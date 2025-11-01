Partidos de mañana, domingo 2 de noviembre: hora y canales de TV para ver fútbol peruano e internacional

¿A qué hora y dónde ver los partidos de mañana? | Este domingo 2 de noviembre continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Liga 1 y Liga 2 de Perú) y Europa (Premier League, LaLiga) por las señales de canales como L1 Max, ESPN o desde servicios de streaming (L1 Max Móvil, Disney Plus) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

En Perú, la definición de la final entre FC Cajamarca y CD Moquegua decidirá al primer ascendido a la temporada 2026 de la Liga 1. Además, habrá acción por semifinales de la Liga Femenina. En España, Barcelona enfrenta a Elche en busca de un triunfo para seguir cerca del líder Real Madrid.

Partidos de mañana, Liga 1

Alianza Universidad vs Cusco FC

Hora: 1.00 p. m.

Canal: L1 Max

Atlético Grau vs Alianza Atlético

Hora: 3.30 p. m.

Canal: L1 Max

Cienciano vs Juan Pablo II

Hora: 6.00 p. m.

Canal: L1 Max

Sport Boys vs UTC

Hora: 6.00 p. m.

Canal: GOLPERU.

Partidos de mañana, Liga 2

FC Cajamarca vs CD Moquegua

Hora: 1.00 p. m.

Canal: ATV, Depormatch, FPF (YouTube)

Unión Comercio vs César Vallejo

Hora: 3.15 p. m.

Canal: ATV, Depormatch, FPF (YouTube).

Partidos de mañana, Liga Femenina

Partidos de mañana, LaLiga de España

Barcelona vs Elche

Hora: 12.30 p. m.

Canal: ESPN.

Partidos de mañana, Premier League de Inglaterra