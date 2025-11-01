Unión Comercio vs César Vallejo: hora y canal del partido por el repechaje de la Liga 2 2025

Unión Comercio vs César Vallejo EN VIVO juegan este domingo 2 de noviembre, desde las 3.15 p. m., por la vuelta del repechaje de la Liga 2 2025. El partido se disputará en el estadio Carlos Vidaurre García (Tarapoto), con transmisión vía ATV, Depormatch y el canal de YouTube de la FPF. Para que no te pierdas la cobertura ONLINE gratis por internet, sigue el minuto a minuto de La República Deportes.

Solo uno se mantendrá en carrera por el ansiado regreso a primera división, mientras que el otro quedará en el camino. El equipo de 'Chemo' del Solar tiene a su favor la ventaja de 2-0 en el marcador global tras imponerse en la ida con el doblete de Miguel Cornejo. Gracias a este resultado, a los poetas le basta con empatar, o incluso perder por un gol, para clasificar a la final del repechaje. El Poderoso del Alto Mayo, en cambio, debe golear para darle vuelta a la serie.

¿A qué hora juega Unión Comercio vs César Vallejo?

En Tarapoto y el resto del territorio peruano, el juego entre selváticos y trujillanos se podrá seguir desde las 3.00 p. m.

¿Dónde ver Unión Comercio vs César Vallejo?

La transmisión de este partido estará a cargo de ATV (canal 9 de señal abierta), pero también se podrá ver en YouTube completamente gratis vía ATV Deportes, Depormatch y la Federación Peruana de Fútbol.

Pronóstico de Unión Comercio vs César Vallejo

Las casas de apuestas ven como claro favorito para ganar a Unión Comercio.

Betsson: gana Comercio (1,55), empate (3,65), gana Vallejo (5,30)

Betano: gana Comercio (1,57), empate (3,55), gana Vallejo (5,10)

1XBet: gana Comercio (1,59), empate (3,60), gana Vallejo (5,09)

Coolbet: gana Comercio (1,60), empate (3,64), gana Vallejo (5,00).

Últimos partidos de Unión Comercio vs César Vallejo

Estos fueron los resultados de los cinco cruces más recientes entre Comercio y Vallejo, tanto por Liga 2 como por Liga 1.

César Vallejo 2-0 Unión Comercio | 26.10.25

César Vallejo 1-0 Unión Comercio | 13.09.24

Unión Comercio 2-2 César Vallejo | 06.04.24

Unión Comercio 1-4 César Vallejo | 21.07.23

César Vallejo 3-1 Unión Comercio | 17.02.23.

Entradas para Unión Comercio vs César Vallejo

Las entradas para asistir a este compromiso se venden a un precio único de 20 soles, en diversos puntos autorizados de la ciudad de Tarapoto.