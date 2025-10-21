HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Retiro de AFP: conoce quiénes podrán hacer su solicitud hoy
Retiro de AFP: conoce quiénes podrán hacer su solicitud hoy     Retiro de AFP: conoce quiénes podrán hacer su solicitud hoy     Retiro de AFP: conoce quiénes podrán hacer su solicitud hoy     
Deportes

Real Madrid vs Juventus EN VIVO por la Champions League: horario y canales para ver el partido por la tercera fecha

Ambos equipos luchan por mantener su racha en la fase de grupos; el Madrid busca su tercera victoria seguida, mientras que la Juventus es uno de los rivales más fuertes de la UCL.

Real Madrid se mide a Juventus por el partido de la fecha. Créditos: Jazmin Ceras
Real Madrid se mide a Juventus por el partido de la fecha. Créditos: Jazmin Ceras

Real Madrid se mide a la poderosa Juventus, en el Santiago Bernabéu, por la tercera fecha de la Champions League. Sin duda, una verdadera prueba de fuego para ambos, ya que luego de ocho años el excampeón de la Liga Española chocará contra el monarca de la Serie A. El partido se jugará mañana a las 2:00 pm (Hora peruana) por ESPN. Sin duda, el partido de la jornada en la emocionante UCL.

La 'Casa Blanca' busca mantener su racha perfecta, tras vencer al Olympique de Marsella y al Kairat Almaty. Los blancos han acumulado seis puntos de seis posibles, liderando así la clasificación de la fase de grupos. Sin embargo, se enfrentarán a uno de los oponentes más destacados de esta etapa, la Juventus de Turín, lo que promete ser un encuentro emocionante en la Copa de Europa.

PUEDES VER: Eddie Fleischman lapida a Paolo Guerrero y Hernán Barcos en Alianza Lima: "No puedes construir un proyecto con delanteros de 40 años"

lr.pe

¿A qué hora juega el Real Madrid ante Juventus port la Champions League?

  • Perú, Colombia, Ecuador: 2:00 p.m.
  • Chile, Bolivia, Venezuela: 3:00 p.m.
  • Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 4:00 p.m.
  • México: 1:00 p.m.
  • Estados Unidos: 1:00 p.m.

PUEDES VER: Franco Velazco tajante ante cuestionamientos por criticar estadio de Sporting Cristal: "Siempre defenderé a Universitario"

lr.pe

¿Dónde ver Real Madrid vs Juventus por la Champions League?

El encuentro se podrá ver a través de ESPN, TUDN y TNT Sports. Asimismo, los aficionados tendrán la opción de seguir la transmisión en streaming mediante plataformas como Disney+, TUDN.com, MAX, Prime Video y UnivisiónNOW.

PUEDES VER: Franco Velazco tajante ante cuestionamientos por criticar estadio de Sporting Cristal: "Siempre defenderé a Universitario"

lr.pe

Alineaciones posibles del Real Madrid ante Juventus por la Champions League

  • Real Madrid: Courtois; Valverde, Huijsen, Éder Militão, Álvaro Carreras; Arda Güler, Tchouaméni, Bellingham; Mastantuono, Mbappé, Vinícius Júnior. DT: Xabi Alonso.
  • Juventus: Di Gregorio; Rugani, Kelly, Gatti; Cambiaso, Koopmeiners, Locatelli, Kalulu; Francisco Conceição; David, Kenan Yildiz. DT: Igor Tudor.

Antecedentes entre Real Madrid contra Juventus por Champions League

La histórica rivalidad entre el Real Madrid y la Juventus sigue dando que hablar. Estos dos gigantes de Europa han chocado en 21 ocasiones, donde el equipo español ha logrado 10 victorias, mientras que la escuadra italiana ha conseguido nueve triunfos, además de registrar dos empates.

Un momento inolvidable para los aficionados fue la final de la Champions League 2017 en la que el Real Madrid se coronó campeón de Europa tras vencer a la Juventus con un contundente 4-1, consolidando así una etapa dorada en su historia.

Notas relacionadas
Alineaciones Real Madrid versus Juventus por la Champions League 2025-26 con Kylian Mbappé

Alineaciones Real Madrid versus Juventus por la Champions League 2025-26 con Kylian Mbappé

LEER MÁS
Real Madrid vs Barcelona: fecha, hora y canal confirmado del partido la jornada 10 de LaLiga EA Sports

Real Madrid vs Barcelona: fecha, hora y canal confirmado del partido la jornada 10 de LaLiga EA Sports

LEER MÁS
Programación de la Champions League 2025-26: partidos clave de la fecha 3 con Barcelona y Real Madrid

Programación de la Champions League 2025-26: partidos clave de la fecha 3 con Barcelona y Real Madrid

LEER MÁS
FC Cajamarca vs César Vallejo EN VIVO por Liga 2: hora y canales para ver la semifinal de la segunda división

FC Cajamarca vs César Vallejo EN VIVO por Liga 2: hora y canales para ver la semifinal de la segunda división

LEER MÁS
Partidos restantes de Universitario y Cusco FC en el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Partidos restantes de Universitario y Cusco FC en el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

LEER MÁS
¿Qué países ya clasificaron al Mundial 2026 y cuáles pueden hacerlo a través del repechaje?

¿Qué países ya clasificaron al Mundial 2026 y cuáles pueden hacerlo a través del repechaje?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alianza Universidad de Roberto Mosquera despide 3 jugadores en plena lucha por el descenso: "Esas conductas no serán toleradas"

Alianza Universidad de Roberto Mosquera despide 3 jugadores en plena lucha por el descenso: "Esas conductas no serán toleradas"

LEER MÁS
Diego Penny indignado tras ver patada de Santamaría a Lucumí en triunfo de Universitario: "No seas malo, recontra roja"

Diego Penny indignado tras ver patada de Santamaría a Lucumí en triunfo de Universitario: "No seas malo, recontra roja"

LEER MÁS
Diego Rebagliati categórico sobre Luis Ramos tras presunto interés de Alianza Lima: "No es más que Guerrero y Barcos"

Diego Rebagliati categórico sobre Luis Ramos tras presunto interés de Alianza Lima: "No es más que Guerrero y Barcos"

LEER MÁS
Paolo Guerrero responde fuerte a las críticas por seguir jugando a los 41 años: "He sido campeón del mundo, he sido todo"

Paolo Guerrero responde fuerte a las críticas por seguir jugando a los 41 años: "He sido campeón del mundo, he sido todo"

LEER MÁS
Eddie Fleischman lapida a Paolo Guerrero y Hernán Barcos en Alianza Lima: "No puedes construir un proyecto con delanteros de 40 años"

Eddie Fleischman lapida a Paolo Guerrero y Hernán Barcos en Alianza Lima: "No puedes construir un proyecto con delanteros de 40 años"

LEER MÁS
Paulo Autuori habló fuerte sobre las constantes quejas de Jorge Fossati y Universitario en Liga 1: "Es muy inteligente con las palabras"

Paulo Autuori habló fuerte sobre las constantes quejas de Jorge Fossati y Universitario en Liga 1: "Es muy inteligente con las palabras"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Consejo Fiscal: Congreso aprobó 101 "leyes adversas" con un perjuicio al tesoro por más de S/35.000 millones con aval del Gobierno

Transparencia condena asesinato de Eduardo Ruiz: "No existe justificación para la PNP"

Joven en coma tras protestas: video da nuevas pistas del impacto que recibió Luis Reyes durante represión policial

Deportes

Eddie Fleischman se rinde ante el Tunche Rivera tras agónico gol con Universitario: "Tiene una influencia enorme siendo suplente"

Paulo Autuori habló fuerte sobre las constantes quejas de Jorge Fossati y Universitario en Liga 1: "Es muy inteligente con las palabras"

Franco Velazco tajante ante cuestionamientos por criticar estadio de Sporting Cristal: "Siempre defenderé a Universitario"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Transparencia condena asesinato de Eduardo Ruiz: "No existe justificación para la PNP"

Joven en coma tras protestas: video da nuevas pistas del impacto que recibió Luis Reyes durante represión policial

Papá de Trvko sirvió al Ejercito y responde a Fernando Rospigliosi: "Yo he combatido contra el terrorismo"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025