HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Temblor en Lima de magnitud 4,8 remeció Cañete
Temblor en Lima de magnitud 4,8 remeció Cañete     Temblor en Lima de magnitud 4,8 remeció Cañete     Temblor en Lima de magnitud 4,8 remeció Cañete     
Deportes

Alianza Lima recibiría exorbitante monto por posible venta de 8 millones de Juan Pablo Freytes a la Serie A de Italia

El argentino estaría próximo a llegar al fútbol italiano y Alianza Lima se llevaría una buena cifra al mantener un porcentaje del pase.

Alianza Lima recibiría exorbitante monto tras posible venta de Freytes a la Serie A. Foto: Composición LR
Alianza Lima recibiría exorbitante monto tras posible venta de Freytes a la Serie A. Foto: Composición LR

Alianza Lima podría verse beneficiado por una posible venta. Desde Brasil informan que, Juan Pablo Freytes, ex jugador íntimo, estaría cerca de llegar Bologna de la Serie A italiana. El argentino tuvo un buen paso por el equipo 'blanquiazul', lo que le permitió llegar al Fluminense. Eso no es todo, la llegada del defensor al fútbol italiano, traería consigo un beneficio a la institución victoriana.

Desde Italia, indican que están dispuestos a pagar el monto aproximado de 8 millones de euros para fichar al central. Esta posible venta generaría una ganancia en Alianza Lima, debido a que los 'blanquiazules' conservaron un porcentaje de su pase al ser transferido al equipo brasileño.

larepublica.pe

PUEDES VER: Hernán Barcos retomaría contacto con Sport Boys: el Pirata habría rechazado propuesta de FC Cajamarca por deudas

lr.pe

¿Cuál es el monto que se llevaría Alianza Lima por la posible venta de Juan Pablo Freytes?

Desde la institución 'íntima' hicieron un buen acuerdo cuando se dio la venta de Juan Pablo Freytes a Fluminense. El club blanquiazul vendió el 70% del pase del futbolista, es decir le correspondería el 30% para una futura venta. Por lo tanto, la institución 'blanquiazul' sería uno de los más beneficiados con el traspaso del defensor hacia el fútbol europeo.

De concretarse la transferencia, Fluminense vendería al argentino por un monto de 8 millones de euros. Esto quiere decir que los 'íntimos' recibirían una suma de 2,4 millones de euros, algo que sería muy beneficioso para el club.

PUEDES VER: Universitario confirmó el fichaje de Sekou Gassama, delantero hispano-senegalés: "Listo para dejar huella"

lr.pe

¿En qué equipos ha jugado Juan Pablo Freytes?

El defensor pasó por algunos clubes en calidad de préstamo cuando pertenecía a Newell's Old Boys, hasta que Alianza Lima compró el pase del futbolista. Estos son los clubes donde jugó el argentino.

  • Newell's Old Boys (Argentina)
  • Independiente Rivadavia (Argentina)
  • Unión La Calera (Chile)
  • Alianza Lima (Perú)
  • Fluminense (Brasil)
Notas relacionadas
Inter Miami resalta título de Alianza Lima previo a la 'Noche Blanquiazul 2026': "Ostenta una copa internacional en su palmarés"

Inter Miami resalta título de Alianza Lima previo a la 'Noche Blanquiazul 2026': "Ostenta una copa internacional en su palmarés"

LEER MÁS
Alianza Lima responde al pedido del Mininter para reprogramar su Noche Blanquiazul: "No tendría que existir contratiempo"

Alianza Lima responde al pedido del Mininter para reprogramar su Noche Blanquiazul: "No tendría que existir contratiempo"

LEER MÁS
Aixa Vigil lanza fuerte respuesta sobre pifias de hinchas de Alianza Lima en triunfo de San Martín: "¿Parecía que me importaba?"

Aixa Vigil lanza fuerte respuesta sobre pifias de hinchas de Alianza Lima en triunfo de San Martín: "¿Parecía que me importaba?"

LEER MÁS
Universitario en el mercado de fichajes: altas, bajas y rumores del tricampeón de la Liga 1

Universitario en el mercado de fichajes: altas, bajas y rumores del tricampeón de la Liga 1

LEER MÁS
Fichajes de Alianza Lima: altas y bajas del club íntimo para la temporada 2026 de Liga 1 y Copa Libertadores

Fichajes de Alianza Lima: altas y bajas del club íntimo para la temporada 2026 de Liga 1 y Copa Libertadores

LEER MÁS
Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: últimas noticias en el mercado de pases de Perú

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: últimas noticias en el mercado de pases de Perú

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Cristiano Ronaldo impone nuevo récord y deja atrás a Lionel Messi: lleva 14 temporadas distintas marcando 40 goles o más

Cristiano Ronaldo impone nuevo récord y deja atrás a Lionel Messi: lleva 14 temporadas distintas marcando 40 goles o más

LEER MÁS
Hernán Barcos retomaría contacto con Sport Boys: el Pirata habría rechazado propuesta de FC Cajamarca por deudas

Hernán Barcos retomaría contacto con Sport Boys: el Pirata habría rechazado propuesta de FC Cajamarca por deudas

LEER MÁS
Aixa Vigil lanza fuerte respuesta sobre pifias de hinchas de Alianza Lima en triunfo de San Martín: "¿Parecía que me importaba?"

Aixa Vigil lanza fuerte respuesta sobre pifias de hinchas de Alianza Lima en triunfo de San Martín: "¿Parecía que me importaba?"

LEER MÁS
Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley: resultados de los partidos de hoy por la fecha 10

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley: resultados de los partidos de hoy por la fecha 10

LEER MÁS
Inter Miami resalta título de Alianza Lima previo a la 'Noche Blanquiazul 2026': "Ostenta una copa internacional en su palmarés"

Inter Miami resalta título de Alianza Lima previo a la 'Noche Blanquiazul 2026': "Ostenta una copa internacional en su palmarés"

LEER MÁS
¿A qué hora juega Universitario vs Regatas EN VIVO HOY por la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley 2025?

¿A qué hora juega Universitario vs Regatas EN VIVO HOY por la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley 2025?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Manchester United vs Newcastle EN VIVO por Boxing Day de la Premier League: final del primer tiempo

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Darinka Ramírez defiende al papá de su segunda hija tras comentarios que involucran a Jefferson Farfán: "Se hace cargo de una niña que no es de él"

Deportes

Manchester United vs Newcastle EN VIVO por Boxing Day de la Premier League: final del primer tiempo

Fichajes de la Liga 1 2026: últimas noticias en el mercado de pases del fútbol peruano hoy, viernes 26 de diciembre

Sport Boys sufre la baja de 2 recientes fichajes: integrantes del comando técnico dejan el club tras haber sido presentados hace 4 días

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Mirtha Vásquez alerta que Comisión Permanente evaluará informe final que recomienda su inhabilitación sin notificarla

El negocio de oro ilegal genera más dinero para grupos criminales que el narcotráfico

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025