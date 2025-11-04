Alianza Lima vs Los Chankas EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver por el Torneo Clausura 2025?
Por la fecha 9 pendiente del Torneo Clausura, Alianza Lima visitará a Los Chankas en Andahuaylas. Conoce AQUÍ el horario, canales de TV, alineaciones y pronósticos.
¿A qué hora juega Alianza Lima vs Los Chankas EN VIVO HOY por la Liga 1 2025? El partido, válido por la jornada pendiente del Torneo Clausura, se disputará este miércoles 5 de noviembre desde las 3.15 p. m. (hora local) en el Estadio Los Chankas, en Andahuaylas, y contará con la transmisión de L1 MAX. Asimismo, podrás seguir la cobertura de este y todos los partidos de hoy a través de La República Deportes.
Los dirigidos por Néstor Gorosito, tercero en el Clausura, va por los 3 puntos que lo acerque a ser Perú 2 con miras a la siguiente edición de la Copa Libertadores. Íntimos buscan cortar una racha de 6 triunfos consecutivos de Los Chankas, noveno con 47 unidades, en Andahuaylas.
¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Los Chankas?
El enfrentamiento entre Alianza Lima vs Los Chankas se jugará desde las 3.15 p.m. (hora de Perú).
¿Dónde ver Alianza Alianza Lima vs Los Chankas?
En territorio peruano, la transmisión del Alianza Alianza Lima vs Los Chankas estará a cargo de L1 MAX. El espacio está disponible en diversas cableoperadora, como DirecTV, Claro TV y Best Cable. Además, puedes suscribirte a la plataforma Liga 1 Play, portal para ver los duelos en streaming.
Alineaciones posibles Alianza Lima vs Los Chankas
- Alianza Lima: Guillermo Viscarra, Marco Huamán, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Ricardo Lagos, Jesús Castillo, Fernando Gaibor, Pablo Ceppelini, Kevin Quevedo, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.
- Los Chankas: Camacho, Mogollón, González, Pimienta, Quintana, Takeuchi, Guivin, Palomino, Torres, Manzaneda y Bueno.
Historial Alianza Alianza Lima vs Los Chankas
De los 4 enfrentamientos, Alianza Lima registra 3 triunfos y Los Chankas una victoria.
- Alianza Lima 1-0 Los Chankas | Liga 1 | 18.04.25
- Los Chankas 0-1 Alianza Lima | Liga 1 | 24.08.24
- Alianza Lima 3-0 Los Chankas | Liga 1 | 28.03.24
- Los Chankas 3-2 Alianza Lima | Copa Bicentenario | 11.06.21.
¿Cómo sintonizar Alianza Lima vs Los Chankas vía L1 MAX?
Para ver el Alianza Alianza Lima vs Los Chankas por la señal de L1 MAX, sintoniza los siguientes canales:
- Claro TV: canal 510 HD y 10 SD
- DirecTV: canal 1604 HD y 604 SD
- Best Cable: canal 6.2 HD y 12 SD
- Latin Cable: canal 40.3 HD y 23 SD
- Cable Mundo Perú: canal 3.3 HD y 3 SD
- Cable Visión Perú: canal 48.1 HD y 149 SD
- Zapping: canal 29 HD.
¿Cómo ver Alianza Lima vs Los Chankas EN VIVO por internet?
Si quieres seguir el Alianza Lima vs Los Chankas por internet, ingresa a la plataforma de Liga 1 Play. En esta web, tienes que suscribirte y pagar una membresía para disfrutar todos los compromisos por streaming. No obstante, no es la única opción, ya que puedes sintonizar los compromisos en las aplicaciones DGO y Claro TV.