Alianza Lima podría verse beneficiado por una posible venta. Desde Brasil informan que, Juan Pablo Freytes, ex jugador íntimo, estaría cerca de llegar Bologna de la Serie A italiana. El argentino tuvo un buen paso por el equipo 'blanquiazul', lo que le permitió llegar al Fluminense. Eso no es todo, la llegada del defensor al fútbol italiano, traería consigo un beneficio a la institución victoriana.

Desde Italia, indican que están dispuestos a pagar el monto aproximado de 8 millones de euros para fichar al central. Esta posible venta generaría una ganancia en Alianza Lima, debido a que los 'blanquiazules' conservaron un porcentaje de su pase al ser transferido al equipo brasileño.

¿Cuál es el monto que se llevaría Alianza Lima por la posible venta de Juan Pablo Freytes?

Desde la institución 'íntima' hicieron un buen acuerdo cuando se dio la venta de Juan Pablo Freytes a Fluminense. El club blanquiazul vendió el 70% del pase del futbolista, es decir le correspondería el 30% para una futura venta. Por lo tanto, la institución 'blanquiazul' sería uno de los más beneficiados con el traspaso del defensor hacia el fútbol europeo.

De concretarse la transferencia, Fluminense vendería al argentino por un monto de 8 millones de euros. Esto quiere decir que los 'íntimos' recibirían una suma de 2,4 millones de euros, algo que sería muy beneficioso para el club.

¿En qué equipos ha jugado Juan Pablo Freytes?

El defensor pasó por algunos clubes en calidad de préstamo cuando pertenecía a Newell's Old Boys, hasta que Alianza Lima compró el pase del futbolista. Estos son los clubes donde jugó el argentino.