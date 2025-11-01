HOYSuscripcion LR Focus

Partidos de mañana, domingo 2 de noviembre: hora y canales de TV para ver fútbol peruano e internacional

Conoce EN VIVO la programación de mañana, horarios, canales de TV y resultados de la fecha 17 del Torneo Clausura 2025, la Liga 2 y LaLiga de España

Partidos de hoy, domingo 2 de noviembre. Foto: composición de LR/FC Barcelona/UCV/Alianza Lima femenino
Partidos de hoy, domingo 2 de noviembre. Foto: composición de LR/FC Barcelona/UCV/Alianza Lima femenino

¿A qué hora y dónde ver los partidos de mañana? | Este domingo 2 de noviembre continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Liga 1 y Liga 2 de Perú) y Europa (Premier League, LaLiga) por las señales de canales como L1 Max, ESPN o desde servicios de streaming (L1 Max Móvil, Disney Plus) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

En Perú, la definición de la final entre FC Cajamarca y CD Moquegua decidirá al primer ascendido a la temporada 2026 de la Liga 1. Además, habrá acción por semifinales de la Liga Femenina. En España, Barcelona enfrenta a Elche en busca de un triunfo para seguir cerca del líder Real Madrid.

DT de Australia sobre Alexander Robertson tras rechazar a la selección peruana: 'Se ha ofrecido voluntariamente'

lr.pe

Partidos de mañana, Liga 1

  • Alianza Universidad vs Cusco FC
  • Hora: 1.00 p. m.
  • Canal: L1 Max
  • Atlético Grau vs Alianza Atlético
  • Hora: 3.30 p. m.
  • Canal: L1 Max
  • Cienciano vs Juan Pablo II
  • Hora: 6.00 p. m.
  • Canal: L1 Max
  • Sport Boys vs UTC
  • Hora: 6.00 p. m.
  • Canal: GOLPERU.

Partidos de mañana, Liga 2

  • FC Cajamarca vs CD Moquegua
  • Hora: 1.00 p. m.
  • Canal: ATV, Depormatch, FPF (YouTube)
  • Unión Comercio vs César Vallejo
  • Hora: 3.15 p. m.
  • Canal: ATV, Depormatch, FPF (YouTube).

Partidos de mañana, Liga Femenina

Partidos de mañana, LaLiga de España

  • Barcelona vs Elche
  • Hora: 12.30 p. m.
  • Canal: ESPN.

Partidos de mañana, Premier League de Inglaterra

  • Manchester City vs Bournemouth
  • Hora: 11.30 a. m.
  • Canal: Disney Plus.
Irven Ávila llegó a los 140 tantos con Sporting Cristal y es el tercer goleador histórico del club

Irven Ávila llegó a los 140 tantos con Sporting Cristal y es el tercer goleador histórico del club

Partidos de hoy del Torneo Clausura 2025: programación y resultados de la fecha 17 del fútbol peruano

Partidos de hoy del Torneo Clausura 2025: programación y resultados de la fecha 17 del fútbol peruano

Tabla de posiciones de la Liga 1: acumulado, programación y resultados de la fecha 17 del Torneo Clausura 2025

Tabla de posiciones de la Liga 1: acumulado, programación y resultados de la fecha 17 del Torneo Clausura 2025

Real Madrid vs Barcelona: fecha, horarios y canales de transmisión del partido por la jornada 10 de LaLiga EA Sports

Real Madrid vs Barcelona: fecha, horarios y canales de transmisión del partido por la jornada 10 de LaLiga EA Sports

¿Dónde ver Real Madrid vs Barcelona en Perú por el superclásico de LaLiga EA Sports 2025-26?

¿Dónde ver Real Madrid vs Barcelona en Perú por el superclásico de LaLiga EA Sports 2025-26?

¿Qué países ya clasificaron al Mundial 2026 y cuáles pueden hacerlo a través del repechaje?

¿Qué países ya clasificaron al Mundial 2026 y cuáles pueden hacerlo a través del repechaje?

DT de Australia sobre Alexander Robertson tras rechazar a la selección peruana: "Se ha ofrecido voluntariamente"

DT de Australia sobre Alexander Robertson tras rechazar a la selección peruana: "Se ha ofrecido voluntariamente"

Mr. Peet explota contra Juan Reynoso tras sus declaraciones en Matute: "Nunca ganaste un título en Alianza Lima"

Mr. Peet explota contra Juan Reynoso tras sus declaraciones en Matute: “Nunca ganaste un título en Alianza Lima"

Entradas de Palmeiras - Flamengo para la final de Copa Libertadores 2025: precios y dónde comprar los boletos para el partido en Lima

Entradas de Palmeiras - Flamengo para la final de Copa Libertadores 2025: precios y dónde comprar los boletos para el partido en Lima

Universitario no piensa cambiar fecha para su Noche Crema pese a coincidencia con el Alianza Lima vs Inter Miami: "Oleado y sacramentado"

Universitario no piensa cambiar fecha para su Noche Crema pese a coincidencia con el Alianza Lima vs Inter Miami: "Oleado y sacramentado"

Tabla de posiciones de la Liga 1: acumulado, programación y resultados de la fecha 17 del Torneo Clausura 2025

Tabla de posiciones de la Liga 1: acumulado, programación y resultados de la fecha 17 del Torneo Clausura 2025

Javier Mascherano y su firme postura sobre el posible fichaje de Pedro Gallese a Inter Miami: "No gastamos energía en rumores"

Javier Mascherano y su firme postura sobre el posible fichaje de Pedro Gallese a Inter Miami: "No gastamos energía en rumores"

