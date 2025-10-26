Kylian Mbappé tuvo el primer remate al arco en el clásico. Foto: composición de LR/captura de ESPN

Kylian Mbappé tuvo el primer remate al arco en el clásico. Foto: composición de LR/captura de ESPN

El Real Madrid salió decidido a 'aplastar' al Barcelona en el clásico de LaLiga. Apenas en 15 minutos de juego, la intención del club madridista quedó clara con el penal cobrado a Vinícius Jr. (que luego fue anulado) y el golazo de Kylian Mbappé, también invalidado por un offside milimétrico del cual el VAR alertó al árbitro César Soto Grado.

Cuando el reloj marcaba los 12' del primer tiempo, 'Kiki' le pegó con el empeine a la pelota con tal potencia que el portero Wojciech Szczęsny nada pudo hacer para evitar la caída de su arco. No obstante, el videoarbitraje detectó que el chimpún del delantero francés estaba milímetros por delante del último hombre del Barza cuando salió el pase, por lo cual señaló la posición adelantada.

Así fue el offside cobrado a Kylian Mbappé ante Barcelona

En las imágenes de la transmisión por TV, el trazado de líneas del VAR mostró cómo la pierna de Pau Cubarsí queda apenas por detrás del botín del goleador madridista. Por ello, Soto Grado cumplió con la indicación de invalidar la jugada.

Offside milimétrico cobrado a Kylian Mbappé ante Barcelona. Foto: captura de ESPN

¿Cuánto va Real Madrid vs Barcelona?

Pese a este gol anulado, el Real Madrid siguió mostrándose dominador en el trámite de juego y logró plasmarlo en el marcador. Al final del primer tiempo, los dirigidos por Xabi Alonso ganan 2-1 con goles de Mbappé (22') y Jude Bellingham (43'). Para el club culé, Fermín López (38') había empatado de forma parcial.