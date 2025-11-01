HOYSuscripcion LR Focus

Flamengo y Palmeiras buscarán quedarse con la Copa Libertadores este 29 de noviembre en el estadio Monumental

Por séptima vez consecutiva la 'Gloria Eterna' tendrá un campeón brasileño, siendo antes Flamengo (2019 y 2022), Palmeiras (2020 y 2021), Fluminense (2023) y Botafogo (2024). 

Finalistas de la Copa Libertadores.
Finalistas de la Copa Libertadores. | Diseño: Brian Tejeda

El poderío económico brasileño se ha apoderado de la Copa Libertadores. Por séptima vez, la final del torneo de clubes más importantes de Sudamérica la disputarán equipos de la tierra de Pelé. La primera de ellas se dio en el 2005 cuando Sao Paulo se coronó ante Athletico Paranaense; luego vinieron las del 2006, con un Internacional monarca frente al Sao Paulo; en plena pandemia (2020), Palmeiras alzó el trofeo en la cara del Santos; para el 2021, Palmeiras repetiría el plato contra su rival del próximo sábado 29 de noviembre en el estadio Monumental (Flamengo); en el 2022, el ‘Fla’ tuvo revancha, pero fue ante el Athletico Paranense; y para el 2024, Botafogo consiguió su primera estrella enfrentando al Atlético Mineiro.

Dentro del Brasileirao, los planteles del Flamengo y Palmeiras son de los más poderosos económicamente hablando. Eso conlleva a la contratación de jugadores de renombre y que incluso han anclado desde Europa hasta Sudamérica. El conjunto de Río de Janeiro, según el portal Transfermarkt, tiene un valor de 195.90 millones de euros. El extremo izquierdo Samuel Lino, proveniente del Atlético Madrid, es el más caro con un costo de 22 millones de euros. Lo sigue el centrodelantero Pedro (20 millones) y completa el podio el volante uruguayo Giorgian de Arrascaeta (15 millones).

En la vereda de al frente el costo es un poco más. El elenco de la ciudad de Sao Paulo tiene un valor de 212.15 millones de euros. El delantero Vitor Roque -proveniente del FC Barcelona-, es el de mayor valor con un precio de 20 millones de euros. Muy cerca se encuentra Andreas Pereira, quien dejó el Fulham de Inglaterra (18 millones) y el tercer jugador más caro es también el “charrúa” Joaquín Piquerez (15 millones).

Cabe remarcar que el “Verdao” así como contrata jugadores con alto precio, también los ha vendido en los últimos años. El atacante Endrick fichó por el Real Madrid a cambio de 47.5 millones de euros. El defensor Vitor Reis llenó los ojos del Manchester City por 37 millones y el Aston Villa puso sobre la mesa 23 millones para quedarse con los servicios del extremo derecho Luís Guilherme.

Si bien el poderío económico no siempre te garantiza éxito, en Brasil esto ha jugado un papel muy importante y el técnico del Flamengo, Filipe Luís, tomó la palabra para hacer hincapié en ese detalle, ratificando el favoritismo al tratarse de una escuadra con un presupuesto gigante a comparación de su rival en las semifinales: Racing Club (77.23 millones).

“Creo mucho en el poder económico. No tengo ninguna duda. Con mejores jugadores, más posibilidades de disputar los títulos. Hoy en Brasil hay clubes con un poder económico muy grande, a nivel de Europa. En nuestro caso, es eso. Tenemos jugadores aquí que tenían ofertas de más dinero que de equipos europeos y Flamengo logró cubrir eso”, comentó el estratega brasileño tras el partido en el Cilindro de Avellaneda el último miércoles.

Otra vez cara a cara

Dos de los protagonistas del Brasileirao y del fútbol sudamericano volverán a encontrarse en una final de Copa Libertadores a disputarse el sábado 29 de noviembre en el estadio Monumental de Lima.

Casualmente ambas escuadras en lo que va del año han chocado dos veces por el torneo local (con victorias del ‘Fla’, 2-0 y 3-2). Esta definición tiene un antecedente del 2021, cuando el ‘Verdao’ de la mano de Raphael Veiga (5’) y Deyverson (90’ +5) venció 2-1 en el Centenario de Montevideo (Uruguay), por lo que en esta ocasión habrá un duelo con ‘sabor a revancha’ para los de Río de Janeiro. ¿Será posible? En unos pocos días lo sabremos en Lima.

