Partidos de mañana, domingo 2 de noviembre: hora y canales de TV para ver fútbol peruano e internacional
Conoce EN VIVO la programación de mañana, horarios, canales de TV y resultados de la fecha 17 del Torneo Clausura 2025, la Liga 2 y LaLiga de España
¿A qué hora y dónde ver los partidos de mañana? | Este domingo 2 de noviembre continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Liga 1 y Liga 2 de Perú) y Europa (Premier League, LaLiga) por las señales de canales como L1 Max, ESPN o desde servicios de streaming (L1 Max Móvil, Disney Plus) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.
En Perú, la definición de la final entre FC Cajamarca y CD Moquegua decidirá al primer ascendido a la temporada 2026 de la Liga 1. Además, habrá acción por semifinales de la Liga Femenina. En España, Barcelona enfrenta a Elche en busca de un triunfo para seguir cerca del líder Real Madrid.
Partidos de mañana, Liga 1
- Alianza Universidad vs Cusco FC
- Hora: 1.00 p. m.
- Canal: L1 Max
- Atlético Grau vs Alianza Atlético
- Hora: 3.30 p. m.
- Canal: L1 Max
- Cienciano vs Juan Pablo II
- Hora: 6.00 p. m.
- Canal: L1 Max
- Sport Boys vs UTC
- Hora: 6.00 p. m.
- Canal: GOLPERU.
Partidos de mañana, Liga 2
- FC Cajamarca vs CD Moquegua
- Hora: 1.00 p. m.
- Canal: ATV, Depormatch, FPF (YouTube)
- Unión Comercio vs César Vallejo
- Hora: 3.15 p. m.
- Canal: ATV, Depormatch, FPF (YouTube).
Partidos de mañana, Liga Femenina
- Universitario vs Sporting Cristal
- Hora: 12.30 p. m.
- Canal: Movistar Deportes
- Alianza Lima vs Carlos A. Mannucci
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: Movistar Deportes, América tvGO.
Partidos de mañana, LaLiga de España
- Barcelona vs Elche
- Hora: 12.30 p. m.
- Canal: ESPN.
Partidos de mañana, Premier League de Inglaterra
- Manchester City vs Bournemouth
- Hora: 11.30 a. m.
- Canal: Disney Plus.