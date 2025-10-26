Real Madrid sacó una importante victoria frente al FC Barcelona en una nueva edición del clásico español. El encuentro correspondiente a la fecha 10 de LaLiga terminó 2-1 y fue un partidazo de principio a fin, lleno de emociones. Sin embargo, al finalizar el encuentro, como suele ocurrir en partidos de esta magnitud, las reacciones y la efusividad fueron difíciles de controlar, y eso fue lo que ocurrió entre Vinicius Jr. y Lamine Yamal.

El español y el brasileño protagonizaron un tenso cruce que tuvo que ser calmado por sus compañeros para que no pasara a mayores. Además, la joven figura del Barcelona fue uno de los más buscados al término del partido, ya que, días atrás, en una reciente edición de la Kings League, Yamal insinuó “robos” y “quejas” constantes por parte del Real Madrid, lo que no cayó nada bien en la escuadra merengue.

Vinicius Jr. y Lamine Yamal tuvieron fuerte intercambio de palabras tras el Real Madrid vs Barcelona

En un primer momento, se observa a Dani Carvajal recriminándole a Lamine Yamal y haciéndole gestos con la mano simulando una boca hablando. Tras ello, Camavinga y Courtois intervinieron para separar al jugador. Luego, mientras el joven delantero se retiraba hacia los vestuarios, fue increpado por Vinicius Jr., quien le dijo: “¡Hablas mucho, habla ahora!”, según se pudo apreciar en las imágenes.

¿Cómo quedó el Real Madrid vs Barcelona?

Real Madrid cortó una racha de cuatro partidos sin vencer al Barcelona. El equipo de Xabi Alonso se hizo respetar en casa y consiguió el triunfo por 2-1 con goles del francés Kylian Mbappé y del inglés Jude Bellingham. Gracias a esta victoria, los merengues se mantienen en la cima de LaLiga y amplían su ventaja a 5 puntos sobre el conjunto blaugrana.