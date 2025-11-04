HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Habrá paro de transportistas este 5 de noviembre?
¿Habrá paro de transportistas este 5 de noviembre?     ¿Habrá paro de transportistas este 5 de noviembre?     ¿Habrá paro de transportistas este 5 de noviembre?     
Fútbol Peruano

Alianza Lima vs Los Chankas EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver por el Torneo Clausura 2025?

Por la fecha 9 pendiente del Torneo Clausura, Alianza Lima visitará a Los Chankas en Andahuaylas. Conoce AQUÍ el horario, canales de TV, alineaciones y pronósticos.

En el último cruce, Alianza Lima derrotó 1-0 a Los Chankas con gol de Hernán Barcos. Foto: composición LR
En el último cruce, Alianza Lima derrotó 1-0 a Los Chankas con gol de Hernán Barcos. Foto: composición LR

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Los Chankas EN VIVO HOY por la Liga 1 2025? El partido, válido por la jornada pendiente del Torneo Clausura, se disputará este miércoles 5 de noviembre desde las 3.15 p. m. (hora local) en el Estadio Los Chankas, en Andahuaylas, y contará con la transmisión de L1 MAX. Asimismo, podrás seguir la cobertura de este y todos los partidos de hoy a través de La República Deportes.

Los dirigidos por Néstor Gorosito, tercero en el Clausura, va por los 3 puntos que lo acerque a ser Perú 2 con miras a la siguiente edición de la Copa Libertadores. Íntimos buscan cortar una racha de 6 triunfos consecutivos de Los Chankas, noveno con 47 unidades, en Andahuaylas.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Los Chankas?

El enfrentamiento entre Alianza Lima vs Los Chankas se jugará desde las 3.15 p.m. (hora de Perú).

¿Dónde ver Alianza Alianza Lima vs Los Chankas?

En territorio peruano, la transmisión del Alianza Alianza Lima vs Los Chankas estará a cargo de L1 MAX. El espacio está disponible en diversas cableoperadora, como DirecTV, Claro TV y Best Cable. Además, puedes suscribirte a la plataforma Liga 1 Play, portal para ver los duelos en streaming.

Alineaciones posibles Alianza Lima vs Los Chankas

  • Alianza Lima: Guillermo Viscarra, Marco Huamán, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Ricardo Lagos, Jesús Castillo, Fernando Gaibor, Pablo Ceppelini, Kevin Quevedo, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.
  • Los Chankas: Camacho, Mogollón, González, Pimienta, Quintana, Takeuchi, Guivin, Palomino, Torres, Manzaneda y Bueno.

Historial Alianza Alianza Lima vs Los Chankas

De los 4 enfrentamientos, Alianza Lima registra 3 triunfos y Los Chankas una victoria.

  • Alianza Lima 1-0 Los Chankas | Liga 1 | 18.04.25
  • Los Chankas 0-1 Alianza Lima | Liga 1 | 24.08.24
  • Alianza Lima 3-0 Los Chankas | Liga 1 | 28.03.24
  • Los Chankas 3-2 Alianza Lima | Copa Bicentenario | 11.06.21.

¿Cómo sintonizar Alianza Lima vs Los Chankas vía L1 MAX?

Para ver el Alianza Alianza Lima vs Los Chankas por la señal de L1 MAX, sintoniza los siguientes canales:

  • Claro TV: canal 510 HD y 10 SD
  • DirecTV: canal 1604 HD y 604 SD
  • Best Cable: canal 6.2 HD y 12 SD
  • Latin Cable: canal 40.3 HD y 23 SD
  • Cable Mundo Perú: canal 3.3 HD y 3 SD
  • Cable Visión Perú: canal 48.1 HD y 149 SD
  • Zapping: canal 29 HD.

¿Cómo ver Alianza Lima vs Los Chankas EN VIVO por internet?

Si quieres seguir el Alianza Lima vs Los Chankas por internet, ingresa a la plataforma de Liga 1 Play. En esta web, tienes que suscribirte y pagar una membresía para disfrutar todos los compromisos por streaming. No obstante, no es la única opción, ya que puedes sintonizar los compromisos en las aplicaciones DGO y Claro TV.

Notas relacionadas
¡Con Pablo Ceppelini y Ricardo Lagos! Néstor Gorosito alista inédito 11 en Alianza Lima para dar el golpe en Andahuaylas contra Los Chankas

¡Con Pablo Ceppelini y Ricardo Lagos! Néstor Gorosito alista inédito 11 en Alianza Lima para dar el golpe en Andahuaylas contra Los Chankas

LEER MÁS
Aldo Corzo critica que jugadores de Liga 1 menosprecien la carrera de otros: "La mayor falta de códigos que vi"

Aldo Corzo critica que jugadores de Liga 1 menosprecien la carrera de otros: "La mayor falta de códigos que vi"

LEER MÁS
Paolo Guerrero se pronuncia sobre irrupción de hinchas de Alianza Lima durante entrenamiento: "Hemos conversado. Es entendible"

Paolo Guerrero se pronuncia sobre irrupción de hinchas de Alianza Lima durante entrenamiento: "Hemos conversado. Es entendible"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sebastián Britos a puertas de dejar Universitario: tiene propuestas de otros clubes de la Liga 1 y del extranjero

Sebastián Britos a puertas de dejar Universitario: tiene propuestas de otros clubes de la Liga 1 y del extranjero

LEER MÁS
Paolo Guerrero se pronuncia sobre irrupción de hinchas de Alianza Lima durante entrenamiento: "Hemos conversado. Es entendible"

Paolo Guerrero se pronuncia sobre irrupción de hinchas de Alianza Lima durante entrenamiento: "Hemos conversado. Es entendible"

LEER MÁS
Diego Penny revela que Universitario y Sporting Cristal buscan fichar a Christian Cueva en 2026: "Se están comunicando directamente con él"

Diego Penny revela que Universitario y Sporting Cristal buscan fichar a Christian Cueva en 2026: "Se están comunicando directamente con él"

LEER MÁS
Eddie Fleischman critica a Néstor Gorosito y Franco Navarro tras salida nocturna de jugadores de Alianza Lima: “No han tenido el liderazgo”

Eddie Fleischman critica a Néstor Gorosito y Franco Navarro tras salida nocturna de jugadores de Alianza Lima: “No han tenido el liderazgo”

LEER MÁS
Mr. Peet explota contra Juan Reynoso tras sus declaraciones en Matute: “Nunca ganaste un título en Alianza Lima"

Mr. Peet explota contra Juan Reynoso tras sus declaraciones en Matute: “Nunca ganaste un título en Alianza Lima"

LEER MÁS
¡Peligra amistoso con la selección peruana! Barcelona priorizaría partido con Marruecos por determinante razón: "Más viable"

¡Peligra amistoso con la selección peruana! Barcelona priorizaría partido con Marruecos por determinante razón: "Más viable"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Betssy Chávez en la embajada de México EN VIVO: congresistas del Perú se pronuncian tras asilo a exministra de Pedro Castillo

Santiago Acasiete reveló qué pasó con Christian Tizón cuando se fueron a los golpes: "Todo se calentó"

Fiscal suspendida Elizabeth Peralta, vinculada al caso Chibolín, se entrega a la justicia tras orden de captura

Fútbol Peruano

Eddie Fleischman arremete contra Néstor Gorosito y Franco Navarro tras salida nocturna de jugadores de Alianza Lima: “No han tenido el liderazgo”

Aldo Corzo revela similitudes entre Jorge Fossati y Ricardo Gareca: "Son muy detallistas"

Aldo Corzo crítica que jugadores de Liga 1 menosprecien la carrera de otros: "La mayor falta de códigos que vi"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Betssy Chávez en la embajada de México EN VIVO: congresistas del Perú se pronuncian tras asilo a exministra de Pedro Castillo

Fiscal suspendida Elizabeth Peralta, vinculada al caso Chibolín, se entrega a la justicia tras orden de captura

Al mismo estilo del fujimorismo, Rafael López Aliaga propone jueces sin rostro para casos de extorsión y sicariato

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025