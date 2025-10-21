Real Madrid vs Juventus EN VIVO por la Champions League: horario y canales para ver el partido por la tercera fecha

Real Madrid se mide a la poderosa Juventus, en el Santiago Bernabéu, por la tercera fecha de la Champions League. Sin duda, una verdadera prueba de fuego para ambos, ya que luego de ocho años el excampeón de la Liga Española chocará contra el monarca de la Serie A. El partido se jugará mañana a las 2:00 pm (Hora peruana) por ESPN. Sin duda, el partido de la jornada en la emocionante UCL.

La 'Casa Blanca' busca mantener su racha perfecta, tras vencer al Olympique de Marsella y al Kairat Almaty. Los blancos han acumulado seis puntos de seis posibles, liderando así la clasificación de la fase de grupos. Sin embargo, se enfrentarán a uno de los oponentes más destacados de esta etapa, la Juventus de Turín, lo que promete ser un encuentro emocionante en la Copa de Europa.

¿A qué hora juega el Real Madrid ante Juventus port la Champions League?

Perú, Colombia, Ecuado r: 2:00 p.m.

r: 2:00 p.m. Chile, Bolivia, Venezuela : 3:00 p.m.

: 3:00 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay : 4:00 p.m.

: 4:00 p.m. México : 1:00 p.m.

: 1:00 p.m. Estados Unidos: 1:00 p.m.

¿Dónde ver Real Madrid vs Juventus por la Champions League?

El encuentro se podrá ver a través de ESPN, TUDN y TNT Sports. Asimismo, los aficionados tendrán la opción de seguir la transmisión en streaming mediante plataformas como Disney+, TUDN.com, MAX, Prime Video y UnivisiónNOW.

Alineaciones posibles del Real Madrid ante Juventus por la Champions League

Real Madrid: Courtois; Valverde, Huijsen, Éder Militão, Álvaro Carreras; Arda Güler, Tchouaméni, Bellingham; Mastantuono, Mbappé, Vinícius Júnior. DT: Xabi Alonso .



Courtois; Valverde, Huijsen, Éder Militão, Álvaro Carreras; Arda Güler, Tchouaméni, Bellingham; Mastantuono, Mbappé, Vinícius Júnior. DT: Xabi . Juventus: Di Gregorio; Rugani, Kelly, Gatti; Cambiaso, Koopmeiners, Locatelli, Kalulu; Francisco Conceição; David, Kenan Yildiz. DT: Igor Tudor.

Antecedentes entre Real Madrid contra Juventus por Champions League

La histórica rivalidad entre el Real Madrid y la Juventus sigue dando que hablar. Estos dos gigantes de Europa han chocado en 21 ocasiones, donde el equipo español ha logrado 10 victorias, mientras que la escuadra italiana ha conseguido nueve triunfos, además de registrar dos empates.

Un momento inolvidable para los aficionados fue la final de la Champions League 2017 en la que el Real Madrid se coronó campeón de Europa tras vencer a la Juventus con un contundente 4-1, consolidando así una etapa dorada en su historia.