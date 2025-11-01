HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Unión Comercio vs César Vallejo: hora y canal del partido por el repechaje de la Liga 2 2025

En Tarapoto, Unión Comercio buscará darle vuelta a la llave ante César Vallejo para seguir soñando con el ascenso a la Liga 1. Los poetas parten con ventaja por su triunfo en la ida.

Unión Comercio debe remontar una desventaja de dos goles para seguir con chances de ascender. Foto: composición/GLR
Unión Comercio debe remontar una desventaja de dos goles para seguir con chances de ascender. Foto: composición/GLR

Unión Comercio vs César Vallejo EN VIVO juegan este domingo 2 de noviembre, desde las 3.15 p. m., por la vuelta del repechaje de la Liga 2 2025. El partido se disputará en el estadio Carlos Vidaurre García (Tarapoto), con transmisión vía ATV, Depormatch y el canal de YouTube de la FPF. Para que no te pierdas la cobertura ONLINE gratis por internet, sigue el minuto a minuto de La República Deportes.

Solo uno se mantendrá en carrera por el ansiado regreso a primera división, mientras que el otro quedará en el camino. El equipo de 'Chemo' del Solar tiene a su favor la ventaja de 2-0 en el marcador global tras imponerse en la ida con el doblete de Miguel Cornejo. Gracias a este resultado, a los poetas le basta con empatar, o incluso perder por un gol, para clasificar a la final del repechaje. El Poderoso del Alto Mayo, en cambio, debe golear para darle vuelta a la serie.

PUEDES VER: Mr. Peet critica a Juan Reynoso por polémica frase tras empate en Matute: 'Nunca ganaste un título en Alianza Lima'

lr.pe

¿A qué hora juega Unión Comercio vs César Vallejo?

En Tarapoto y el resto del territorio peruano, el juego entre selváticos y trujillanos se podrá seguir desde las 3.00 p. m.

¿Dónde ver Unión Comercio vs César Vallejo?

La transmisión de este partido estará a cargo de ATV (canal 9 de señal abierta), pero también se podrá ver en YouTube completamente gratis vía ATV Deportes, Depormatch y la Federación Peruana de Fútbol.

Pronóstico de Unión Comercio vs César Vallejo

Las casas de apuestas ven como claro favorito para ganar a Unión Comercio.

  • Betsson: gana Comercio (1,55), empate (3,65), gana Vallejo (5,30)
  • Betano: gana Comercio (1,57), empate (3,55), gana Vallejo (5,10)
  • 1XBet: gana Comercio (1,59), empate (3,60), gana Vallejo (5,09)
  • Coolbet: gana Comercio (1,60), empate (3,64), gana Vallejo (5,00).

PUEDES VER: DT de Australia sobre Alexander Robertson tras rechazar a la selección peruana: 'Se ha ofrecido voluntariamente'

lr.pe

Últimos partidos de Unión Comercio vs César Vallejo

Estos fueron los resultados de los cinco cruces más recientes entre Comercio y Vallejo, tanto por Liga 2 como por Liga 1.

  • César Vallejo 2-0 Unión Comercio | 26.10.25
  • César Vallejo 1-0 Unión Comercio | 13.09.24
  • Unión Comercio 2-2 César Vallejo | 06.04.24
  • Unión Comercio 1-4 César Vallejo | 21.07.23
  • César Vallejo 3-1 Unión Comercio | 17.02.23.

Entradas para Unión Comercio vs César Vallejo

Las entradas para asistir a este compromiso se venden a un precio único de 20 soles, en diversos puntos autorizados de la ciudad de Tarapoto.

Entradas para el partido ante César Vallejo. Foto: Unión Comercio

Entradas para el partido ante César Vallejo. Foto: Unión Comercio

