de euros, quien lidera el ránking desde 2019
  • Lionel Messi, con 111 millones de euros
  • Karim Benzema, con 89 millones de euros
  • Kylian Mbappé, el jugador estrella del Real Madrid, con 81 millones de euros: 60 provenientes del fútbol y 21 de patrocinios
  • Erling Haaland, con 68 millones de euros
  • Vinicius Junior, con 51 millones de euros
  • Mohamed Salah, mítico jugador del Liverpool, con 47 millones de euros
  • Sadio Mané, con 46 millones de euros
  • Jude Bellingham, el inglés, es una de las sorpresas en este top, con un valor de 37 millones de euros
  • Lamine Yamal, la joven promesa del Barcelona, destaca como la novedad en este top, con 28 millones de euros por su salario en el club y 8,5 millones adicionales por patrocinios, alcanzando un total de 36,5 millones de euros.

PUEDES VER: Mr. Peet se rinde ante Matías Succar tras partido de Alianza Lima contra Sport Boys: “Es un robot”

lr.pe

¿Cómo realizó Forbes la lista de jugadores mejores pagados?

Según la propia revista, está lista de los futbolistas mejor pagados del mundo para la temporada 2025-26 considera tanto los ingresos en el campo como fuera de él. Los ingresos en el campo incluyen salarios base, bonificaciones y, en ciertos casos, derechos de imagen gestionados por los clubes. Por su parte, los ingresos fuera del campo abarcan patrocinios, licencias, apariciones públicas, venta de merchandising y participaciones en negocios. En casos de jugadores como Messi y Cristiano Ronaldo, se estima que parte de sus contratos deportivos están subvencionados por los patrocinadores de clubes o ligas, y ese monto también se incorpora en las estimaciones de Forbes.

